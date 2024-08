OTTAWA, ON, le 15 août 2024 /CNW/ - J'ai beaucoup d'admiration pour le peuple acadien. J'admire sa culture forte qui traverse le temps et les frontières.

Aujourd'hui, je participerai aux festivités de la fête nationale de l'Acadie et du Congrès mondial acadien à Yarmouth, en Nouvelle-Écosse. Des milliers d'Acadiens et Acadiennes marcheront ensemble pour le Tintamarre annuel, un événement haut en couleur et fort en décibels !

Le peuple acadien continue de déployer ses ailes. Depuis plus de quatre siècles, il contribue énormément à l'essor social et économique du Canada. Il a fait entendre sa voix dans toutes les sphères de la vie publique. Il a fièrement préservé son héritage français et a enrichi notre vie culturelle en nous offrant de nombreuses œuvres littéraires et une musique irrésistible. Ce peuple, dont l'histoire est marquée par de douloureux événements, est également un modèle de résilience pour nous tous.

J'ai hâte de célébrer la culture acadienne et de rendre hommage au passé du peuple acadien.

N'est-ce pas là l'esprit de la réconciliation au Canada ? En s'ouvrant à l'autre pour mieux reconnaître qui il est, on crée une relation de respect et de collaboration pour l'avenir. C'est ce que j'invite tous les Canadiens et Canadiennes à faire chaque jour.

Bonne fête nationale de l'Acadie à tous et toutes !

Mary Simon

