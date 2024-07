OTTAWA, ON, le 3 juill. 2024 /CNW/ - J'ai le grand plaisir de féliciter la lieutenante-générale Jennie Carignan pour sa nomination au poste de chef d'état-major de la défense.

La lieutenante-générale Carignan a consacré sa vie aux Forces armées canadiennes (FAC) et a fait preuve d'un leadership exemplaire, tant au pays qu'à l'étranger. Nous avons eu le plaisir de nous rencontrer à plusieurs reprises, notamment lors du symposium sur le respect numérique que j'ai organisé. Bien qu'un grand défi l'attende, je sais qu'elle saura maintenir les hauts standards auxquels nous ont habitués les FAC, et qu'elle le fera avec dignité, honneur, respect et un grand sens du devoir.

En tant que commandante en chef, je suis constamment inspirée par les membres des FAC qui font preuve d'adaptabilité, de résilience et de créativité, et qui atteignent toujours de nouveaux degrés d'excellence. Dans cet esprit, j'aimerais remercier une fois de plus le général Wayne Eyre pour les services qu'il a rendus au Canada, et le féliciter à l'occasion de son départ à la retraite.

Je souhaite à la lieutenante-générale Carignan la meilleure des chances alors qu'elle se prépare à occuper le rôle de chef d'état-major de la défense, et je me réjouis à l'idée de travailler plus étroitement avec elle.

Mary Simon

