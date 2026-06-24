Avis aux médias - La gouverneure générale participera à l'inspection annuelle de la Garde de cérémonie et à l'Heure du conte à Rideau Hall

OTTAWA, ON, le 24 juin 2026 /CNW/ - Son Excellence la très honorable Louise Arbour, gouverneure générale et commandante en chef du Canada, participera à deux activités spéciales le 26 juin 2026, dans le cadre de la programmation estivale de Rideau Hall.

Inspection annuelle de la Garde de cérémonie

Le 26 juin à 10 h, sur le parvis de Rideau Hall (selon les conditions météorologiques)

Suivant une tradition annuelle qui met à l'honneur le raffinement, la précision et l'apparat, la gouverneure générale et commandante en chef effectuera l'inspection annuelle de la Garde de cérémonie. L'événement comprendra un défilé militaire, l'inspection de la garde et de la musique, ainsi qu'un salut vice-royal à Son Excellence.

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OUVERT AUX MÉDIAS

L'Heure du conte à Rideau Hall : activité spéciale de lecture avec la gouverneure générale

Le 26 juin à 10 h 30, au domaine de Rideau Hall

La gouverneure générale animera une séance de lecture spéciale dans le cadre de l'Heure du conte à Rideau Hall, une activité qui vise à souligner l'importance de l'accès à l'éducation et à l'alphabétisation, ainsi qu'à promouvoir la passion de la lecture. La programmation de cette année est organisée en collaboration avec Littératie Ensemble et le Festival international des auteurs d'Ottawa.

En savoir plus sur l'heure du conte à Rideau Hall

OUVERT AUX MÉDIAS

Notes à l'intention des médias :

En cas de mauvais temps, la décision d'annuler l'inspection de la Garde de cérémonie sera prise le vendredi 26 juin 2026 à 8 h, et l'Heure du conte aura lieu à l'intérieur, dans la salle de la tente.

Afin de garantir leur accès aux événements, les membres des médias doivent confirmer leur présence préalablement auprès du Bureau de presse de Rideau Hall, à [email protected] .

. Les représentants des médias sont priés de se présenter à l'entrée Princesse Anne au plus tard à 9 h 30 le jour des événements.

Des photos prises par le photographe officiel de la gouverneure générale peuvent être fournies sur demande.

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SOURCE Bureau du secrétaire du gouverneur général

Renseignements pour les médias : Bureau de presse de Rideau Hall, [email protected]