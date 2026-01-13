« Le lancement de nos premiers centres canadiens montre comment Mercedes-Benz redéfinit l'expérience de recharge. Grâce à notre nouveau design, chaque borne prend en charge tout véhicule - il n'y a nul besoin d'adaptateur et aucun obstacle -, ce qui reflète notre engagement envers la simplicité, la fiabilité et l'accès pour tous. C'est une étape importante dans le développement de l'infrastructure dont ont besoin les propriétaires de VE, tout en renforçant le réseau de recharge publique au Canada. »

Heiko Schmidt, président et directeur général de Mercedes-Benz HPC North America et de Mercedes-Benz HPC Canada

« Les conducteurs de VE au Canada méritent une infrastructure de recharge à la hauteur de leurs attentes. Chez Mercedes-Benz, nous sommes engagés à soutenir nos clients tout au long de leur parcours de propriétaire - du moment où ils choisissent leur véhicule à chaque arrêt de recharge qu'ils effectuent. Ce réseau élargit l'expérience Mercedes-Benz, permettant de veiller à ce que vous ayez accès à une infrastructure haut de gamme qui rend votre expérience de propriétaire de véhicule électrique fluide, que vous conduisiez l'un de nos modèles de VE ou tout autre VE. »

Andreas Tetzloff, directeur général de Mercedes-Benz Canada

Expansion stratégique dans la région métropolitaine de Vancouver

Les centres de recharge ouvriront dans des emplacements de commerce de détail et des lieux de destination stratégiques, dont quatre sont en train d'être développés en collaboration avec BGO immobilier, un fournisseur de premier plan en gestion immobilière et location commerciales au Canada. Cette initiative donnera naissance à un vaste réseau de recharge rapide à travers le Grand Vancouver et le sud de la Colombie-Britannique :

Abbotsford - Abbotsford Power Centre

Coquitlam - Sunwood Square

Nanaimo - Woodgrove Shopping Centre

Penticton - Penticton Lakeside Resort

Pitt Meadows - Meadowvale Shopping Centre

Squamish - Squamish Station

Surrey - Panorama Village

Tsawwassen - Tsawwassen Mills

« En tant que gestionnaires immobiliers, nous avons pour rôle de créer des environnements qui sont à l'épreuve du temps et qui s'adaptent aux besoins changeants de nos visiteurs et de nos communautés. Nous sommes ravis de nous associer à Mercedes-Benz pour introduire la recharge haute vitesse des VE sur nos propriétés, rehaussant l'expérience pour les locataires et les conducteurs de VE en proposant une infrastructure innovante et pratique qui soutient des déplacements plus durables. »

Michelle Brown, chef de BGO immobilier

N'importe quelle voiture, n'importe quelle borne : une première canadienne

Contrairement aux bornes de recharge traditionnelles où les conducteurs doivent chercher un connecteur compatible, le réseau de recharge Mercedes-Benz comprend des chargeurs Alpitronic HYC 400 équipés de quatre câbles à chaque borne - offrant des connecteurs du système de recharge combiné 1 (Combined Charging System 1 ou CCS-1) et de la norme de recharge nord-américaine (North American Charging Standard ou NACS).

Les chargeurs Alpitronic HYC 400 offrent une puissance de recharge pouvant aller jusqu'à 400 kW, permettant aux VE prenant en charge cette puissance, comme le nouveau GLC électrique, de gagner 303 kilomètres d'autonomie en seulement dix minutes1.

« Nous associer à Mercedes-Benz pour introduire les premières bornes de recharge d'Alpitronic au Canada est une étape importante pour nous. La plateforme HYC 400 représente la fine pointe de la technologie de recharge, et nous sommes fiers de la voir déployée à travers la Colombie-Britannique. Les capacités avancées et le design à quatre câbles concordent parfaitement avec la vision de Mercedes-Benz consistant à créer un réseau de recharge vraiment inclusif. Nous sommes enthousiastes à l'idée de soutenir les conducteurs de VE canadiens au moyen d'une technologie conçue pour le futur. »

Mike Doucleff, président d'Alpitronic Americas

La fonctionnalité « Brancher et recharger » sera offerte pour les véhicules pris en charge, permettant de lancer automatiquement la recharge et la facturation en branchant simplement le véhicule, sans avoir besoin de carte ni à taper pour payer.

