Avis aux médias - La gouverneure générale ira encourager les athlètes lors des Jeux d'été d'Olympiques Spéciaux Canada 2026 à Medicine Hat

OTTAWA, ON, le 7 août 2026 /CNW/ -- Son Excellence la très honorable Louise Arbour, gouverneure générale du Canada, se rendra à Medicine Hat, en Alberta, du 10 au 13 août 2026, pour assister aux Jeux d'été d'Olympiques Spéciaux Canada.

Il s'agira de la première visite de Son Excellence à Medicine Hat, ainsi que de la première présence d'un gouverneur général aux Jeux d'été d'Olympiques spéciaux Canada. Au cours de sa visite, elle prononcera un bref discours durant la cérémonie d'ouverture, encouragera les athlètes pendant leurs épreuves, rencontrera les entraîneurs, les familles et les amis afin de souligner leur soutien indéfectible. Elle en profitera également pour remercier les nombreux bénévoles dont le dévouement rend ces Jeux possibles.

Itinéraire :

Les horaires sont indiqués en heure locale (heure d'été des Rocheuses).

Lundi 10 août 2026

17 h

Quilles

La gouverneure générale assistera aux matchs de qualification du tournoi de quilles.

Panorama Lanes, Medicine Hat, Alberta

OUVERT AUX MÉDIAS ACCRÉDITÉS

17 h 45

Balle molle

La gouverneure générale assistera à un match de qualification de balle molle.

Big Marble Go Centre, Medicine Hat, Alberta

OUVERT AUX MÉDIAS ACCRÉDITÉS

19 h 30

Séance d'entraînement NextGen

La gouverneure générale rencontrera des entraîneurs et participera à des discussions de groupe entre pairs afin d'en savoir plus sur l'évolution de l'entraînement au Canada.

RÉSERVÉ AUX PHOTOGRAPHES OFFICIELS

Mardi 11 août 2026

9 h

Basketball

La gouverneure générale assistera à un match de qualification de basketball.

Medicine Hat High School, Medicine Hat, Alberta

OUVERT AUX MÉDIAS ACCRÉDITÉS

10 h 30

Soccer

La gouverneure générale assistera à des événements liés au soccer, notamment un match de qualification et un entraînement de l'équipe féminine de soccer.

Big Marble Go Centre, Medicine Hat, Alberta

OUVERT AUX MÉDIAS ACCRÉDITÉS

11 h 30

Bocce

La gouverneure générale viendra encourager les athlètes lors des matchs de qualification de bocce.

Big Marble Go Centre, Medicine Hat, Alberta

OUVERT AUX MÉDIAS ACCRÉDITÉS

18 h

Cérémonie d'ouverture

La gouverneure générale prononcera un bref discours.

Co-op Place, Medicine Hat, Alberta

OUVERT AUX MÉDIAS ACCRÉDITÉS

Mercredi 12 août 2026

9 h

Golf

La gouverneure générale assistera à la première ronde du tournoi de golf.

Medicine Hat Golf & Country Club, Medicine Hat, Alberta

OUVERT AUX MÉDIAS ACCRÉDITÉS

10 h 15

Soccer

La gouverneure générale assistera aux 7e et 8e matchs du tournoi de soccer féminin.

Big Marble Go Centre, Medicine Hat, Alberta

OUVERT AUX MÉDIAS ACCRÉDITÉS

12 h

Distribution de paniers-repas

La gouverneure générale participera à la distribution de paniers-repas aux bénévoles, aux athlètes, aux entraîneurs et aux officiels afin de les remercier d'avoir contribué au succès des Jeux.

Big Marble Go Centre

OUVERT AUX MÉDIAS ACCRÉDITÉS

13 h 30

Compétitions d'athlétisme

La gouverneure générale Arbour sera présente pour assister aux épreuves de qualification du 200 M, du lancer du poids, à la finale du 25 M en fauteuil roulant et à la finale du 1 500 M.

Medicine Hat Rotary Track, Medicine Hat, Alberta

OUVERT AUX MÉDIAS ACCRÉDITÉS

15 h 30

Remise des médailles d'athlétisme

La gouverneure générale remettra les médailles des finales du 25 M en fauteuil roulant, du 1 500 M et du 10 000 M en athlétisme.

Medicine Hat Rotary Track, Medicine Hat, Alberta

OUVERT AUX MÉDIAS ACCRÉDITÉS

17 h

Visite du centre de dépistage Healthy Athletes

La gouverneure générale visitera le centre de dépistages médicaux spécialisé pour les athlètes présentant un handicap intellectuel ou un trouble du développement, qui offre des soins de santé inclusifs grâce à la formation d'étudiants et de professionnels de santé.

Medicine Hat College, Medicine Hat, Alberta

RÉSERVÉ AUX PHOTOGRAPHES OFFICIELS

18 h 25

Réception pour les amis et la famille

La gouverneure générale s'entretiendra avec les athlètes, leurs familles et leurs amis afin de saluer leur soutien indéfectible.

Medalta Historic Clay District, Medicine Hat, Alberta

OUVERT AUX MÉDIAS ACCRÉDITÉS

Jeudi 13 août 2026

9 h

Gymnastique

La gouverneure générale assistera aux épreuves de qualification de gymnastique rythmique au ruban de niveaux 1 à 4.

Big Marble Go Centre, Medicine Hat, Alberta

OUVERT AUX MÉDIAS ACCRÉDITÉS

9 h 45

Natation

La gouverneure générale Arbour assistera aux épreuves de qualification des 50 M brasse et des 100 M dos.

Big Marble Go Centre, Medicine Hat, Alberta

OUVERT AUX MÉDIAS ACCRÉDITÉS

10 h 35

Haltérophilie

La gouverneure générale Arbour assistera à l'épreuve de squat de l'épreuve d'haltérophilie.

Medicine Hat College, Medicine Hat, Alberta

OUVERT AUX MÉDIAS ACCRÉDITÉS



Programmes supplémentaires - Saskatchewan

14 h

Visite du Pavillon de ressourcement Okimaw Ohci à Maple Creek, Saskatchewan

La gouverneure générale se rendra à Maple Creek, en Saskatchewan, pour visiter le Pavillon de ressourcement Okimaw Ohci afin d'écouter, d'apprendre et d'échanger avec des femmes autochtones, des aînés autochtones et le personnel.

Pavillon de ressourcement Okimaw Ohci, Maple Creek, Saskatchewan

RÉSERVÉ AUX PHOTOGRAPHES OFFICIELS

À propos des Jeux d'été d'Olympiques spéciaux Canada et du pavillon de ressourcement Okimaw Ohci.

Notes à l'intention des médias :

Les médias souhaitant couvrir sur place les Jeux d'été d'Olympiques spéciaux Canada 2026 à Medicine Hat doivent obtenir une accréditation avant le début des Jeux en remplissant le formulaire d'accréditation pour les médias.

Pour toute question concernant les Jeux d'été d'Olympiques spéciaux Canada 2026 à Medicine Hat, veuillez contacter Sean Rooney, directeur de la communication (bureau régional).

Pour toute question concernant le centre de réadaptation Okimaw Ohci, veuillez contacter le service des relations médias du Service correctionnel du Canada (SCC).

Des photos de la visite peuvent être fournies aux médias sur simple demande sur [email protected] .

. Les représentants des médias peuvent suivre la visite et les activités de la gouverneure générale sur www.gg.ca

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SOURCE Bureau du secrétaire du gouverneur général

Renseignements pour les médias : Bureau de presse de Rideau Hall, [email protected]