Mérite municipal - Les Laurentides à l'honneur au Mérite municipal; votez pour votre coup de cœur!

QUÉBEC, le 16 mars 2026 /CNW/ - Jusqu'au 31 mars, les Québécoises et Québécois de toutes les régions sont invités à choisir leur coup de cœur parmi les 24 finalistes du Mérite municipal, dont deux proviennent de la région des Laurentides.

Finalistes de la région des Laurentides

Accès à la nature au cœur du village, Sainte-Anne-des-Lacs - Catégorie Aménagement du territoire et urbanisme Le projet de noyau villageois de Sainte-Anne-des-Lacs transforme le cœur de la municipalité en un espace vivant et accessible, reliant nature, loisirs et services pour favoriser mobilité active et cohésion sociale. Coconstruit avec la communauté, il démocratise l'accès à la nature, offre des activités tout au long de l'année et renforce le rayonnement régional de la municipalité.

Programme de subvention pour améliorer la résilience des bâtiments face aux refoulements d'égouts et aux inondations, Sainte-Thérèse - Catégorie Municipalité et développement durable La Ville de Sainte-Thérèse déploie un programme novateur combinant diagnostics gratuits, accompagnement personnalisé et subventions pour renforcer la résilience des bâtiments face aux inondations et aux refoulements d'égouts. Grâce à l'inspection de 217 bâtiments et à l'implication active des citoyennes et citoyens, le projet transforme propriétaires et quartiers en acteurs éclairés de la prévention climatique.



Rappelons que le Mérite municipal souligne l'apport important des municipalités, groupes, personnes et organismes qui, par leur dynamisme et leur engagement, ont contribué au développement de leur communauté. Décernés tous les deux ans, ces prix permettent de mettre en lumière des projets mobilisateurs et novateurs, sources d'inspiration pour tout le Québec.

Apprenez-en plus sur les autres finalistes et votez pour votre coup de cœur!

Faits saillants :

Les lauréates et lauréats du Mérite municipal seront dévoilés lors d'une cérémonie qui aura lieu à l'Assemblée nationale, le 23 avril prochain.

Les prix seront décernés dans les catégories Aménagement du territoire et urbanisme, Implication bénévole municipale, Municipalité et développement durable et Relève municipale.

La sélection des candidatures lauréates est réalisée par des jurys formés de représentantes et représentants du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, d'autres ministères et organismes, d'associations municipales et de partenaires du milieu municipal.

Créé en 1990, le Mérite municipal a récompensé jusqu'à aujourd'hui plus de 170 lauréates et lauréats.

Liens connexes :

Pour en savoir davantage au sujet du Mérite municipal 2026, visitez la section Mérite municipal de Québec.ca.

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SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales

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