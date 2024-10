« L'année dernière, un véhicule de tourisme sur cinq que nous avons vendus au détail au Canada était une AMG. Il y a manifestement une véritable passion pour la performance et le luxe dans ce pays, tout particulièrement au Québec », dit Andreas Tetzloff, directeur général de Mercedes-Benz Canada. « En créant un espace où les passionnés peuvent s'immerger dans l'univers de Mercedes-AMG inspiré de la course automobile, Mercedes-Benz Silver Star répond à une réelle demande tout en alimentant cette passion. »

Se démarquant par une architecture distinctive spécifique à la marque, l'établissement de 1 858 m2 (20 000 pi2) chez Mercedes-Benz Silver Star sert de vitrine à AMG. L'équipe de Mercedes-AMG à Affalterbach, en Allemagne, a mis au point les éléments de design extérieurs et intérieurs du Centre de la marque AMG de façon à refléter l'éthos audacieux, brut et dynamique d'AMG. Caractérisé par une façade à DEL rayonnante et de grandes baies vitrées qui s'étendent sur toute la longueur du bâtiment, l'extérieur attrayant de l'édifice donne le ton quant à l'expérience que vivront les clients quand ils pénétreront à l'intérieur.

« Le rouge vibrant et brillant, mis en valeur dans un environnement sombre, symbolise la puissance, la passion et la performance. Les matériaux utilisés sont caractérisés par leur authenticité et créent délibérément un lien avec les valeurs et la vision de la marque », déclare Gorden Wagener, designer en chef chez Mercedes-Benz.

Le Centre de la marque AMG comprend un salon privé pour les clients d'AMG et une zone de livraison spéciale réservée aux véhicules AMG. Dans la zone de livraison de Mercedes-Benz Silver Star, les clients prennent possession des clés de leur nouveau véhicule de façon unique : une machine « déballe l'étoile » et les clés sont présentées en s'élevant d'un podium, semblant ainsi planer au-dessus de ce dernier. Cette présentation donne un avant-goût de l'expérience de conduite et de possession offerte par AMG.

Tandis que Mercedes-Benz Silver Star célèbre avec fierté l'ouverture officielle de son nouveau Centre de la marque AMG, Norman Hébert, président-directeur général du conseil d'administration du Groupe Park Avenue, souligne la nature transformatrice de cette initiative en déclarant : « L'ouverture de notre Centre de la marque AMG va au-delà d'un simple espace de vente; il s'agit d'une porte d'entrée dans le monde de la performance et du luxe. Nous avons conçu cet espace de façon à créer un lien étroit entre nos clients et la marque AMG, en mettant l'accent sur l'authenticité et les émotions. »

Norman John Hébert, président et chef de la direction du Groupe Park Avenue, fait écho à ce sentiment en ajoutant : « Avec ce nouveau Centre de la marque AMG, nous transformons chaque interaction avec les clients en expérience immersive. Tous les visiteurs découvrent non seulement nos véhicules, mais aussi l'esprit de performance et d'innovation qui définit AMG, rendant chaque moment passé avec nous inoubliable. » Ces déclarations soulignent l'engagement du Groupe Park Avenue à redéfinir l'expérience client et à créer un environnement unique qui stimule l'intérêt et la passion.

La vision de Mercedes-Benz pour le futur de la vente automobile au détail

Le nouveau Centre de la marque AMG est adjacent à l'édifice nouvellement rénové chez Mercedes-Benz Silver Star, et tous deux représentent la vision de Mercedes-Benz pour le futur de la vente automobile au détail. Le concept de vente au détail combine les interactions personnelles et les services traditionnels avec des points de contact numériques, créant une expérience de marque immersive.

En vertu du nouveau concept de vente au détail, tout ce qui se trouve dans la salle d'exposition vise à rehausser les interactions du client avec les véhicules et la marque. Mercedes-Benz Silver Star est la première concession au Québec à introduire cette nouvelle approche et l'un de seulement trois établissements canadiens mettant en œuvre le nouveau concept de vente au détail (rejoignant ainsi Mercedes-Benz Kelowna et Mercedes-Benz Toronto Queensway).

