Avis aux médias - La gouverneure générale ira encourager les athlètes lors des Jeux d'été d'Olympiques Spéciaux Canada 2026 à Medicine Hat

Avis aux médias - La gouverneure générale ira encourager les athlètes lors des Jeux d'été d'Olympiques Spéciaux Canada 2026 à Medicine HatEnglish
Nouvelles fournies parBureau du secrétaire du gouverneur général
07 août, 2026, 11:00 ET
OTTAWA, ON, le 7 août 2026 /CNW/ -- Son Excellence la très honorable Louise Arbour, gouverneure générale du Canada, se rendra à Medicine Hat, en Alberta, du 10 au 13 août 2026, pour assister aux Jeux d'été d'Olympiques Spéciaux Canada.
Il s'agira de la première visite de Son Excellence à Medicine Hat, ainsi que de la première présence d'un gouverneur général aux Jeux d'été d'Olympiques spéciaux Canada. Au cours de sa visite, elle prononcera un bref discours durant la cérémonie d'ouverture, encouragera les athlètes pendant leurs épreuves, rencontrera les entraîneurs, les familles et les amis afin de souligner leur soutien indéfectible. Elle en profitera également pour remercier les nombreux bénévoles dont le dévouement rend ces Jeux possibles.
Itinéraire :
Les horaires sont indiqués en heure locale (heure d'été des Rocheuses).
Lundi 10 août 2026
17 h
Quilles
La gouverneure générale assistera aux matchs de qualification du tournoi de quilles.
Panorama Lanes, Medicine Hat, Alberta
OUVERT AUX MÉDIAS ACCRÉDITÉS
17 h 45
Balle molle
La gouverneure générale assistera à un match de qualification de balle molle.
Big Marble Go Centre, Medicine Hat, Alberta
OUVERT AUX MÉDIAS ACCRÉDITÉS
19 h 30
Séance d'entraînement NextGen
La gouverneure générale rencontrera des entraîneurs et participera à des discussions de groupe entre pairs afin d'en savoir plus sur l'évolution de l'entraînement au Canada.
RÉSERVÉ AUX PHOTOGRAPHES OFFICIELS
Mardi 11 août 2026
9 h
Basketball
La gouverneure générale assistera à un match de qualification de basketball.
Medicine Hat High School, Medicine Hat, Alberta
OUVERT AUX MÉDIAS ACCRÉDITÉS
10 h 30
Soccer
La gouverneure générale assistera à des événements liés au soccer, notamment un match de qualification et un entraînement de l'équipe féminine de soccer.
Big Marble Go Centre, Medicine Hat, Alberta
OUVERT AUX MÉDIAS ACCRÉDITÉS
11 h 30
Bocce
La gouverneure générale viendra encourager les athlètes lors des matchs de qualification de bocce.
Big Marble Go Centre, Medicine Hat, Alberta
OUVERT AUX MÉDIAS ACCRÉDITÉS
18 h
Cérémonie d'ouverture
La gouverneure générale prononcera un bref discours.
Co-op Place, Medicine Hat, Alberta
OUVERT AUX MÉDIAS ACCRÉDITÉS
Mercredi 12 août 2026
9 h
Golf
La gouverneure générale assistera à la première ronde du tournoi de golf.
Medicine Hat Golf & Country Club, Medicine Hat, Alberta
OUVERT AUX MÉDIAS ACCRÉDITÉS
10 h 15
Soccer
La gouverneure générale assistera aux 7e et 8e matchs du tournoi de soccer féminin.
Big Marble Go Centre, Medicine Hat, Alberta
OUVERT AUX MÉDIAS ACCRÉDITÉS
12 h
Distribution de paniers-repas
La gouverneure générale participera à la distribution de paniers-repas aux bénévoles, aux athlètes, aux entraîneurs et aux officiels afin de les remercier d'avoir contribué au succès des Jeux.
Big Marble Go Centre
OUVERT AUX MÉDIAS ACCRÉDITÉS
13 h 30
Compétitions d'athlétisme
La gouverneure générale Arbour sera présente pour assister aux épreuves de qualification du 200 M, du lancer du poids, à la finale du 25 M en fauteuil roulant et à la finale du 1 500 M.
