En attendant le lancement mondial d'une toute nouvelle version, le polyvalent VUS GLC a continué à avoir du succès auprès des consommateurs canadiens et s'est hissé en tête des ventes en volume pour le premier trimestre de 2022, avec 1 486 unités écoulées au détail (+19,5 % comparativement au T1 2021). Parmi les autres modèles s'étant démarqués par d'excellentes performances figurent le luxueux VUS GLE, qui est demeuré le deuxième modèle le plus vendu, ainsi que le VUS GLS pleine grandeur et l'athlétique VUS GLA. En ce qui concerne les voitures de tourisme, l'emblématique et ultra-luxueuse Classe S était la berline la plus vendue durant le premier trimestre de 2022, ce qui témoigne de l'attrait intemporel de ce modèle raffiné. Mercedes-Benz Canada est également heureuse que depuis l'introduction de la révolutionnaire berline EQS 580 4MATIC entièrement électrique sur le marché canadien en janvier 2022, la demande pour celle-ci ait été exceptionnelle.

Pendant le 1er trimestre de 2022, la division des véhicules d'occasion de Mercedes-Benz Canada a livré 3 492 unités au total (-9,2 % comparativement au T1 2021), dont 3 240 véhicules d'occasion certifiés (VOC). Cela se traduit par une part des ventes de VOC dans les ventes de véhicules d'occasion de 92,8 % - le taux de pénétration trimestriel des VOC le plus élevé jamais atteint par Mercedes-Benz Canada, affichant une hausse de 6,0 points de pourcentage comparativement au premier trimestre de 2021.

Propulsée par un très bon mois de mars, la division des fourgons Mercedes-Benz a enregistré une solide croissance des ventes du premier trimestre de 2022 par rapport à celles du premier trimestre de 2021 (+8,0 %). Au cours du premier trimestre de 2022, la division a vendu 1 664 fourgons Sprinter et Metris, contre 1 541 durant le premier trimestre de 2021.

« Nous avons démarré l'année 2022 en faisant face à des vents contraires dus à des difficultés externes, mais notre gamme de produits n'a jamais été aussi solide et la demande des conducteurs canadiens demeure robuste », a déclaré Eva Wiese, présidente et directrice générale de Mercedes-Benz Canada. « Mercedes-EQ est officiellement arrivée avec l'EQS 580 4MATIC et nous avons enregistré d'excellents résultats avec notre berline phare de Classe S. Les mois à venir seront important dans la mesure où nous comptons créer une forte dynamique avec la toute nouvelle berline de Classe C tant attendue, ainsi qu'avec la fougueuse Mercedes-AMG SL 63. »

VENTES T1 Totaux pour l'année

à ce jour 2022 2021 % 2022 2021 % Véhicules

Mercedes-Benz 6 268 7 591 -17,4 6 268 7 591 -17,4 Fourgons

Mercedes-Benz 1 664 1 541 8,0 1 664 1 541 8,0 TOTAL 7 933 9 132 -13,1 7 933 9 132 -13,1

Au sujet de Mercedes-Benz Canada

Mercedes-Benz Canada est responsable des ventes, du marketing et du service après-vente des véhicules de tourisme Mercedes-Benz et Mercedes-AMG, ainsi que des fourgons Mercedes-Benz. Ayant son siège social à Mississauga, en Ontario, Mercedes-Benz Canada Inc. emploie environ 250 personnes à travers le Canada. En 2021, Mercedes-Benz Canada a vendu 36 240 véhicules par l'intermédiaire d'un réseau national de 59 concessions agréées. Cela fait de Mercedes-Benz le constructeur automobile de luxe no 1 au Canada pour la huitième année consécutive.

SOURCE Mercedes-Benz Canada Inc.

Renseignements: veuillez contacter : Zakary Paget, 647 267-5932, [email protected] ; D'autres informations fournies par Mercedes-Benz Canada sont disponibles à media.mercedes-benz.ca.