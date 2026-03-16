Mérite municipal - L'île de Montréal à l'honneur au Mérite municipal; votez pour votre coup de cœur!

QUÉBEC, le 16 mars 2026 /CNW/ - Jusqu'au 31 mars, les Québécoises et Québécois de toutes les régions sont invités à choisir leur coup de cœur parmi les 24 finalistes du Mérite municipal, dont trois proviennent de l'île de Montréal.

Finalistes de l'île de Montréal

Protection et gestion écologique des milieux naturels dans l'arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, Montréal - Catégorie Implication bénévole municipale Avec plus de 700 heures de bénévolat en 2025, le Comité de surveillance Louis-Riel a mobilisé près de 250 bénévoles pour restaurer et valoriser cinq boisés, plantant des arbres et retirant près de 120 000 plantes envahissantes. Ces actions ont créé un fort sentiment d'appartenance au sein du Comité, tout en sensibilisant la population à l'écologie et en renforçant la résilience des espaces verts.

Sacha Dumeignil, Montréal - Catégorie Relève municipale Sacha Dumeignil, ingénieur et chargé de projets à la Ville de Montréal, conçoit des infrastructures innovantes et durables alliant esthétique, sécurité et longévité exceptionnelle tout en réduisant l'empreinte carbone. Par son expertise et son leadership, il inspire la transition écologique et l'innovation municipale, bâtissant une Montréal résiliente et exemplaire pour le Québec.

Voisins connecteurs - Projet Connectons Beaconsfield, Beaconsfield - Catégorie Municipalité et développement durable Les tempêtes et inondations à Beaconsfield ont révélé l'importance des liens sociaux pour protéger les personnes vulnérables. Cette prise de conscience a donné naissance à l'initiative Voisins connecteurs, qui mobilise citoyennes, citoyens et partenaires pour créer un réseau d'entraide de proximité. Cette approche innovante et inclusive renforce la sécurité, réduit l'isolement et transforme la solidarité citoyenne en un outil concret de résilience climatique, exemplaire pour des communautés durables et adaptatives.



Rappelons que le Mérite municipal souligne l'apport important des municipalités, groupes, personnes et organismes qui, par leur dynamisme et leur engagement, ont contribué au développement de leur communauté. Décernés tous les deux ans, ces prix permettent de mettre en lumière des projets mobilisateurs et novateurs, sources d'inspiration pour tout le Québec.

Apprenez-en plus sur les autres finalistes et votez pour votre coup de cœur!

Faits saillants :

Les lauréates et lauréats du Mérite municipal seront dévoilés lors d'une cérémonie qui aura lieu à l'Assemblée nationale, le 23 avril prochain.

Les prix seront décernés dans les catégories Aménagement du territoire et urbanisme, Implication bénévole municipale, Municipalité et développement durable et Relève municipale.

La sélection des candidatures lauréates est réalisée par des jurys formés de représentantes et représentants du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, d'autres ministères et organismes, d'associations municipales et de partenaires du milieu municipal.

Créé en 1990, le Mérite municipal a récompensé jusqu'à aujourd'hui plus de 170 lauréates et lauréats.

Liens connexes :

Pour en savoir davantage au sujet du Mérite municipal 2026, visitez la section Mérite municipal de Québec.ca.

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SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales

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