Prise en charge de la prochaine génération de VE

Mercedes-Benz High-Power Charging est en train de construire un réseau à l'épreuve du temps, qui évolue au rythme du changement - peu importe la voiture en question. Le matériel de recharge d'aujourd'hui maximise l'efficacité et les performances des véhicules dotés d'une architecture électrique de 800 volts, réduisant considérablement le temps de recharge. Ces véhicules incluent la nouvelle CLA électrique, qui peut être rechargée jusqu'à l'atteinte d'une autonomie de 325 kilomètres en seulement dix minutes1, et le nouveau GLC électrique, qui peut gagner jusqu'à 303 kilomètres d'autonomie en seulement dix minutes1.

Mercedes-Benz High-Power Charging gère un vaste réseau comprenant plus de 650 bornes de recharge à travers les États-Unis, où la marque a acquis une solide réputation en matière de fiabilité, de performance et d'équipements haut de gamme sur ses sites de recharge. L'expansion canadienne fait profiter les conducteurs de la C.-B. de cette expérience éprouvée.

Au sujet de Mercedes-Benz Canada

Mercedes-Benz Canada Inc. est responsable de la distribution, du marketing et du service après-vente des Mercedes-Benz, des Mercedes-AMG, des Mercedes-Maybach et des véhicules tout électriques de Mercedes-Benz, ainsi que des fourgons Mercedes-Benz. Ayant son siège social à Mississauga, en Ontario, Mercedes-Benz Canada emploie environ 250 personnes à travers le Canada. Par l'intermédiaire d'un réseau national de 57 concessionnaires agréés, Mercedes-Benz Canada a vendu 37 382 véhicules en 2025.

Au sujet de Mercedes-Benz HPC North America

Mercedes-Benz High-Power Charging tire parti de 140 ans d'excellence en ingénierie pour hausser la barre en matière de qualité, de sécurité et d'innovation dans l'industrie de la recharge. Nous étendons la promesse de la marque Mercedes-Benz à tous les conducteurs de VE, allant au-delà des attentes afin d'offrir des expériences exceptionnelles à nos clients. Notre réseau pratique, rapide et fiable s'intègre harmonieusement au quotidien des conducteurs. Alimenté par une énergie propre à 100 %, il répond à notre objectif de promouvoir la transition vers une mobilité durable sans émissions. La compagnie est une coentreprise entre les filiales de Mercedes-Benz et de MN8 Energy, un chef de file dans le domaine des énergies renouvelables qui agit en tant que partenaire de Mercedes-Benz HPC pour ses activités opérationnelles et de développement. Elle fait partie de la famille de compagnies Mercedes-Benz.

Au sujet d'Alpitronic

Reconnue comme le chef de file du marché en Europe pour ses solutions de recharge haute puissance destinées aux véhicules électriques, Alpitronic met son expertise en matière d'infrastructure efficace et fiable au service du partenariat. Forte d'une expérience éprouvée en Europe, Alpitronic s'attache maintenant à reproduire son succès en Amérique du Nord grâce à sa technologie d'hyperchargeur de pointe et à son engagement envers l'excellence.

Plus d'informations sur Mercedes-Benz se trouvent en ligne à https://media.mercedes-benz.ca.

1 L'autonomie est fournie uniquement à titre d'information et les temps de recharge estimés approximatifs sont basés sur le modèle/la ligne de finition, l'état de charge minimal de la batterie et le type de chargeur. Vos résultats réels varieront en fonction de plusieurs facteurs, dont les caractéristiques et les spécifications du modèle (y compris les styles de jantes/pneus et la pression des pneus, les fonctionnalités et systèmes du véhicule, etc.), les réglages de la capacité de recharge, la température ambiante, la température, l'âge et l'état de la batterie, la charge transportée, les conditions météorologiques, ainsi que l'utilisation et l'entretien du véhicule.Cela ne garantit ni la disponibilité, ni la fonctionnalité, ni la précision des bornes de recharge, et ne tient pas compte des limitations ni des dysfonctionnements potentiels des bornes de recharge. Consultez votre manuel du propriétaire pour des directives et des détails concernant les réglages de recharge. Voyez votre concessionnaire pour obtenir plus d'informations.

SOURCE Mercedes-Benz Canada Inc.

Pour en savoir davantage : Ryan Lee, [email protected]; Anna Russell, [email protected]; Guilia Castellini, [email protected]