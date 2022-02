OTTAWA, ON, le 20 févr. 2022 /CNW/ - Les Jeux olympiques d'hiver de 2022 touchent à leur fin, et Whit et moi tenons à féliciter tous les athlètes canadiens pour leurs performances époustouflantes. Nous tenons aussi à remercier les entraîneurs, les bénévoles, les familles, les amis et toutes les personnes qui ont soutenu nos talentueux athlètes.

Peu importe les résultats de ses olympiens, le Canada tout entier a été ravi de les encourager dans leur quête de l'or, de l'argent et du bronze. Le parcours d'un athlète olympique exige des efforts physiques et mentaux colossaux, ainsi qu'une volonté farouche de dépassement. Et, bien sûr, la pandémie s'est mise de la partie ces dernières années, ce qui a poussé les athlètes à s'adapter et à changer leurs façons de faire. Malgré toutes les difficultés, vous étiez animés de l'esprit d'ajuinnata, un mot en inuktitut qui signifie, entre autres, de ne jamais abandonner!

Bien que nous n'ayons pas pu être là pour vous encourager en personne, nous étions là dans nos pensées, aux côtés de la famille et des amis à la maison, ainsi que de tant d'autres Canadiens et Canadiennes d'un océan à l'autre.

À chaque match, à chaque compétition, à chaque événement, vous avez eu à vous mesurer aux meilleurs du monde. Et vous avez certainement prouvé que vous aviez votre place parmi les meilleurs. Nous sommes fiers de tous vos exploits, de vos excellentes performances et de la façon dont vous représentez le Canada avec tant de fierté et de respect.

Bravo Équipe Canada!

Mary Simon

