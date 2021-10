Durant le 3e trimestre de 2021, Mercedes-Benz Canada a vendu 8 223 voitures de tourisme et véhicules utilitaires légers de luxe au détail (-12,7 % comparativement au T3 2020). De ce total, 5 402 étaient des VUS et 2 821 des voitures de tourisme. Cela signifie que pendant le 3e trimestre de 2021, les VUS représentaient 66 % des ventes totales, contre 34 % pour les voitures de tourisme. L'athlétique VUS GLC a continué à avoir du succès auprès des consommateurs canadiens et était en tête des ventes globales en volume du 3e trimestre de 2021, suivi de près du luxueux VUS GLE. Les modèles ayant connu la plus grande croissance des ventes au cours du trimestre incluaient le VUS GLB à la fois robuste et raffiné (+67,5 % comparativement au T3 2020), ainsi que le GLA de deuxième génération, qui continue à séduire les conducteurs canadiens (+14,0 % comparativement au T3 2020). Le 3e trimestre de 2021 a également vu d'excellentes ventes du côté des voitures de tourisme, et ce, de la Berline de Classe C continuellement en tête des ventes en volume à la Familiale de Classe E toujours aussi populaire. Mercedes-Benz Canada a aussi le plaisir de faire état de ventes conséquentes de la toute nouvelle Berline de Classe S sophistiquée (+120,4 % comparativement au T3 2020).