Mercedes-Benz procède à la première pelletée de terre d'une nouvelle concession à Etobicoke

Conformément aux principes de design MAR2020, l'établissement Mercedes-Benz Etobicoke associera une architecture de pointe à des technologies évoluées pour créer un environnement dans lequel le consommateur dirige chaque interaction. Par exemple, selon les préférences et les besoins individuels, les conversations d'achat pourront avoir lieu dans l'un des nombreux espaces partagés et polyvalents au sein de la concession (salon, table haute, bureau fermé, etc.). Dans l'ensemble de l'établissement, de multiples points de contact numériques aideront le personnel à offrir un service à la clientèle mobile, interactif et personnalisé.

L'établissement de 95 900 pieds carrés occupera un site de 6 acres au coin sud-est du Queensway et du East Mall, à proximité de deux des autoroutes les plus achalandées de la région du Grand Toronto, la Gardiner Expressway et l'autoroute 427. Trois salles d'exposition spécialisées offriront aux visiteurs des expériences de marque immersives avec Mercedes-Benz, Mercedes-AMG et Mercedes-Benz Vans (fourgons Mercedes-Benz). Ces trois salles d'exposition ont toutes été conçues pour avoir une apparence et une atmosphère propres à la marque, avec des espaces inspirés des galeries qui mettent en valeur la vaste gamme de produits de la compagnie. Les aménagements supplémentaires comprendront 37 postes de travail et au moins 22 bornes de recharge pour véhicules électriques (20 chargeurs de niveau 2 et deux chargeurs de niveau 3 prévus). Au Canada, la firme Richard Zeigler Architects est responsable de l'adaptation du design de la concession, initialement créé par GRAFT en collaboration avec l'agence de création TRIAD dans le cadre d'un concours international en deux étapes.

« Lorsque des entreprises comme Mercedes-Benz reconnaissent la possibilité de développer leurs activités dans notre communauté, cela contribue à consolider le statut d'Etobicoke-Lakeshore comme destination d'emploi de choix dans la ville de Toronto et à renforcer la prospérité économique continue de notre communauté », a dit le conseiller Mark Grimes.

Au sujet de Mercedes-Benz Canada

Mercedes-Benz Canada est chargée des ventes, du marketing et de l'entretien des véhicules de tourisme Mercedes-Benz et Mercedes-AMG, des fourgons Mercedes-Benz et des smart. Le siège social de la compagnie se trouve à Toronto, en Ontario. Mercedes-Benz Canada Inc. emploie environ 1 200 personnes dans 14 établissements à travers le Canada. Grâce à un réseau national de sept établissements de détail appartenant à Mercedes-Benz et de 52 concessions agréées, Mercedes-Benz Canada a vendu 49 758 véhicules en 2018. Cela fait de Mercedes-Benz le constructeur automobile de luxe no 1 au Canada pour la cinquième année consécutive.

D'autres informations fournies par Mercedes-Benz Canada sont disponibles à media.mercedes-benz.ca.

SOURCE Mercedes-Benz Canada Inc.

Renseignements: Lindsay Archibald, 416 847-7563, lindsay.archibald@mercedes-benz.ca

Related Links

www.mercedes-benz.ca