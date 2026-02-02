Le menu McDonald's x Frank's RedHot sera offert dans les restaurants du Canada dès demain, le 3 février

TORONTO, le 2 févr. 2026 /CNW/ - Pour la première fois de son histoire, McDonald's du Canada fait équipe avec la légendaire sauce piquante Frank's RedHot® pour proposer un menu audacieux et débordant de saveur dont vous redemanderez.

Découvrez une nouvelle version audacieuse de vos produits préférés avec le menu McDonald's x Frank's RedHot®, disponible à partir du 3 février dans les restaurants participants. (Groupe CNW/McDonald's Canada)

Ce n'est pas une collaboration ordinaire. Le menu McDonald's x Frank's RedHot®, offert partout au Canada à partir de demain, le 3 février, transforme vos produits McDo préférés en y ajoutant un petit quelque chose d'inédit qui rehaussera vos repas, matin, midi ou soir. Des sandwichs-déjeuner aux trempettes, nous mettons du piquant dans votre journée, une bouchée à la fois.

Qu'y a-t-il au menu?

McCroustillant MD avec sauce Originale Frank's RedHot ® : Préparé avec une tendre et juteuse portion de poulet assaisonné élevé sur des fermes canadiennes à 100 %, et garni de laitue en lanières, d'une sauce de style mayonnaise et de sauce épaisse Originale Frank's RedHot ® , le tout servi sur un petit pain aux pommes de terre.

Préparé avec une tendre et juteuse portion de poulet assaisonné élevé sur des fermes canadiennes à 100 %, et garni de laitue en lanières, d'une sauce de style mayonnaise et de sauce épaisse Originale Frank's RedHot , le tout servi sur un petit pain aux pommes de terre. McVégé MC avec sauce Originale Frank's RedHot ® : Un pâté à McVégé pané préparé avec un mélange de légumes, assaisonné et garni de laitue en lanières, de sauce de style mayonnaise et de sauce épaisse Originale Frank's RedHot ® , le tout servi sur un petit pain aux graines de sésame grillé.

Un pâté à McVégé pané préparé avec un mélange de légumes, assaisonné et garni de laitue en lanières, de sauce de style mayonnaise et de sauce épaisse Originale Frank's RedHot , le tout servi sur un petit pain aux graines de sésame grillé. Sauce miel épicé Frank's RedHot ® : Une trempette alliant la douceur du miel au piquant de Frank's RedHot ® , pour donner à vos Poulet McCroquettes MD une saveur nouvelle.

Une trempette alliant la douceur du miel au piquant de Frank's RedHot , pour donner à vos Poulet McCroquettes une saveur nouvelle. Gamme de sandwichs McMuffin ® avec sauce à l'ail style Frank's RedHot ® : Nos célèbres sandwichs-déjeuner, relevés d'une onctueuse touche d'ail épicée. Bacon McMuffin ® avec œuf et sauce à l'ail style Frank's RedHot ® Saucisse McMuffin ® avec œuf et sauce à l'ail style Frank's RedHot ® Œuf McMuffin ® avec sauce à l'ail style Frank's RedHot ® Poulet McMuffin ® avec sauce à l'ail style Frank's RedHot ®

Nos célèbres sandwichs-déjeuner, relevés d'une onctueuse touche d'ail épicée.

« Nos amateurs aiment ce qui a du goût, et c'est ce que nous leur donnons, façon McDonald's, grâce à notre collaboration avec Frank's RedHot®, explique Francesca Cardarelli, chef du Marketing de McDonald's du Canada. Non seulement nous faisons monter la température, mais nous ratissons large : dans nos déjeuners, nos trempettes et nos délicieux sandwichs. Il paraît qu'on peut mettre de cette sauce dans tout. Eh bien, grâce à nos saveurs emblématiques, "tout" devient spécial! »

Mais ne tardez pas, car cette collaboration légendaire ne durera pas éternellement! Le menu McDonald's x Frank's RedHot® est offert pour une durée limitée dans les restaurants participants du Canada, dans l'appli McDonald's ou à la McLivraisonMD.

Au sujet de McDonald's du Canada

En 1967, le Canada accueillait son premier restaurant McDonald's à Richmond, en Colombie-Britannique. Aujourd'hui, Les Restaurants McDonald du Canada Limitée fait partie de la fibre canadienne, accueillant près de deux millions de clients chaque jour et employant près de 100 000 personnes à l'échelle du Canada. Plus de 90 % des 1 500 restaurants McDonald's du Canada sont détenus et exploités localement par des franchisés indépendants; les autres sont détenus et exploités par Les Restaurants McDonald du Canada Limitée. Des presque 2 milliards $ dépensés en aliments et papier par les restaurants McDonald's, plus de 80 % sont achetés auprès de fournisseurs canadiens. Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de McDonald's du Canada, rendez-vous à mcdonalds.ca.

Au sujet de Frank's RedHot®

Tout a commencé en 1920, à l'introduction de la première bouteille de sauce au piment de Cayenne Originale. Faite avec un mélange de piments de Cayenne vieillis de qualité, la sauce Frank's RedHot ajoute le parfait mélange de goût et de piquant à vos aliments préférés. La sauce au piment de Cayenne Originale Frank's était l'ingrédient secret des premières ailes Buffalo créées à Buffalo, New York, en 1964. Essayez notre gamme de produits qui compte la sauce Originale, la sauce pour ailes Buffalo, le mélange d'assaisonnements pour trempette queso, l'assaisonnement Buffalo ranch et bien plus. Visitez le https://www.franksredhot.com/fr-ca pour plus d'information et pour découvrir nos recettes.

Frank's RedHot est une marque de McCormick & Company (MKC). McCormick est un chef de file mondial en matière de saveurs. Générant 6,7 milliards $ de ventes annuelles dans 150 pays et territoires, nous fabriquons, mettons en marché et distribuons des fines herbes, des épices, des assaisonnements, des condiments et d'autres produits savoureux à l'ensemble du secteur de l'alimentation et des boissons (dont les détaillants, les producteurs et les services alimentaires). Créée en 1889, McCormick (dont le siège social se trouve à Hunt Valley, Maryland, É.-U.) est guidée par nos principes et s'engage à l'endroit de notre objectif : rester solidaires pour l'avenir des saveurs. McCormick souhaite favoriser un monde uni par les saveurs, où la santé, la durabilité et le goût vont de pair. Pour en savoir plus, visitez le https://www.mccormickcorporation.com/ ou abonnez-vous à McCormick & Company sur Instagram et LinkedIn.

