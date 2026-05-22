La bourse Jeunesse en sport automobile Mercedes-Benz fait partie du programme de citoyenneté d'entreprise de Mercedes-Benz Canada, Propulser votre avenir, qui vise à favoriser des changements positifs en autonomisant la prochaine génération de Canadiens par le biais du mentorat et de la création de possibilités. Cette dernière initiative s'inscrit dans le cadre d'un partenariat continu entre Mercedes-Benz Canada et Road to Racing, qui a commencé en 2025 avec une collaboration qui soutenait de jeunes pilotes canadiens tout en permettant d'offrir des expériences de conduite de classe mondiale axées sur les clients.

Alexis Baillargeon est un pilote de 14 ans originaire de L'Épiphanie, au Québec, qui participe actuellement à des compétitions de karting et qui cherche à transitionner vers la course automobile. Après avoir commencé sa carrière en course en motocross à l'âge de trois ans, il s'est lancé en karting à huit ans et s'est rapidement imposé comme l'un des jeunes pilotes les plus prometteurs du Canada, représentant son pays à la finale mondiale Rotax cinq fois, remportant la course Rok Vegas en 2023 et devenant, à douze ans, le plus jeune lauréat de l'histoire du trophée Gilles-Villeneuve. Le parcours d'Alexis Baillargeon reflète une combinaison de réalisations précoces, de maturité et d'objectifs clairs, avec une vision inspirante de la façon dont la bourse l'aidera à franchir la prochaine étape importante de sa carrière en course.

« Recevoir cette bourse signifie énormément pour moi, car elle m'est octroyée à un stade si important de ma carrière », dit Alexis Baillargeon, lauréat inaugural de la bourse Jeunesse en sport automobile Mercedes-Benz. « Être reconnu par Mercedes-Benz Canada et Road to Racing, et recevoir ce genre de soutien représente une formidable occasion. Je leur suis reconnaissant de croire en moi et je suis encore plus enthousiaste à l'idée de ce qui s'en vient. »

L'annonce de la bourse était le moment fort de l'événement Propulsé vers l'avant qui a eu lieu au Ritz Carlton à Montréal - un panel de discussion qui a réuni des voix des communautés de Mercedes-Benz et du sport automobile pour explorer la façon dont le mentorat, la visibilité et l'accès peuvent aider des talents prometteurs à progresser dans ce sport, sur et hors circuit. Modéré par la célèbre chanteuse pop, animatrice télé/radio et entrepreneuse canadienne Mitsou Gélinas, le panel comprenait Doriane Pin, pilote de développement pour l'écurie de F1 Mercedes-AMG PETRONAS et gagnante du championnat de Formule 1 Academy, et Susann Mayhead, présidente et directrice générale de Mercedes-Benz Canada.

Soutien des jeunes talents canadiens du sport automobile

Le Canada regorge de talents athlétiques exceptionnels, mais en sport automobile, le talent à lui seul suffit rarement. Afin d'avancer dans ce domaine, il faut aussi avoir accès à du financement et à des commandites, et disposer des compétences nécessaires pour se constituer un réseau de soutien essentiel à une carrière en course. Grâce à la bourse Jeunesse en sport automobile Mercedes-Benz, Mercedes-Benz Canada et Road to Racing aident à transformer ce potentiel en véritable élan pour un pilote prometteur chaque année.

« Mercedes-Benz a une longue et fière tradition de sport automobile, et nous croyons en l'importance de créer des parcours enrichissants pour la prochaine génération de talents, une passion que nous partageons avec Road to Racing », déclare Susann Mayhead, présidente et directrice générale de Mercedes-Benz Canada. « Par le biais de notre programme Propulser votre avenir, nous nous engageons à aider de jeunes Canadiens à accéder au mentorat, aux possibilités et aux expériences qui peuvent façonner leur futur. Collaborer avec Road to Racing pour offrir cette bourse est l'une des façons dont nous aidons un pilote canadien prometteur à avancer sur et hors circuit. »

