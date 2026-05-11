La force de la collectivité en pleine action lors du Grand McDon

TORONTO, May 11, 2026 /CNW/ - McDonald's du Canada est fière de célébrer un autre Grand McDon™ incroyable! Les collectivités à l'échelle nationale se sont donné la main pour recueillir plus de 10,8 millions de dollars en soutien à la Maison Ronald McDonald™ et à d'autres organismes locaux de bienfaisance pour enfants partout au pays.

McDonald’s du Canada a célébré son 32e Grand McDon en recueillant plus de 10,8 millions de dollars en soutien à la Maison Ronald McDonald et à d’autres organismes locaux de bienfaisance pour enfants partout au pays. La famille Mitropoulos, qui a séjourné à la Maison Ronald McDonald de Toronto, ainsi que Kate Horton, présidente et chef de la direction de la Maison Ronald McDonald du Canada ont participé aux festivités organisées en restaurant à l'occasion du Grand McDon.

Le mercredi 6 mai, cet événement empreint de générosité a démontré comment de petits gestes du quotidien peuvent avoir d'importantes retombées sur les familles qui ont un enfant gravement malade ou blessé. Que ce soit en achetant un café ou en commandant votre repas McDonald's préféré, vous avez contribué au bien-être de familles de votre collectivité pendant le parcours médical de leur enfant.

« Voir le Canada se rassembler et faire preuve d'autant de générosité lors de mon tout premier Grand McDon a été profondément émouvant. Un grand merci à tous les clients qui ont commandé leurs articles au menu préférés, ainsi qu'à nos franchisés et à leurs équipes qui ont rendu cette journée si spéciale, a déclaré Annemarie Swijtink, présidente et chef de la direction de McDonald's du Canada. Vous avez montré ce que nous pouvons accomplir de positif lorsque nous nous unissons pour soutenir les familles de nos collectivités. »

Aider toujours plus de familles à rester ensemble dans les moments qui comptent

En collaboration avec ses franchisés indépendants, McDonald's a célébré cette année son 32ᵉ Grand McDon. Dans le cadre de cette tradition de longue date, plus de 1 millions de dollars ont été amassés au total pour la Maison Ronald McDonald et d'autres organismes locaux de bienfaisance pour enfants partout au pays.

À l'échelle de ses 37 programmes - 16 Maisons Ronald McDonald et 21 Salles familiales Ronald McDonald situées dans des hôpitaux -, la Maison Ronald McDonald aide, chaque année, des dizaines de milliers de familles à rester ensemble dans une période incroyablement difficile. Entourées des ressources et du soutien essentiels dont elles ont besoin (logement, repas, programmes de santé et de bien-être), les familles peuvent rester près des soins de leur enfant et se concentrer sur la santé de celui-ci. Les dons amassés le jour du Grand McDon sont essentiels pour permettre à plus de familles de séjourner à la Maison Ronald McDonald du Canada aujourd'hui, demain et au-delà.

« Au cours des 45 dernières années, plus de 536 000 familles ayant un enfant gravement malade ou blessé se sont tournées vers la Maison Ronald McDonald comme planche de salut au moment où elles en avaient le plus besoin, a déclaré Kate Horton, présidente et chef de la direction de la Maison Ronald McDonald du Canada. Le Grand McDon est un puissant reflet de la bienveillance et de la générosité qui animent nos collectivités. Merci à McDonald's du Canada, notre partenaire fondateur et de toujours, à ses franchisés, aux équipes en restaurant et à tous les clients pour le soutien inébranlable qu'ils apportent aux familles d'un bout à l'autre du pays. »

Faire le bien ensemble, tout au long de l'année

Les retombées du Grand McDon vont bien au-delà de la journée du 6 mai. Chaque jour, McDonald's du Canada, ses franchisés indépendants et ses clients aident à soutenir des familles ayant un enfant gravement malade ou blessé qui séjournent à la Maison Ronald McDonald du Canada par différents moyens :

Achat de repas Joyeux festin™ et de Biscuits douceur*

Programme Arrondir pour soutenir permettant d'arrondir le total de la commande au dollar supérieur pour faire don de la différence

permettant d'arrondir le total de la commande au dollar supérieur pour faire don de la différence Boîtes de dons

* Une partie du produit de la vente de chaque Joyeux festin™ et Biscuit douceur aide à soutenir les programmes Maison Ronald McDonald™ du Canada.

À propos de McDonald's du Canada

En 1967, le premier restaurant McDonald's du Canada ouvre ses portes à Richmond, en Colombie-Britannique. Aujourd'hui, Les Restaurants McDonald du Canada Limitée fait partie de la fibre canadienne, accueillant près de deux millions de clients chaque jour et employant près de 100 000 personnes à l'échelle du Canada. Plus de 90 % des 1 500 restaurants McDonald's du Canada sont détenus et exploités localement par des franchisés indépendants; les autres sont détenus et exploités par Les Restaurants McDonald du Canada Limitée. Des presque 2 milliards $ dépensés en aliments et papier par les restaurants McDonald's, plus de 80 % sont achetés auprès de fournisseurs canadiens. Pour obtenir de plus amples renseignements sur McDonald's du Canada, rendez-vous à mcdonalds.ca.

À propos de la Maison Ronald McDonald™ du Canada

Au Canada, deux familles sur trois vivent à l'extérieur d'une ville dotée d'un hôpital pédiatrique et doivent se déplacer pour des traitements médicaux lorsque leur enfant est gravement malade ou blessé. La Maison Ronald McDonald vient combler cet écart en proposant des programmes et services essentiels qui éliminent des obstacles, renforcent les liens familiaux et favorisent la guérison lorsque les enfants ont besoin de soins de santé vitaux. Depuis 45 ans, la Maison Ronald McDonald a aidé plus de 536 000 familles qui ont un enfant médicalement vulnérable en les entourant des ressources, du soutien et de la communauté dont elles ont besoin pour rester au cœur du traitement médical de leur enfant, favorisant ainsi le meilleur dénouement possible pour sa santé. Pour en savoir plus, rendez-vous au www.maisonronaldmcdonald.ca.

SOURCE McDonald's Canada

Pour de plus amples renseignements : Équipe Impact Canada de McDonald's du Canada à [email protected]