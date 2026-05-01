« Nous sommes ravis d'accueillir Susann en tant que présidente-directrice générale de Mercedes‑Benz Canada. Elle apporte une vaste expérience en leadership international, une solide expertise financière et commerciale, ainsi qu'une approche axée sur les personnes. Je suis convaincu qu'elle est bien placée pour diriger l'organisation vers sa prochaine phase de croissance. Nous sommes extrêmement reconnaissants envers Andreas pour plus de 30 ans de leadership exceptionnel chez Mercedes-Benz, et son impact sur l'organisation canadienne se fera sentir pendant de nombreuses années », a déclaré Adam Chamberlain, président et chef de la direction de MBUSA.

Dans son rôle de présidente-directrice générale de Mercedes‑Benz Canada, Susann Mayhead aura la responsabilité globale des voitures particulières Mercedes‑Benz, des Mercedes‑AMG, des Mercedes-Maybach et des véhicules utilitaires Mercedes‑Benz. Elle dirigera les quelque 250 employés de Mercedes‑Benz Canada et supervisera un réseau national de 57 concessionnaires autorisés.

Mayhead s'est joint à Daimler Financial Services en 2000 et a depuis construit une carrière internationale distinguée dans les domaines de la Finance & Contrôle, du service à la clientèle, des collections, des opérations, ainsi que des ventes & marketing, occupant des postes de direction supérieure en Europe, aux États-Unis et au Canada. En 2021, elle a été nommée directrice générale et PDG de Mercedes‑Benz Financial Services pour la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg. En 2023, Mayhead a été nommée membre du conseil de direction pour les relations humaines et directrice des relations de travail chez Mercedes‑Benz Mobility AG, où elle occupait récemment un poste.

Année anniversaire de Mercedes-Benz « 140 ans d'innovation »

Il y a 140 ans, lorsque Carl Benz a déposé le brevet pour la première automobile et que Gottlieb Daimler a construit son carrosse motorisé peu après, Mercedes-Benz s'est engagée à innover constamment et à créer les voitures les plus désirables au monde pour ses clients. Cette ambition a inspiré chaque innovation - depuis la première automobile au monde en 1886 jusqu'aux véhicules électriques intelligents et sécuritaires d'aujourd'hui, comme le tout nouveau GLC et le tout nouveau CLA primé. Avec la nouvelle Classe S, l'entreprise poursuit le plus grand programme de lancement de produits de son histoire. Avec sa passion pour la performance, son pouvoir d'innovation, son excellence et son engagement indéfectible envers le service à la clientèle, la marque a constamment façonné l'avenir de la mobilité. Le résultat dépasse largement une simple prouesse technique - il crée un sentiment unique qui guide tout ce que fait Mercedes-Benz. Bienvenue chez toi.

Mercedes-Benz célèbre 140 ans d'innovation en conduisant trois nouvelles berlines Classe S dans un voyage transcontinental vers 140 destinations à travers le monde. Chaque lieu met en valeur la technologie, le patrimoine, l'esprit novateur et la présence mondiale de la marque. Tout au long du parcours, les clients, les fans et les collègues auront l'occasion de participer aux célébrations - une aventure épique qui se poursuivra jusqu'en octobre 2026.

À propos de Mercedes-Benz Canada

Mercedes-Benz Canada Inc. est responsable de la distribution, du marketing et du service à la clientèle pour les véhicules Mercedes-Benz, Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, et les véhicules entièrement électriques de Mercedes-Benz, ainsi que pour les Mercedes-Benz Vans. Situé à Mississauga, en Ontario, Mercedes-Benz Canada emploie environ 250 personnes à travers le Canada. Grâce à un réseau national de 57 concessionnaires autorisés, Mercedes-Benz Canada a vendu 37 382 véhicules en 2025.

De plus amples informations de Mercedes-Benz Canada sont disponibles sur media.mercedes-benz.ca

SOURCE Mercedes-Benz Canada Inc.

Contactez Mercedes-Benz : Ryan Lee, [email protected]