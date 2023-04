Le VUS GLE a continué à avoir du succès auprès des consommateurs canadiens et était en tête des ventes en volume pour le 1er trimestre de 2023, avec un total de 1 319 unités écoulées au détail (versions VUS et coupé combinées). Les autres modèles ayant connu une croissance de leurs ventes dans le segment des VUS incluent le VUS GLB à la fois robuste et raffiné (+96,1 % par rapport au T1 2022), le VUS GLA compact (+64,4 % comparativement au T1 2022) ainsi que le puissant VUS GLS haut de gamme (+19,8 % par rapport au T1 2022). Du côté des voitures de tourisme, les consommateurs ont été emballés par la toute nouvelle Berline de Classe C, qui était en tête des ventes de toutes les voitures de tourisme avec 565 unités livrées au détail (+328 % comparativement au T1 2022). Un autre modèle qui s'est démarqué par d'excellentes performances est le Coupé CLA (+150,7 % par rapport au T1 2022).

Durant le 1er trimestre de 2023, Mercedes-Benz Canada a établi un nouveau record de ventes trimestrielles pour les véhicules Mercedes-EQ. Dominées par le VUS EQB (136 exemplaires écoulés), les ventes au détail de Mercedes-EQ ont atteint un total de 332 unités, et une croissance importante est attendue tout au long de l'année, à mesure que d'autres modèles seront offerts et que les stocks augmenteront.

Pendant le 1er trimestre de 2023, la division des véhicules d'occasion de Mercedes-Benz Canada a livré 3 399 unités au total (-2,6 % comparativement au T1 2022), dont 3 280 véhicules d'occasion certifiés (VOC), soit 1,2 % de plus que durant la même période de 2022. Cela se traduit par une part des VOC dans les ventes de véhicules d'occasion de 96,5 % pour le 1er trimestre de 2023.

Fourgons Mercedes-Benz Canada a vendu 1 642 unités au détail au cours du 1er trimestre de 2023 (-1,3 % comparativement au T1 2022), dont 1 490 fourgons Sprinter et 152 fourgons Metris.

« Le début de l'année 2023 nous a donné des signes encourageants indiquant que nous sommes sur la bonne voie tandis que nous amorçons "l'Année de Mercedes-EQ" », a dit Andreas Tetzloff, président et directeur général de Mercedes-Benz Canada. Bien que nous fassions encore face à des défis, nous avons observé une croissance continue de nos marques clés, dont Mercedes-Maybach et Mercedes-EQ. Nous offrons maintenant cinq véhicules Mercedes-EQ uniques sur le marché canadien et d'autres sont à venir, et je tiens à remercier notre réseau de concessionnaires et nos employés pour leurs efforts soutenus en vue de nous préparer à notre avenir entièrement électrique. Je me réjouis à l'idée que nous connaissions un autre excellent trimestre. »

VENTES T1 Totaux pour l'année

à ce jour 2023 2022 % 2023 2022 % Véhicules

Mercedes-Benz 6 190 6 270 -1,3 6 190 6 270 -1,3 Fourgons

Mercedes-Benz 1 642 1 664 -1,3 1 642 1 664 -1,3 TOTAL 7 832 7 934 -1,3 7 832 7 934 -1,3



Au sujet de Mercedes-Benz Canada

Mercedes-Benz Canada Inc. est responsable de la distribution, du marketing et du service après-vente des véhicules de tourisme Mercedes-Benz, Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach et Mercedes-EQ, ainsi que des fourgons Mercedes-Benz. Ayant son siège social à Mississauga, en Ontario, Mercedes-Benz Canada emploie environ 250 personnes à travers le Canada. En 2022, Mercedes-Benz Canada a vendu 34 316 véhicules par l'intermédiaire d'un réseau national de 59 concessions agréées.

