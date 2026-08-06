Avis aux médias - La gouverneure générale participera aux activités du 150e anniversaire du Traité n° 6 en Saskatchewan

OTTAWA, ON, le 6 août 2026 /CNW/ -- Son Excellence la très honorable Louise Arbour, gouverneure générale du Canada, participera aux activités du 150e anniversaire de la signature du Traité no 6, organisées conjointement par Pêmiska Tourism et le Bureau du commissaire aux traités, le 23 août 2026, au parc historique provincial de Fort Carlton, en Saskatchewan.

La gouverneure générale prononcera une allocution dans le cadre de l'événement.

Date : Le 23 août 2026

Heure : 14 h 30 (HNC)

Lieu : Parc historique provincial de Fort Carlton, Duck Lake, Saskatchewan

Notes à l'intention des médias :

Une accréditation de média sera requise pour accéder aux zones réservées aux médias ainsi qu'aux activités qui se dérouleront au parc historique provincial de Fort Carlton.

Les représentants des médias qui souhaitent couvrir l'événement doivent remplir le formulaire d'accréditation des médias (en anglais seulement) du Rassemblement commémoratif du 150e anniversaire du Traité n o 6 au plus tard le 14 août 2026 à 23 h 59 (HNC) .

6 . Pour toute question liée à l'événement ou pour planifier des entrevues sur place, veuillez communiquer avec Jamin Mike, gestionnaire des communications du Bureau des communications du 150e anniversaire du Traité n o 6, à l'adresse [email protected] .

6, à l'adresse . Des photos prises par le photographe officiel de la gouverneure générale pourront être fournies sur demande.

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SOURCE Bureau du secrétaire du gouverneur général

Renseignements pour les médias : Bureau de presse de Rideau Hall, [email protected]; Jamin Mike, Gestionnaire des communications, Bureau des communications du 150e anniversaire du Traité no 6, [email protected]