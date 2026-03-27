Au Canada, l'histoire de la Classe S s'est déroulée en deux chapitres importants. Le premier a célébré la splendeur naturelle du pays avec un arrêt aux chutes Niagara. Le deuxième a donné vie à la philosophie « Bienvenue chez vous » de la marque chez Mercedes-Benz Toronto Queensway - le premier Centre de la marque AMG en Amérique du Nord -, où la communauté s'est rassemblée pour marquer l'une des premières présentations canadiennes du nouveau modèle phare.

Une icône canadienne : la Classe S aux chutes Niagara

Les chutes Niagara ont offert un décor cinématographique pour la Classe S, soulignant l'union d'une ingénierie élégante et d'un paysage spectaculaire. Le résultat : un portrait de la Classe S à la fois contemporain et intemporel - une icône dans un cadre iconique.

Le créateur canadien Chris Hau a participé à ce chapitre, fournissant un point de vue immersif qui établit un lien entre son attachement personnel à Mercedes-Benz - découlant de souvenirs de famille, celle-ci ayant compté des propriétaires de Classe S - et le parcours mondial. Il a souligné comment la Classe S continue à susciter l'émotion au fil des générations au Canada.

« Bienvenue chez vous » à Mercedes-Benz Toronto Queensway

Après les chutes Niagara, la Classe S a poursuivi son parcours pour se rendre chez Mercedes-Benz Toronto Queensway, établissement reconnu comme le premier Centre de la marque AMG en Amérique du Nord. En tant que site d'accueil canadien, la concession propose un nouveau genre d'expérience culturelle et de commerce de détail pour les passionnés, tout en offrant l'une des premières occasions au pays de voir la nouvelle Classe S de près.

Dans le Centre de la marque AMG, les invités découvrent un espace dont le design a été conçu en collaboration directe avec Affalterbach pour refléter l'éthos audacieux, brut et dynamique d'AMG, plongeant les clients canadiens dans un environnement au plus près de l'univers d'AMG en dehors de l'Allemagne. Cet environnement constituait un cadre idéal pour exposer la nouvelle Classe S, la référence mondiale en matière d'expérience des passagers, aux côtés de la famille Mercedes-Benz élargie - Mercedes-AMG pour des performances optimales et Mercedes-Maybach pour une sophistication sur mesure.

Les gens derrière l'étoile

L'histoire canadienne de la Classe S a été enrichie par des voix reflétant pourquoi la Classe S demeure le premier choix pour un grand nombre de personnes. Des propos tenus par Mercedes-Benz Canada et le groupe automobile Zanchin ont souligné son luxe moderne, sa tradition de performance et la passion des clients, tandis que des histoires de la communauté locale - dont celles de deux clients de longue date connus pour avoir pris possession de leur véhicule de Classe S ensemble - ont illustré comment le modèle devient un jalon récurrent dans la vie des gens.

« En créant un environnement immersif consacré à l'héritage de Mercedes-AMG issu de la compétition automobile et au savoir-faire artisanal de classe mondiale de Mercedes-Maybach, l'équipe de Mercedes-Benz Toronto Queensway investit dans la passion de nos clients pour le luxe, les hautes performances et l'élégance ultra-raffinée. Alors qu'AMG incarne les performances optimales et que Maybach représente le summum de la sophistication sur mesure, la Classe S demeure la référence mondiale pour ce qui est de l'expérience des passagers. Il est donc tout à fait naturel que nous accueillions ses débuts canadiens ici même. »

Alex Matthews, vice-président du numérique, des RP et du marketing chez Mercedes-Benz Canada

Année anniversaire Mercedes-Benz « 140 ans d'innovation »

Depuis que Carl Benz a déposé le brevet de la première automobile il y a 140 ans et que Gottlieb Daimler a construit sa calèche à moteur peu après, Mercedes-Benz s'est engagée à innover en permanence et à créer les voitures les plus désirables au monde pour ses clients. Cette ambition a été le moteur de toutes les innovations, de la première automobile au monde en 1886 aux véhicules électriques intelligents et sécuritaires d'aujourd'hui, comme le tout nouveau GLC et la toute nouvelle CLA primée. Avec la nouvelle Classe S, la compagnie poursuit le plus grand programme de lancement de produits de son histoire. Avec sa passion pour la performance et son esprit pionnier, son excellence et son engagement indéfectible envers le service à la clientèle, la marque façonne depuis toujours l'avenir de la mobilité. Le résultat va bien au-delà d'une simple prouesse technique - il crée ce sentiment unique qui caractérise tout ce que fait Mercedes-Benz : « Bienvenue chez vous. »

Mercedes-Benz célèbre 140 ans d'innovation en conduisant trois nouvelles berlines de Classe S vers 140 destinations à travers le monde au cours d'un voyage transcontinental. Chaque lieu met en avant la technologie de la marque, son héritage, son esprit pionnier et sa présence mondiale. Tout au long du parcours, les clients et les passionnés pourront se joindre aux célébrations, dans le cadre d'une aventure épique qui se déroulera jusqu'en octobre 2026.

Au sujet de Mercedes-Benz Canada

Mercedes-Benz Canada Inc. est responsable de la distribution, du marketing et du service après-vente des Mercedes-Benz, des Mercedes-AMG, des Mercedes-Maybach et des véhicules tout électriques de Mercedes-Benz, ainsi que des fourgons Mercedes-Benz. Ayant son siège social à Mississauga, en Ontario, Mercedes-Benz Canada emploie environ 250 personnes à travers le Canada. Par l'intermédiaire d'un réseau national de 57 concessionnaires agréés, Mercedes-Benz Canada a vendu 37 382 véhicules en 2025.

D'autres informations fournies par Mercedes-Benz Canada se trouvent sur le site media.mercedes-benz.ca

SOURCE Mercedes-Benz Canada Inc.

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