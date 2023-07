OTTAWA, ON, le 1er juill. 2023 /CNW/ - La fête du Canada nous offre l'occasion de réfléchir à tout ce que nous avons accompli collectivement pour notre pays et de penser à toutes nos aspirations.

D'un océan à l'autre, j'ai pu constater à quel point les Canadiens et les Canadiennes jettent des ponts et renouvellent leurs relations. La volonté de relever les défis auxquels nous sommes confrontés est palpable, mais il reste encore beaucoup à faire pour créer le pays auquel nous aspirons tant. Un pays où les gens évoluent ensemble sur la voie de la réconciliation; un pays où les gens agissent contre les changements climatiques afin de guérir la planète; un pays où les gens prennent soin de leur santé mentale comme ils le font pour leur santé physique. Un pays où les gens cherchent activement à faire place à l'égalité, à l'équité, à la justice et à l'inclusion.

Chaque personne peut y contribuer de différentes manières. Nous pouvons avoir des conversations difficiles. Nous pouvons effectuer le travail difficile et nécessaire. Nous pouvons respecter les différents points de vue et faire preuve de compréhension. Nous pouvons être bienveillants. Nous pouvons être à l'écoute des autres. Nous pouvons prendre soin de nos familles, de nos voisins, des inconnus, des réfugiés, de nos communautés, de nos terres et de nos eaux.

Je vois notre avenir avec beaucoup d'espoir et d'optimisme. Si nous unissons nos efforts, je sais que tout est possible. Il faut se faire confiance les uns aux autres, comme on fait confiance à notre Canada. Aujourd'hui, célébrons tout ce qui nous permet d'être ce que nous sommes.

Bonne fête du Canada!

Mary Simon

