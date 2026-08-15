Message de la gouverneure générale à l'occasion de la Fête nationale de l'Acadie

OTTAWA, ON, le 15 août 2026 /CNW/ -- En cette Fête nationale de l'Acadie, le Canada célèbre avec fierté le courage et la résilience du peuple acadien.

Le Tintamarre incarne cet esprit : la voix d'un peuple déterminé qui a traversé de grandes épreuves historiques, et qui proclame haut et fort qu'il est toujours bien vivant.

Malgré les persécutions et l'exil, l'Acadie a préservé son identité, sa langue, sa culture et son regard unique sur le monde. Elle a su rebâtir des communautés dynamiques et tournées vers l'avenir. Aujourd'hui, la vitalité acadienne rayonne à travers ses artistes, la richesse de sa littérature et l'accueil chaleureux qui fait sa renommée.

Les contributions que les Acadiens et Acadiennes ont apportées à notre pays sont immenses. Qu'il s'agisse de défendre le français en milieu minoritaire, de contribuer à la prospérité des régions maritimes ou de transmettre la fierté acadienne aux jeunes générations, ils participent à la construction d'une société moderne et pluraliste, accueillante envers les nouveaux arrivants et capable de relever avec confiance les défis de demain.

Au nom de tous les Canadiens et Canadiennes, je souhaite à tous une merveilleuse Fête nationale de l'Acadie!

Louise Arbour

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SOURCE Bureau du secrétaire du gouverneur général

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