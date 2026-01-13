La nouvelle chef de la direction de l'entreprise gèle les prix pendant un an en contexte de hausse du coût de la vie pour les Canadiens

TORONTO, le 13 janv. 2026 /CNW/ - En date d'aujourd'hui, McDonald's du Canada promet de proposer pour un an deux de ses offres phares à prix fixe : les Trios McValeurMD, y compris des options pour le déjeuner, maintenant à 5 $, et le café McCafé®, petit format, toujours à seulement 1 $.

McDonald’s du Canada gèle le prix de l’une de ses offres phares : les Trios McValeur sont maintenant offerts à 5 $ (plus taxes) pendant un an (Groupe CNW/McDonald's Canada) Annemarie Swijtink, présidente et chef de la direction de McDonald’s du Canada, s’engage à un gel de prix d’un an en contexte de hausse du coût de la vie pour les Canadiens. (Groupe CNW/McDonald's Canada) Annemarie Swijtink réaffirme l’engagement de McDonald’s envers les Canadiens : offrir des repas savoureux à un prix avantageux. Speed Speed

C'est la première fois en plus d'une décennie que McDonald's du Canada s'engage publiquement à un gel de prix de ce type. Cette décision réaffirme la volonté de l'entreprise d'offrir une valeur fiable, à un moment où les Canadiens doivent composer avec la hausse du coût de la vie. En effet, de nombreux Canadiens (3 sur 5) considèrent que le coût de la vie est leur principale préoccupation pour 2026*. La promesse McValeur de McDonald's est inédite sur le marché canadien actuel : pas d'offres d'une durée limitée, pas d'achat minimum requis, que des prix fiables sur lesquels on peut compter toute l'année.

Trios McValeur à 5 $ toute l'année, à tout moment de la journée

Les Canadiens savourent déjà des millions de Trios McValeur chaque mois. Et maintenant, l'entreprise leur permet d'économiser davantage sur ce choix populaire, tout en continuant de proposer les mêmes produits et les mêmes formats. De plus, les Trios McValeur comprennent désormais des options déjeuner, offertes jusqu'à 11 h, elles aussi à 5 $. On peut se procurer les Trios McValeur dans chacun des 1 500 restaurants McDonald's du Canada d'un océan à l'autre, au déjeuner, au dîner ou au souper, en salle à manger ou au service-au-volant.

Trios McValeur MD du dîner et du souper : Trio McValeur MD McDouble ® , Trio McValeur MD Junior au poulet et Trio McValeur MD Wrap-éclair au poulet, chacun servi avec une petite portion de frites et une boisson de fontaine, petit format.

Trio McValeur McDouble , Trio McValeur Junior au poulet et Trio McValeur Wrap-éclair au poulet, chacun servi avec une petite portion de frites et une boisson de fontaine, petit format. Trios-déjeuner McValeurMD : Trio McValeurMD Saucisse McMuffin®, Trio McValeurMD Saucisse McCrêpes®, Trio McValeurMD Burrito-matin et Trio McValeurMD Bagel avec produit de fromage à la crème, chacun servi avec une portion de patates hachées brunes et un café McCafé, petit format.

Café McCafé, petit format, à 1 $

En juillet 2024, malgré le coût du café en hausse, McDonald's du Canada a commencé à offrir le café McCafé, petit format, à 1 $. Depuis, l'entreprise a également réduit le prix de tous ses autres formats de café d'environ 30 % en moyenne. Et aujourd'hui, elle prend l'engagement de maintenir le prix du petit café McCafé à seulement 1 $ pour toute l'année, sans achat minimum requis.

Prix avant taxes. Non offerts à la livraison. La disponibilité des produits varie d'un restaurant à l'autre.

Annemarie Swijtink, nouvelle présidente et chef de la direction de McDonald's du Canada, transmet ce message aux Canadiens :

Aujourd'hui, nous prenons un engagement envers les Canadiens : quel que soit le moment de la journée, chaque jour de l'année, vous pouvez compter sur McDonald's pour vous offrir des repas savoureux à prix avantageux.

À l'ouverture de nos portes au Canada en 1967, nous avons établi une tradition - servir des aliments savoureux à prix abordable - qui persiste encore aujourd'hui.

Ensemble, avec nos franchisés locaux qui détiennent et exploitent 90 % des restaurants McDonald's du Canada, nous mettons à profit l'envergure et la force de notre chaîne d'approvisionnement canadienne pour maintenir de bas prix sur nos Trios McValeur et notre café, malgré l'inflation et la hausse des coûts, afin d'offrir aux clients l'abordabilité et la constance qu'ils attendent de nous. Dans les faits, plus de 80 % des aliments et des produits en papier achetés par les restaurants McDonald's au Canada l'an dernier provenaient de fournisseurs canadiens.

Et à nos clients, je veux que vous sachiez que nous vous écoutons et nous vous entendons. C'est pourquoi nous nous engageons envers vous. Vous nous avez été fidèles ces 60 dernières années.

Pour nous, il n'est pas question simplement de bons ou de rabais. Il est toujours question de la valeur que nous offrons à nos clients et de notre volonté de rester fidèles à nous-mêmes, à ce qui fait de nous ce que nous sommes.

* D'après un sondage Angus Reid en ligne, du 26 nov. au 1er déc. 2025.

Au sujet de McDonald's du Canada

En 1967, le Canada accueillait son premier restaurant McDonald's à Richmond, en Colombie-Britannique. Aujourd'hui, Les Restaurants McDonald du Canada Limitée fait partie de la fibre canadienne, accueillant plus d'un million de clients chaque jour. Près de 100 000 personnes travaillent chez McDonald's d'un océan aux deux autres, dans les restaurants de franchisé et les restaurants de la compagnie. Ce sont plus de 90 % des 1 500 restaurants de McDonald's du Canada qui sont détenus et gérés par des entrepreneurs locaux et indépendants. Sur des achats de produits alimentaires totalisant près d'un milliard de dollars, McDonald's s'approvisionne à plus de 85 % auprès de fournisseurs canadiens. Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de McDonald's du Canada, rendez-vous à mcdonalds.ca.