« Road to Racing a vu le jour pour aider les athlètes canadiens d'élite en sport automobile à avancer dans ce domaine où la progression est souvent limitée par l'accès au financement », dit James Hinchcliffe, conseiller du conseil d'administration de Road to Racing et ancien pilote vainqueur en IndyCar. « Cette bourse est importante parce qu'elle fait bien plus que reconnaître un talent; elle aide à ouvrir de nouvelles possibilités. En partenariat avec Mercedes-Benz Canada, nous offrons à l'un de nos pilotes un soutien précieux à un moment crucial de son développement, tout en renforçant l'importance du professionnalisme, de la préparation et de la croissance à long terme. »

Année anniversaire Mercedes-Benz « 140 ans d'innovation »

Depuis que Carl Benz a déposé le brevet de la première automobile il y a 140 ans et que Gottlieb Daimler a construit sa calèche à moteur peu après, Mercedes-Benz s'est engagée à innover en permanence et à créer les voitures les plus désirables au monde pour ses clients. Cette ambition a été le moteur de toutes les innovations, de la première automobile au monde en 1886 aux véhicules électriques intelligents et sécuritaires d'aujourd'hui, comme le tout nouveau GLC et la toute nouvelle CLA primée. Avec la nouvelle Classe S, la compagnie poursuit le plus grand programme de lancement de produits de son histoire. Avec sa passion pour la performance et son esprit pionnier, son excellence et son engagement indéfectible envers le service à la clientèle, la marque façonne depuis toujours l'avenir de la mobilité. Le résultat va bien au-delà d'une simple prouesse technique - il crée ce sentiment unique qui caractérise tout ce que fait Mercedes-Benz : « Bienvenue chez vous. »

Mercedes-Benz célèbre 140 ans d'innovation en conduisant trois nouvelles berlines de Classe S vers 140 destinations à travers le monde au cours d'un voyage transcontinental. Chaque lieu met en avant la technologie de la marque, son héritage, son esprit pionnier et sa présence mondiale. Tout au long du parcours, les clients et les passionnés pourront se joindre aux célébrations, dans le cadre d'une aventure épique qui se déroulera jusqu'en octobre 2026.

Au sujet de Mercedes-Benz Canada

Mercedes-Benz Canada Inc. est responsable de la distribution, du marketing et du service après-vente des Mercedes-Benz, des Mercedes-AMG, des Mercedes-Maybach et des véhicules tout électriques de Mercedes-Benz, ainsi que des fourgons Mercedes-Benz. Ayant son siège social à Mississauga, en Ontario, Mercedes-Benz Canada emploie environ 250 personnes à travers le Canada. Par l'intermédiaire d'un réseau national de 57 concessionnaires agréés, Mercedes-Benz Canada a vendu 37 382 véhicules en 2025.

D'autres informations fournies par Mercedes-Benz Canada se trouvent sur le site media.mercedes-benz.ca.

Au sujet de Road to Racing

Road to Racing Canada (R2R) est une organisation caritative qui se consacre à soutenir et à former la prochaine génération de talents canadiens du sport automobile, ouvrant la voie aux jeunes pilotes dans des disciplines allant du karting à la course à roues découvertes, en leur donnant accès à de l'aide pour leurs collectes de fonds et à des ressources cruciales afin d'atteindre les plus hauts niveaux de compétition. Ayant pour mission de promouvoir la diversité, l'équité et l'inclusion, R2R veille à ce que les athlètes de tous horizons aient la possibilité de concrétiser leur rêve de devenir pilote de course professionnel. Par l'intermédiaire d'un réseau de donateurs, de commanditaires et de mentors passionnés, R2R crée une communauté qui favorise la croissance, les perspectives d'avenir et l'excellence dans le monde du sport automobile. Depuis sa création, R2R a aidé des pilotes d'élite canadiens à avancer dans leur carrière, les appuyant dans leurs collectes de fonds par le biais de commandites, de dons caritatifs et d'événements visant à faire en sorte que nos athlètes bénéficient du soutien dont ils ont besoin pour disputer des courses sur la scène internationale.

SOURCE Mercedes-Benz Canada Inc.

Contactez Mercedes-Benz : Ryan Lee, [email protected]