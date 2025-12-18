OTTAWA, ON, le 18 déc. 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Canada demeure fermement résolu à honorer et à soutenir les vétérans et vétéranes de notre pays, y compris ceux et celles qui ont servi en temps de guerre, de conflit armé et de paix.

Un pilier de cet engagement consiste à fournir, de façon rapide et empreinte de compassion, des prestations et des services qui répondent aux besoins évolutifs de ceux et celles qui ont servi en uniforme.

Plus tôt cette semaine, la ministre Jill McKnight a rencontré des représentants de l'Association canadienne des vétérans de la guerre du golfe Persique pour discuter de l'importance de reconnaître officiellement la maladie de la guerre du Golfe comme diagnostic pour les demandes de prestations d'invalidité reçues par Anciens Combattants Canada (ACC). Comme annoncé lors de la comparution de la ministre devant le Comité permanent des anciens combattants le 2 décembre, cette mise à jour est entrée en vigueur immédiatement.

Dans le cadre de cette mise à jour, Anciens Combattants Canada a mis en place un processus simplifié pour les vétérans et vétéranes de la guerre du golfe Persique. Les demandes seront examinées et traitées par des infirmières arbitres qui pourront rendre des décisions sans consultation supplémentaire des conseillers médicaux. Ce processus mis à jour supprime le niveau d'examen supplémentaire qui existait auparavant et permet une expérience client plus efficace pour les vétérans et vétéranes admissibles.

Les vétérans et vétéranes de la guerre du golfe Persique qui ont reçu ce diagnostic, ou ceux qui ont peut-être présenté des symptômes qui n'étaient pas auparavant reconnus comme étant la maladie de la guerre du Golfe, sont encouragés à communiquer avec Anciens Combattants Canada par l'intermédiaire de leur compte Mon dossier ACC, par courriel ou par téléphone pour faire évaluer leur dossier.

« La reconnaissance officielle de la maladie de la guerre du Golfe comme diagnostic va bien au-delà d'un simple changement de politique. Elle témoigne de notre engagement à répondre aux besoins des femmes et des hommes qui ont fièrement servi notre pays en uniforme. Elle nous offre également une nouvelle occasion de simplifier les procédures administratives afin que les vétérans et vétéranes aient un accès rapide aux prestations et aux services. Je remercie les vétérans et vétéranes de la guerre du golfe Persique pour leur soutien indéfectible à tous ceux et celles qui ont servi dans le golfe Persique. »

L'honorable Jill McKnight, ministre des Anciens Combattants et ministre associée de la Défense nationale

« La reconnaissance de la maladie de la guerre du Golfe par Anciens Combattants Canada en ce qui concerne les demandes de prestations d'invalidité est une étape importante dans la mesure où nombre de nos membres ont demandé du soutien pendant des décennies à cet égard. Cela aidera de nombreux vétérans et vétéranes canadiens qui ont risqué leur vie au service de notre pays. Nous félicitons la ministre McKnight et le gouvernement du Canada d'avoir apporté ce changement important. »

Harold Davis, président, Association canadienne des vétérans de la guerre du golfe Persique, et Michael McGlennon, vice-président, Association canadienne des vétérans de la guerre du golfe Persique

Faits en bref

Plus de 4 000 Canadiens et Canadiennes ont servi dans la région du golfe Persique pendant le conflit de 1990-1991.

Le Canada a mis à contribution des forces navales, aériennes et médicales dans le cadre d'une coalition de 35 pays des Nations Unies, en appuyant les opérations au sein de missions aériennes de combat, de groupes opérationnels navals et d'un hôpital de campagne en Arabie saoudite.

Les conditions environnementales et opérationnelles uniques de ce déploiement ont exposé des vétérans et des vétéranes à des facteurs qui ont depuis été associés à une maladie complexe et difficile à définir, connue sous le nom de maladie de la guerre du Golfe.

Le terme « syndrome de la guerre du Golfe » (SGG) a été utilisé par le passé par les vétérans, et ACC reconnaissait auparavant cette affection chronique sous la terminologie clinique de maladie chronique à symptômes multiples (MCSM). Les demandes étaient examinées au cas par cas.

Anciens Combattants Canada reconnaît maintenant la maladie de la guerre du Golfe comme une affection pouvant donner droit à des prestations d'invalidité. Ses symptômes courants comprennent une fatigue chronique, des maux de tête persistants, des douleurs articulaires et musculaires, des troubles de la mémoire et de la concentration, des troubles du sommeil et des problèmes gastro-intestinaux.

Pour en savoir plus sur la façon de présenter une demande pour obtenir des avantages en lien avec la maladie de la guerre du Golfe, visitez: le site Web d'ACC.

