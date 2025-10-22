YELLOWKNIFE, NT, le 22 oct. 2025 /CNW/ - Du personnel d'Anciens Combattants Canada (ACC) serons à Yellowknife, au Territoires du Nord-Ouest. Ils seront disponibles à partir du 28 octobre au 29 octobre 2025.

Rencontrez le personnel d'ACC pour en savoir plus sur les programmes et les services qui vous sont offerts. Les vétérans, les membres de la GRC, les membres des FAC, y compris les Rangers canadiens, et leurs familles, sont les bienvenus. Veuillez appeler au 1-866-522-2022 afin de prendre un rendez-vous.

