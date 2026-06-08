Message - Au revoir à la population canadienne

OTTAWA, ON, le 8 juin 2026 /CNW/ -

Canadiens et Canadiennes,

Aujourd'hui, c'est dans un esprit de gratitude que j'arrive au terme de mon mandat de gouverneure générale.

Dès le début, j'ai voulu être une voix porteuse de compassion et de respect, une voix qui reflète les nombreuses cultures qui façonnent notre grande nation.

Je crois en l'importance de resserrer les liens et d'approfondir la compréhension entre tous les peuples, autochtones et non autochtones.

La réconciliation est une œuvre commune. Elle ne consiste pas seulement à reconnaître le passé, mais aussi à façonner notre avenir collectif. La réconciliation passe par l'échange de nos expériences, par l'apprentissage mutuel et, parfois, par des conversations difficiles mais indispensables. C'est ainsi que nous avançons ensemble, dans la dignité et l'égalité.

Au cours des cinq dernières années, j'ai pu voir des historiens et des éducateurs collaborer avec les peuples autochtones afin de revisiter notre histoire et de la rendre inclusive pour l'ensemble des Canadiens et Canadiennes qui souhaitent la découvrir et l'apprendre.

Nous avons vécu des moments hors du commun - des périodes d'incertitude, mais aussi de résilience et de progrès. J'ai vu les Canadiens et Canadiennes se mobiliser de façon unique, notamment pour favoriser la santé mentale à travers les liens sociaux et la culture. J'ai également été témoin de nombreuses initiatives fructueuses, comme la prise de position contre le harcèlement et la violence en ligne, ces fléaux qui continuent de freiner la participation des femmes aux postes de responsabilité.

Tout au long du processus, j'ai été guidée par le mot inuktitut « ajuinnata », qui signifie : ne jamais abandonner, persévérer. Cette volonté vit en vous, dans l'excellence et la générosité dont vous faites preuve partout au Canada.

Que nous puissions continuer de tisser des liens d'empathie et de solidarité dans l'ensemble de notre vaste pays.

Merci du fond du cœur.

Mary Simon

SOURCE Bureau du secrétaire du gouverneur général