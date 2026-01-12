Mercedes-Benz Canada et son réseau national de concessionnaires terminent l'année 2025 avec d'excellentes performances pour ce qui est des véhicules de tourisme (+11,5 % comparativement à 2024)

MISSISSAUGA, ON, le 12 janv. 2026 /CNW/ - Mercedes-Benz Canada et son réseau national de concessionnaires ont aujourd'hui annoncé les résultats de vente de fin d'année pour 2025, clôturant l'année sur une belle lancée aussi bien pour les véhicules de tourisme que pour les fourgons. La compagnie a livré 31 299 véhicules de tourisme en 2025, ce qui représente une hausse de 11,5 % par rapport aux ventes de l'année précédente et reflète une demande soutenue dans les segments clés des VUS et des modèles compacts, tandis que Fourgons Mercedes-Benz a livré 6 083 unités au détail, continuant à jouer un rôle vital dans le soutien de clients commerciaux et de ceux axés sur le style de vie à travers le Canada. Ensemble, ces résultats positionnent favorablement Mercedes-Benz Canada pour entamer 2026.

Des 31 299 véhicules de tourisme vendus au détail durant l'année, 23 338 étaient des VUS (75 %) et 7 961 des voitures de tourisme (25 %). Le GLC est resté le modèle le plus vendu avec 8 747 unités écoulées au détail en 2025 (VUS et coupé), suivi du GLE, dont les ventes au détail ont atteint 6 239 unités (VUS et coupé). Le volume de vente enregistré pour le GLC a augmenté par rapport à celui de l'année précédente (+25 %). Le modèle qui a connu la plus forte croissance des ventes dans le segment des utilitaires légers est le VUS GLA compact, avec 3 543 unités écoulées au détail pendant l'année (+123 % comparativement à 2024).

Du côté des voitures de tourisme, le CLA a dominé les ventes en volume avec 2 862 unités écoulées au détail en 2025 (+40 % par rapport à 2024), suivi de la Classe C (1 762 unités vendues au détail en 2025) et du CLE (1 401 unités vendues au détail en 2025).

Fourgons Mercedes-Benz a vendu 6 083 véhicules au détail en 2025 (-5 % comparativement à 2024).

Les véhicules électriques à batterie (VEB) et les véhicules électriques hybrides rechargeables (VEHR) représentent 12 % des ventes globales en volume de Mercedes-Benz en 2025, avec 4 563 véhicules électrifiés (véhicules de tourisme et fourgons) écoulés au détail.

En 2025, la division des véhicules d'occasion de Mercedes-Benz Canada a livré un total de 12 648 unités d'occasion.

Pleins feux sur les résultats du T4 2025

Mercedes-Benz Canada a vendu 8 601 véhicules de tourisme et fourgons au détail durant le 4e trimestre de 2025 (-3,7 % comparativement au T4 2024). Ce total inclut 5 657 VUS (77 % des ventes totales de véhicules de tourisme) et 1 653 voitures de tourisme (23 % des ventes totales de véhicules de tourisme).

Pendant le 4e trimestre, les principaux modèles de voitures de tourisme et VUS ont connu une croissance importante. Les modèles qui ont enregistré la plus forte croissance dans l'ensemble au cours du trimestre étaient la Classe C (+90 % comparativement au T4 2024 avec 425 unités vendues au détail), suivie de la Classe E (+76 % par rapport au T4 2024 avec 285 unités écoulées au détail). Du côté des VUS, le GLC était à la fois le modèle en tête des ventes en volume et celui ayant connu la plus forte croissance de ses ventes avec 2 230 unités vendues au détail durant le 4e trimestre (+54 % comparativement au T4 2024).

Fourgons Mercedes-Benz Canada a vendu 1 291 unités au détail au cours du 4e trimestre de 2025 (-15 % comparativement au T4 2024), dont 107 eSprinter tout électriques.

Les véhicules électriques à batterie (VEB) et les véhicules électriques hybrides rechargeables (VEHR) représentent 12,7 % des ventes en volume de Mercedes-Benz réalisées durant le 4e trimestre, avec 1 090 véhicules électrifiés écoulés au détail pendant cette période.

Au cours du 4e trimestre de 2025, la division des véhicules d'occasion de Mercedes-Benz Canada a livré un total de 2 739 unités d'occasion.

« Nos résultats de 2025 reflètent la force de la marque Mercedes-Benz au Canada, que soulignent une croissance des ventes de véhicules de tourisme de 11,5 % d'une année sur l'autre et l'engagement indéfectible de notre réseau de concessionnaires au cours d'une année de transformation continue. Alors que nous entamons 2026 sur une formidable lancée, nous le faisons à un moment vraiment historique - célébrant 140 ans d'innovation depuis que Karl Benz a breveté la première automobile à moteur à essence au monde en 1886. Ce jalon représente bien plus qu'un simple héritage; il réaffirme notre engagement à forger le futur de la mobilité par le biais de l'excellence en matière d'ingénierie, d'un design emblématique, d'un souci méticuleux du détail et d'expériences clients extraordinaires. Grâce à une offensive produits percutante en 2026, incluant le GLC tout électrique et la CLA prochaine génération, nous sommes confiants quant à notre trajectoire future et enthousiastes à l'idée de ce que l'avenir nous réserve. »

-- Andreas Tetzloff, directeur général de Mercedes-Benz Canada

VENTES T4 Totaux de fin d'année 2025 2024 % 2025 2024 % Véhicules

Mercedes-Benz 7 310 7 407 -1,3 31 299 28 076 +11,5 Fourgons

Mercedes-Benz 1 291 1 526 -15,4 6 083 6 408 -5,0 TOTAL 8 601 8 933 -3,7 37 382 34 484 +8,4

Mercedes-Benz Canada Inc. est responsable de la distribution, du marketing et du service après-vente des Mercedes-Benz, des Mercedes-AMG, des Mercedes-Maybach et des véhicules tout électriques de Mercedes-Benz, ainsi que des fourgons Mercedes-Benz. Ayant son siège social à Mississauga, en Ontario, Mercedes-Benz Canada emploie environ 250 personnes à travers le Canada. Par l'intermédiaire d'un réseau national de 57 concessionnaires agréés, Mercedes-Benz Canada a vendu 37 382 véhicules en 2025.

