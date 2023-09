Le partenariat entre Mercedes-Benz et le Guide MICHELIN est une alliance des plus naturelles. Ayant chacune un grand héritage reposant sur de riches traditions, ces deux marques partagent un engagement envers l'innovation et la qualité qui leur a permis d'acquérir un statut international de premier plan hautement respecté. Maintenant, les Canadiens peuvent avoir confiance que l'étoile est un symbole d'excellence, qu'il s'agisse de l'étoile MICHELIN d'un restaurant ou de l'emblématique étoile à trois branches ornant un véhicule Mercedes-Benz.

Expansion du partenariat avec Un avant-goût du futur

Mercedes-Benz est aussi fière d'annoncer une nouvelle série gastronomique exclusive, Un avant-goût du futur, présentée en partenariat avec le Guide MICHELIN. Un avant-goût du futur jumellera des chefs de restaurants canadiens étoilés MICHELIN avec des talents culinaires émergents locaux lors d'une série d'expériences gastronomiques exclusives à travers le Canada en 2023 et 2024. S'inspirant de l'approche de Mercedes-Benz en matière de design automobile, chaque événement comprendra un menu créé par les deux chefs qui célèbre la relation entre tradition et innovation sur les thèmes de la technologie, de l'esthétique et de la durabilité.

Citations

« Mercedes-Benz a inventé l'automobile en 1886 et la réinvente continuellement depuis. De la première Motorwagen aux véhicules entièrement électriques d'aujourd'hui, Mercedes-Benz a toujours été animée par un esprit pionnier. Nous sommes fiers de partager ce même esprit avec le Guide MICHELIN et les gagnants des Prix du jeune chef MICHELIN », a déclaré Andreas Tetzloff, président et directeur général de Mercedes-Benz Canada.

« Nous sommes ravis de nous associer à Mercedes-Benz, dont les valeurs que sont la qualité, la créativité et l'innovation font écho aux caractéristiques des restaurants étoilés MICHELIN. Depuis bien plus d'un siècle, le savoir-faire automobile de Mercedes-Benz combine élégance et fonctionnalité, et captive l'imagination du public. La cuisine de classe mondiale fait de même. Nous nous réjouissons de collaborer avec Mercedes-Benz pour honorer les jeunes chefs les plus talentueux du Canada et offrir des expériences exaltantes aux amateurs de bonne chère et de voyages », a dit Cara Cornelius, vice-présidente des expériences culinaires et de voyage pour Michelin Amériques.

Au sujet de Mercedes-Benz Canada

Mercedes-Benz Canada Inc. est responsable de la distribution, du marketing et du service après-vente des véhicules de tourisme Mercedes-Benz, Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach et Mercedes-EQ, ainsi que des fourgons Mercedes-Benz. Ayant son siège social à Mississauga, en Ontario, Mercedes-Benz Canada emploie environ 250 personnes à travers le Canada. En 2022, Mercedes-Benz Canada a vendu 34 316 véhicules par l'intermédiaire d'un réseau national de 59 concessions agréées.

Au sujet de Michelin Amérique du Nord Inc.

Michelin, chef de file en matière de mobilité, travaille dans le domaine des pneus ainsi que dans des secteurs reliés aux pneus et allant au-delà de ces derniers, parce que « Le mouvement c'est la vie ». Se consacrant à améliorer la mobilité de ses clients et la durabilité, Michelin conçoit et distribue les pneus, les solutions et les services les mieux adaptés aux besoins de ses clients. Michelin fournit des cartes, des guides et des services numériques pour contribuer à enrichir les voyages et les déplacements et en faire des expériences uniques. Apportant son expertise à de nouveaux marchés, l'entreprise investit dans des matériaux de haute technologie, dans l'impression 3D et dans l'hydrogène, afin de servir une grande variété d'industries, de l'aérospatiale à la biotechnologie. Michelin Amérique du Nord, dont le siège social est situé à Greenville, en Caroline du Sud, compte environ 23 000 employés et exploite 34 usines de production aux États-Unis et au Canada. (michelinman.com)

D'autres informations fournies par Mercedes-Benz Canada se trouvent sur le site media.mercedes-benz.ca.

