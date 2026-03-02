Le repas met en vedette le nouveau Hamburger Joueur étoile ainsi que les minibâtons McDavid, Matthews, Celebrini, Q. Hughes, Makar, Montembeault et Reinhart à collectionner

TORONTO, le 2 mars 2026 /CNW/ - Un face-à-face comme jamais auparavant! En collaboration avec la Ligue nationale de hockey (LNH) et l'Association des joueurs de la Ligue nationale de hockey (AJLNH), certaines des plus grandes vedettes de notre sport national se joignent aux restaurants McDonald's du Canada d'une toute nouvelle (et mini) façon.

Découvrez le nouveau repas Bâtons des étoiles de la LNH de McDonald’s, qui comprend le Hamburger Joueur étoile® et l’un des sept Bâtons des étoiles de la LNH à collectionner. Offert pour une durée limitée dans les restaurants du Canada participants (Groupe CNW/McDonald's Canada)

Demain, le 3 mars, les Bâtons des étoiles de la LNHMD feront leur arrivée dans le menu emblématique de McDonald's et seront offerts à l'achat d'un repas Bâtons des étoiles de la LNH. S'inspirant du succès de la campagne de l'an dernier, McDonald's ravive l'enthousiasme grâce à un sandwich apprécié des fans et à des minibâtons de hockey à collectionner. Il n'a jamais été aussi facile (et délicieux!) de mettre la main sur une parcelle de l'histoire du hockey. La collection met en vedette sept des plus grands noms de ce sport.

« C'est emballant de faire équipe avec McDonald's à nouveau! Et, cette fois, nous donnons aux fans une expérience de hockey en miniature », déclare Connor McDavid.

« Les bâtons des étoiles de la LNH sont une manière vraiment cool de s'approprier une petite partie du sport », affirme Auston Matthews.

Les clients peuvent regarder le (mini) face-à-face ici, avec la voix emblématique du commentateur sportif Pierre Houde.

Énergiser les fans grâce au repas Bâtons des étoiles de la LNH

Dès le 3 mars, les fans de hockey de partout au Canada pourront se préparer au prochain match avec le repas Bâtons des étoiles de la LNH, offert pour une durée limitée jusqu'à épuisement des stocks. Chaque repas comprend…

Un plat principal au choix : Hamburger Joueur étoile (offert pour une durée limitée seulement), 10 morceaux de Poulet McCroquettes MD , Big Mac ® , McVégé MC ou McVégé MC épicé

, Big Mac , McVégé ou McVégé épicé Des frites de renommée mondiale, format moyen, faites à partir de pommes de terre canadiennes à 100 %, et une boisson de fontaine, format moyen

Un minibâton de la LNH mettant en vedette certaines des plus grandes étoiles de la ligue

Commandez le repas avec un Hamburger Joueur étoile!

À la demande générale, nous ramenons le Hamburger Joueur étoile, avec une petite variante. Il est fait avec trois juteux pâtés de bœuf canadien à 100 %, de la laitue en lanières, du bacon à la fumée de noyer croustillant, du fromage fondu et une sauce de style mayonnaise, le tout servi sur un petit pain campagnard grillé. Une bouchée, et vous comprendrez ce qui lui vaut son titre d'« étoile ».

Obtenez un minibâton de la LNH à collectionner avec tout repas Bâtons des étoiles de la LNH.

Connor McDavid

Auston Matthews

Macklin Celebrini

Quinn Hughes

Cale Makar

Samuel Montembeault

Sam Reinhart

Les fans de longue date se souviendront des premiers minibâtons de hockey lancés il y a près de 20 ans par McDonald's du Canada. Cette nouvelle collection fait revivre cet enthousiasme pour toute une nouvelle génération.

« Le repas Bâtons des étoiles de la LNH vise à donner aux fans une occasion d'avoir en leur possession une parcelle du sport qu'ils aiment grâce à une brochette des plus grandes stars du hockey et à un sandwich aussi emblématique que le sport lui-même, affirme Francesca Cardarelli, chef du Marketing de McDonald's du Canada. Il s'agit là d'une véritable célébration de la culture du hockey, et nous sommes heureux d'offrir à nos clients ce sandwich officiel de la LNH et de l'AJLNH. »

La mise au jeu du repas Bâtons des étoiles de la LNH, qui sera offert pour une durée limitée (jusqu'à épuisement des stocks) dans les restaurants McDonald's du Canada participants, aura lieu le 3 mars. Les clients peuvent sauter dans la mêlée en visitant leur restaurant McDonald's, en commandant dans l'appli McDonald's ou en profitant de la McLivraisonMD.

