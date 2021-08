OTTAWA, ON, le 24 août 2021 /CNW/ - « Félicitations aux athlètes qui participent aux Jeux paralympiques de cet été à Tokyo. Vous êtes source de grande fierté pour le Canada!

Les athlètes paralympiques ont fait preuve de courage et de détermination à répétition dans leur entraînement et leur préparation en vue de participer à cette compétition de haut niveau. Ils ont également fait preuve de résilience lors des nombreux retards et défis provoqués par la pandémie de COVID-19. Accompagnés de leurs entraîneurs et appuyés par leurs familles et leurs amis, nos athlètes paralympiques se sont finalement rendus à Tokyo pour représenter fièrement notre pays sur la scène mondiale.

J'admire les athlètes paralympiques. Ils nous montrent que la diversité et l'inclusion sont vitales pour notre société, et que nos rêves ne sont jamais inatteignables. Ils nous montrent constamment à quel point il est important de veiller à notre bien-être, tant physique que mental. Nous avons beaucoup à apprendre de leur éthique de travail, de leurs valeurs et de leurs convictions.

Whit et moi souhaitons à tous nos athlètes canadiens le meilleur des succès pendant les Jeux. Nous avons hâte de nous laisser émerveiller par votre excellence et vos exploits au cours des deux prochaines semaines. Merci de nous inspirer tous et toutes à travers vos parcours. »

Mary Simon

Gouverneure générale du Canada

Restez branchés

Suivez GouverneurGénéralCanada sur Facebook, Instagram, Twitter et YouTube.

SOURCE Bureau de la gouverneure générale du Canada

Renseignements: Renseignements pour les médias : Bureau de presse de Rideau Hall, 343-573-7563, [email protected]

Liens connexes

http://www.gg.ca/