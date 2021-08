OTTAWA, ON, le 15 août 2021 /CNW/ - C'est un plaisir de saluer toutes les personnes qui, d'un océan à l'autre et ailleurs dans le monde, célèbrent la Fête nationale de l'Acadie.

En ce jour de festivités, profitons-en pour mieux connaître l'histoire inspirante de l'Acadie, remplie de récits de courage, de résilience et de solidarité. Des générations entières d'Acadiens et d'Acadiennes ont fait preuve d'une remarquable persévérance pour surmonter l'adversité et protéger leur patrimoine collectif que nous célébrons aujourd'hui.

Leur détermination à toute épreuve a favorisé le développement d'une culture riche et dynamique, qui continue de se démarquer dans la grande famille canadienne. Le peuple acadien a toutes les raisons d'être fier de son identité distincte et de la célébrer haut et fort aujourd'hui, dans toute sa diversité.

J'ai d'ailleurs très hâte d'aller bientôt rencontrer des communautés acadiennes.

Entretemps, je souhaite à tous et à toutes d'excellentes célébrations!

Mary Simon

Gouverneure générale du Canada

Restez branchés

Suivez GouverneurGeneralCanada sur Facebook, Instagram, Twitter et YouTube.

SOURCE Bureau de la gouverneure générale du Canada

Renseignements: Renseignements pour les médias : Bureau de presse de Rideau Hall, 343-573-7563, [email protected]

Liens connexes

http://www.gg.ca/