Medicine Hat Rotary Track, Medicine Hat, Alberta
OUVERT AUX MÉDIAS ACCRÉDITÉS
15 h 30
Remise des médailles d'athlétisme
La gouverneure générale remettra les médailles des finales du 25 M en fauteuil roulant, du 1 500 M et du 10 000 M en athlétisme.
Medicine Hat Rotary Track, Medicine Hat, Alberta
OUVERT AUX MÉDIAS ACCRÉDITÉS
17 h
Visite du centre de dépistage Healthy Athletes
La gouverneure générale visitera le centre de dépistages médicaux spécialisé pour les athlètes présentant un handicap intellectuel ou un trouble du développement, qui offre des soins de santé inclusifs grâce à la formation d'étudiants et de professionnels de santé.
Medicine Hat College, Medicine Hat, Alberta
RÉSERVÉ AUX PHOTOGRAPHES OFFICIELS
18 h 25
Réception pour les amis et la famille
La gouverneure générale s'entretiendra avec les athlètes, leurs familles et leurs amis afin de saluer leur soutien indéfectible.
Medalta Historic Clay District, Medicine Hat, Alberta
OUVERT AUX MÉDIAS ACCRÉDITÉS
Jeudi 13 août 2026
9 h
Gymnastique
La gouverneure générale assistera aux épreuves de qualification de gymnastique rythmique au ruban de niveaux 1 à 4.
Big Marble Go Centre, Medicine Hat, Alberta
OUVERT AUX MÉDIAS ACCRÉDITÉS
9 h 45
Natation
La gouverneure générale Arbour assistera aux épreuves de qualification des 50 M brasse et des 100 M dos.
Big Marble Go Centre, Medicine Hat, Alberta
OUVERT AUX MÉDIAS ACCRÉDITÉS
10 h 35
Haltérophilie
La gouverneure générale Arbour assistera à l'épreuve de squat de l'épreuve d'haltérophilie.
Medicine Hat College, Medicine Hat, Alberta
OUVERT AUX MÉDIAS ACCRÉDITÉS
Programmes supplémentaires - Saskatchewan
14 h
Visite du Pavillon de ressourcement Okimaw Ohci à Maple Creek, Saskatchewan
La gouverneure générale se rendra à Maple Creek, en Saskatchewan, pour visiter le Pavillon de ressourcement Okimaw Ohci afin d'écouter, d'apprendre et d'échanger avec des femmes autochtones, des aînés autochtones et le personnel.
Pavillon de ressourcement Okimaw Ohci, Maple Creek, Saskatchewan
RÉSERVÉ AUX PHOTOGRAPHES OFFICIELS
À propos des Jeux d'été d'Olympiques spéciaux Canada et du pavillon de ressourcement Okimaw Ohci.
- Jeux d'été d'Olympiques Spéciaux Canada 2026 à Medicine Hat
- Olympiques spéciaux Canada
- Healthy Athletes (en anglais seulement)
- Pavillon de ressourcement Okimaw Ohci
Notes à l'intention des médias :
- Les médias souhaitant couvrir sur place les Jeux d'été d'Olympiques spéciaux Canada 2026 à Medicine Hat doivent obtenir une accréditation avant le début des Jeux en remplissant le formulaire d'accréditation pour les médias.
- Pour toute question concernant les Jeux d'été d'Olympiques spéciaux Canada 2026 à Medicine Hat, veuillez contacter Sean Rooney, directeur de la communication (bureau régional).
- Pour toute question concernant le centre de réadaptation Okimaw Ohci, veuillez contacter le service des relations médias du Service correctionnel du Canada (SCC).
- Des photos de la visite peuvent être fournies aux médias sur simple demande sur [email protected].
- Les représentants des médias peuvent suivre la visite et les activités de la gouverneure générale sur www.gg.ca
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SOURCE Bureau du secrétaire du gouverneur général
Renseignements pour les médias : Bureau de presse de Rideau Hall, [email protected]
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