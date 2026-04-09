MISSISSAUGA, ON, le 9 avril 2026 /CNW/ - Mercedes-Benz Canada et son réseau national de concessionnaires ont aujourd'hui annoncé leurs ventes du premier trimestre de 2026. Durant ce trimestre, la compagnie a vendu au détail 6 884 véhicules de tourisme et fourgons. Ce chiffre inclut 5 705 voitures de tourisme et utilitaires légers de luxe, et 1 179 fourgons.

GLC VUS (Groupe CNW/Mercedes-Benz Canada Inc.)

Le total de 5 705 véhicules de tourisme représente une baisse de 16,3 % comparativement au premier trimestre de 2025. Il comprend 4 649 VUS (81 % des ventes de véhicules de tourisme) et 1 056 voitures de tourisme (19 % des ventes de véhicules de tourisme).

Le GLC (VUS et coupé) et le GLE (VUS et coupé) continuent d'être en tête des ventes en volume avec 2 078 et 1 395 unités respectivement écoulées au détail au cours du trimestre. Le GLC (VUS et coupé) est aussi le modèle qui a connu la plus forte croissance de ses ventes durant le trimestre (+9,7 % par rapport au T1 2025). Du côté des voitures de tourisme, la Classe E a enregistré le plus de ventes en volume avec 277 unités écoulées au détail (+8,6 % comparativement au T1 2025).

Fourgons Mercedes-Benz Canada a vendu 1 179 unités au détail au cours du 1er trimestre (-34,3 % comparativement au T1 2025), dont 147 eSprinter.

Les véhicules électrifiés représentent 13,5 % des ventes globales en volume de Mercedes-Benz réalisées durant le 1er trimestre, avec 170 véhicules tout électriques (3,0 % du volume des ventes au détail) et 602 hybrides rechargeables (10,5 % du volume des ventes au détail) écoulés au détail pendant cette période.

Au cours du 1er trimestre de 2026, la division des véhicules d'occasion de Mercedes-Benz Canada a livré un total de 2 754 unités d'occasion (-10,6 % comparativement au T1 2025).

« Le premier trimestre reflète un environnement de marché difficile, mais il renforce aussi la résilience de Mercedes‑Benz - une marque façonnée par 140 ans d'innovation. D'excellentes performances enregistrées par nos principaux VUS et une demande accrue pour la famille de Classe E témoignent de la force de notre stratégie produits. Les véhicules électrifiés gagnant en popularité et de tout nouveaux produits comme les CLA et GLC électriques se profilant à l'horizon, nous restons confiants dans notre capacité à générer une croissance durable. »

- Andreas Tetzloff, directeur général de Mercedes-Benz Canada.

VENTES T1 2026 2025 % Véhicules Mercedes-Benz 5 705 6 813 -16,3 Fourgons Mercedes-Benz 1 179 1 794 -34,3 TOTAL 6 884 8 607 -20,0

Année anniversaire Mercedes-Benz « 140 ans d'innovation »

Depuis que Carl Benz a déposé le brevet de la première automobile il y a 140 ans et que Gottlieb Daimler a construit sa calèche à moteur peu après, Mercedes-Benz s'est engagée à innover en permanence et à créer les voitures les plus désirables au monde pour ses clients. Cette ambition a été le moteur de toutes les innovations, de la première automobile au monde en 1886 aux véhicules électriques intelligents et sécuritaires d'aujourd'hui, comme le tout nouveau GLC et la toute nouvelle CLA primée. Avec la nouvelle Classe S, la compagnie poursuit le plus grand programme de lancement de produits de son histoire. Avec sa passion pour la performance et son esprit pionnier, son excellence et son engagement indéfectible envers le service à la clientèle, la marque façonne depuis toujours l'avenir de la mobilité. Le résultat va bien au-delà d'une simple prouesse technique - il crée ce sentiment unique qui caractérise tout ce que fait Mercedes-Benz : « Bienvenue chez vous. »

Mercedes-Benz célèbre 140 ans d'innovation en conduisant trois nouvelles berlines de Classe S vers 140 destinations à travers le monde au cours d'un voyage transcontinental. Chaque lieu met en avant la technologie de la marque, son héritage, son esprit pionnier et sa présence mondiale. Tout au long du parcours, les clients et les passionnés pourront se joindre aux célébrations, dans le cadre d'une aventure épique qui se déroulera jusqu'en octobre 2026.

Au sujet de Mercedes-Benz Canada

Mercedes-Benz Canada Inc. est responsable de la distribution, du marketing et du service après-vente des Mercedes-Benz, des Mercedes-AMG, des Mercedes-Maybach et des véhicules tout électriques de Mercedes-Benz, ainsi que des fourgons Mercedes-Benz. Ayant son siège social à Mississauga, en Ontario, Mercedes-Benz Canada emploie environ 250 personnes à travers le Canada. Par l'intermédiaire d'un réseau national de 57 concessionnaires agréés, Mercedes-Benz Canada a vendu 37 382 véhicules en 2025.

D'autres informations fournies par Mercedes-Benz Canada se trouvent sur le site media.mercedes-benz.ca

SOURCE Mercedes-Benz Canada Inc.

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