Conformément au nouveau concept de design, une façade en grande partie transparente crée une transition fluide entre les espaces intérieur et extérieur. L'intérieur est essentiellement de type concept ouvert, avec des délimitations délibérément réduites au minimum pour maintenir une sensation d'espace. La configuration ouverte et les éléments de design chaleureux permettent de facilement transformer les salles d'exposition Mercedes-Benz et Mercedes-AMG en espaces événementiels pouvant accueillir de grands groupes pour offrir des expériences de marque uniques.

Un grand événement inaugural qui a célébré la passion du Québec pour le sport automobile

Le 8 octobre 2024, Mercedes-Benz Silver Star a mis les pleins gaz afin de fêter l'ouverture officielle du Centre de la marque AMG en organisant une soirée qui a aussi servi à célébrer la passion du Québec pour le sport automobile.

Sur place, les invités avaient la possibilité de faire l'expérience des sensations exaltantes procurées par le sport automobile en s'installant à bord de deux simulateurs de course qui leur permettaient de piloter des voitures de course Mercedes-AMG GT4 sur un circuit virtuel. Mercedes-Benz Silver Star a collaboré avec Advanced SimRacing pour offrir cette expérience riche en adrénaline. Basée au Québec, cette compagnie est le distributeur nord-américain du volant officiel de la Mercedes-AMG GT pour la simulation de course. La plateforme était équipée de la plateforme Mercedes-AMG officielle dotée de la technologie de mouvement de D-BOX, qui offre une expérience encore plus immersive et réaliste de pilotage d'une voiture sur le circuit. La plateforme a été mise au point et est vendue par D-BOX sous une licence de Mercedes-Benz et de Mercedes-AMG.

L'événement a également mis en vedette des œuvres de l'artiste Art Rotondo basé à Montréal, qui a acquis une renommée internationale pour ses tableaux sur le sport automobile, dont certains ont été vendus dans le cadre d'une collecte de fonds chez Mercedes-Benz Silver Star plus tôt cette année. En juin, la concession a accueilli l'organisme local des Grands Frères Grandes Sœurs lors d'un événement « Propulser votre avenir », qui était l'occasion de célébrer sa salle d'exposition Mercedes-Benz nouvellement rénovée tout en offrant un aperçu en avant-première du Centre de la marque AMG. Durant l'événement, George Russell, pilote de Formule 1 de l'écurie Mercedes-AMG PETRONAS, a inspiré des jeunes du coin, les encourageant à prendre les commandes de leur avenir et à diriger leur vie vers leurs objectifs. Pendant qu'il était sur place, il a aussi signé deux œuvres d'art de Rotondo devant être vendues aux enchères, l'ensemble des recettes étant destiné à soutenir l'organisme local des Grands Frères Grandes Sœurs.

Au sujet de Mercedes-Benz Canada

Mercedes-Benz Canada Inc. est responsable de la distribution, du marketing et du service après-vente des Mercedes-Benz, des Mercedes-AMG, des Mercedes-Maybach et de la Classe G - incluant des modèles à combustion, des hybrides rechargeables et des véhicules tout électriques -, ainsi que des fourgons Mercedes-Benz. Ayant son siège social à Mississauga, en Ontario, Mercedes-Benz Canada emploie environ 250 personnes à travers le Canada. Par l'intermédiaire d'un réseau national de 57 concessions agréées, Mercedes-Benz Canada a vendu 35 949 véhicules en 2023.

Au sujet du Groupe Park Avenue

Depuis 1959, le Groupe Park Avenue se démarque par l'innovation et par son engagement à offrir une expérience client exceptionnelle dans le domaine de la vente et de l'entretien d'automobiles. Son réseau de concessionnaires se distingue par une attention personnalisée accordée à chaque client, fournissant des conseils sur mesure et un service après-vente de haute qualité pour l'achat ou la location de véhicules neufs et d'occasion. Comptant plus de 1 000 employés, le Groupe Park Avenue englobe 17 concessionnaires qui représentent près d'une vingtaine de marques influentes, ainsi qu'un atelier de carrosserie et un centre de véhicules récréatifs.

