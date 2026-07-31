Avis aux médias - Premier séjour à Québec de la gouverneure générale Arbour

OTTAWA, ON, le 31 juill. 2026 /CNW/ -- Son Excellence la très honorable Louise Arbour, gouverneure générale et commandante en chef du Canada, passera un premier séjour à sa résidence de la Citadelle de Québec du 4 au 10 août prochain.

Au cours de cette visite, Son Excellence recevra les grands honneurs du Royal 22e Régiment à la Citadelle, visitera la Base des Forces canadiennes Valcartier et rencontrera des organismes communautaires de Québec.

Au cours de son séjour, la gouverneure générale assistera également de façon informelle à des activités culturelles et touristiques, telles que Les Grands Feux Loto-Québec et les Fêtes de la Nouvelle-France.

Cette première visite s'inscrit dans une démarche de prise de contact avec la Citadelle de Québec et la communauté locale. Une visite officielle dans la province est prévue au cours des prochains mois.

Itinéraire

Le mercredi 5 août

Ville de Québec

14 h

Nouveaux arrivants au Carrefour d'action interculturelle

La gouverneure générale rencontrera de nouveaux arrivants accueillis et soutenus par le Carrefour d'action interculturelle.

Photographe officiel seulement

15 h

Maison des jeunes du quartier Saint-Jean-Baptiste

La gouverneure générale participera à une activité organisée par la Maison des jeunes qui lui permettra d'échanger avec des adolescents de la région.

Photographe officiel seulement

Le jeudi 6 août

Courcelette

9 h 30

Base de soutien de la 2e Division du Canada Valcartier

La gouverneure générale et commandante en chef du Canada visitera la Base de soutien de la 2e Division du Canada Valcartier et rencontrera des membres des Forces armées canadiennes.

Photographe officiel seulement

Ville de Québec

13 h 30

La grande journée des petits entrepreneurs

La gouverneure générale rencontrera les cofondateurs de La grande journée des petits entrepreneurs et quelques jeunes entrepreneurs inspirants ayant participé à cette initiative unique. La visite aura lieu chez Mycélium, incubateur alimentaire.

Grand Marché de Québec, 220, boulevard Wilfrid-Hamel, Mycélium

Ouvert aux médias

14 h 30

La Tablée des Chefs

La gouverneure générale visitera la Cuisine de Québec de La Tablée des Chefs et rencontrera des participants des Camps Culinaires estivaux.

Grand Marché de Québec, 220, boulevard Wilfrid-Hamel, Niveau 2

Ouvert aux medias

Le vendredi 7 août

10 h

Grands honneurs du Royal 22e Régiment

À titre de commandante en chef, Son Excellence recevra les grands honneurs du Royal 22e Régiment, comprenant l'inspection d'une garde d'honneur de 100 militaires, un salut vice-royal et une salve de 21 coups de canon. Le tout se fera en présence du bouc Batisse, la célèbre mascotte du Régiment.

Il est à noter que les membres du public doivent détenir un billet d'admission à la Citadelle pour le 7 août pour assister à cet événement.

Terrain de parade, Citadelle de Québec

Ouvert aux médias

Notes à l'intention des médias :

Les membres des médias sont priés de confirmer leur présence à une activité auprès du Bureau de presse de Rideau Hall à [email protected] .

. Les médias peuvent obtenir des photos des activités et événements ci-dessus, sur demande, auprès de [email protected] .

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SOURCE Bureau du secrétaire du gouverneur général

Renseignements pour les médias : Bureau de presse de Rideau Hall, [email protected]