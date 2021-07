Pendant le second trimestre de 2021, Mercedes-Benz Canada a vendu 8 620 voitures de tourisme et véhicules utilitaires légers de luxe au détail (+47,5 % comparativement au T2 2020). Cette croissance majeure a été alimentée par la gamme exceptionnelle de véhicules utilitaires légers de luxe de Mercedes-Benz Canada, incluant la sous-marque Mercedes-AMG. Au cours du deuxième trimestre de 2021, la compagnie a vendu 6 244 VUS au détail contre 2 376 voitures de tourisme. Ces ventes de VUS représentent une augmentation substantielle par rapport à celles du 2e trimestre de 2020 (+73,3 % comparativement au T2 2020). L'athlétique VUS GLC a continué à avoir beaucoup de succès auprès des consommateurs canadiens et était en tête des ventes globales en volume pour le second trimestre de 2021, tandis que le tout nouveau GLA de deuxième génération (+154,3 % comparativement au T2 2020) et le luxueux VUS GLS pleine grandeur ont aussi enregistré une croissance impressionnante. Le deuxième trimestre de 2021 a également vu une hausse des ventes du côté des voitures de tourisme (+6,0 % comparativement au T2 2020), marquée par une croissance provenant de modèles de toutes tailles et de toutes fonctionnalités, dont la sportive berline de Classe A, les élégantes berline et familiale de Classe E, ainsi que la berline de luxe Mercedes-Maybach de Classe S ultra-sophistiquée.