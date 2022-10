L'élégant et sportif VUS GLC a continué à avoir du succès auprès des consommateurs canadiens et était en tête des ventes globales en volume du 3e trimestre de 2022, avec 2 157 unités des variantes coupé et VUS vendues au détail (+27,0 % comparativement au T3 2021). Cela fait du VUS GLC le véhicule Mercedes-Benz le plus vendu au Canada à ce jour en 2022. Parmi les autres modèles s'étant démarqués par d'excellentes performances figurent le luxueux VUS GLE (+4,4 % par rapport aux ventes des variantes coupé et VUS du T3 2021), le prestigieux VUS GLS pleine grandeur (+21,4% comparativement au T3 2021) et l'emblématique Classe G (+40,8 % comparativement au T3 2021). En ce qui concerne les voitures de tourisme, la Classe A a enregistré de bonnes ventes (+36,1 % par rapport à celles des variantes berline et modèle à hayon du T3 2021) et la demande a été exceptionnelle pour la berline EQS 580 4MATIC haut de gamme ainsi que pour le tout nouveau coupé-cabriolet Mercedes-AMG SL 63 4MATIC+.

Durant le 3e trimestre de 2022, la division des véhicules d'occasion de Mercedes-Benz Canada a livré 1 195 unités au total (-26,7 % comparativement au T3 2021), dont 1 158 véhicules d'occasion certifiés (VOC). Cela se traduit par une part des ventes de VOC dans les ventes de véhicules d'occasion de 96,4 % - le pourcentage le plus élevé jamais atteint pour un trimestre.

Fourgons Mercedes-Benz Canada a continué à afficher de remarquables performances avec un autre excellent trimestre (+10,8 % comparativement au T3 2021). Au cours du 3e trimestre de 2022, la division a vendu 1 627 fourgons Sprinter et Metris au détail, contre 1 469 durant le 3e trimestre de 2021. Ce résultat positionne favorablement Fourgons Mercedes-Benz Canada pour le dernier trimestre de 2022.

« J'aimerais, au nom de Mercedes-Benz Canada, remercier notre réseau national de concessionnaires, nos employés et nos clients pour leur soutien continu pendant ce trimestre », a déclaré Andreas Tetzloff, président et directeur général de Mercedes-Benz Canada. « La demande reste élevée dans un environnement difficile et nous avons obtenu d'excellents résultats pour un grand nombre de nos produits, dont le VUS GLC, le VUS GLS, la berline EQS et notre tout nouveau coupé-cabriolet Mercedes-AMG SL 63 4MATIC+. Nous nous réjouissons à la perspective de connaître un dernier trimestre 2022 excitant tandis que nous commençons à accueillir la prochaine vague de produits Mercedes-EQ, incluant le VUS EQS, le VUS EQB et la berline EQE. »

VENTES T3 Totaux pour l'année à ce jour 2022 2021 % 2022 2021 % Véhicules

Mercedes-Benz 7 926 8 223 -3,6 22 761 24 434 -6,8 Fourgons

Mercedes-Benz 1 627 1 469 +10,8 4 817 3 788 +27,2 TOTAL 9 553 9 692 -1,4 27 578 28 222 -2,3

