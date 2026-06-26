Mercedes-Benz Canada et Holt Renfrew créent des expériences de luxe immersives avec les débuts du Studio Mercedes-Benz Toronto

Cette année, les Studios Mercedes‑Benz sont le pilier des célébrations des 140 ans d'innovation de Mercedes-Benz. Situés dans des cadres exclusifs au cœur de plus de 10 grandes villes réparties sur quatre continents, ces studios allient expériences immersives, vente au détail intégrée et engagement du client. Bien qu'ils respectent tous un modèle mondial cohérent, chacun d'entre eux est adapté de façon unique à la ville où il se trouve - et le Studio Mercedes-Benz Toronto ne fait pas exception à la règle. Il offre aux consommateurs une nouvelle façon de découvrir l'excellence automobile, le design, la mode et la vente au détail de produits soigneusement sélectionnés en réunissant des véhicules Mercedes-Benz et des articles exclusifs dans un environnement haut de gamme, avec pour idée que les parcours et la découverte sont des sources d'inspiration et d'épanouissement.

« Le Studio Mercedes-Benz Toronto place notre marque en plein cœur de Yorkville, le quartier le plus prestigieux de la ville », a dit Alex Matthews, vice-président du numérique, des RP et du marketing chez Mercedes‑Benz Canada. « Par le biais de notre partenariat avec Holt Renfrew, nous avons créé un espace accueillant axé sur le design, où les clients peuvent faire l'expérience de Mercedes-Benz au-delà du véhicule. Des performances AMG issues de la course automobile à l'opulence de la Classe S, en passant par l'innovation du GLC électrique ainsi que le savoir-faire artisanal et l'individualité du programme MANUFAKTUR, le Studio Mercedes-Benz Toronto reflète la façon dont notre marque continue à évoluer tout en restant proche de notre public et en veillant à ce qu'il se sente le bienvenu. »

Trois évolutions créatives tout au long de 2026

Conçu en tant qu'expérience en constante évolution, le Studio Mercedes-Benz Toronto fera l'objet de trois variations créatives au cours de 2026, mettant en scène des univers sportifs captivants, une créativité intemporelle et de joyeuses célébrations des Fêtes. Chaque variation présentera un ensemble mis à jour d'articles de mode, de concert avec une nouvelle sélection de modèles automobiles, donnant aux visiteurs des raisons convaincantes de revenir pendant l'année et renforçant le fait que le Studio Mercedes-Benz Toronto constitue une destination dynamique au sein du magasin Holt Renfrew.

Expériences et lancements de produits exclusifs

Pour rehausser le sentiment de découverte, chaque variation créative introduira des expériences exclusives, y compris la présentation de nouveaux articles comarqués en édition limitée, créés par des marques de luxe et de mode canadiennes et internationales. Ces lancements exclusifs inciteront les visiteurs à revenir pour explorer de nouvelles collections rares qui célèbrent l'esprit d'innovation et du style. Chaque espace de mode au sein du Studio Mercedes-Benz Toronto allie design unique, luxe classique et détails inspirés de la performance - créant un lien entre les véhicules et les produits haut de gamme, le style de vie et la mode.

Atelier MANUFAKTUR : la personnalisation mise en vedette

Pour chacune des trois évolutions créatives, le Studio Mercedes-Benz Toronto comprendra des éléments emblématiques qui créent un sentiment de familiarité à chaque visite et qui incitent à poursuivre la découverte. Par exemple, l'Atelier MANUFAKTUR met en avant le savoir-faire artisanal de la marque et les options de personnalisation - le meilleur des 140 ans d'innovation de Mercedes-Benz. Le cadre inspiré d'un atelier donnera vie à l'expérience, permettant aux invités d'explorer des produits personnalisés à une station de personnalisation en direct.

Une initiative fondée sur une philosophie commune

Une conviction commune est au cœur de cette collaboration : celle que le luxe n'est plus uniquement défini par le produit ou la destination, mais aussi par l'aspiration, la découverte et le sentiment de satisfaction éprouvé tout au long du parcours. Cela fait 140 ans que Mercedes-Benz conçoit des expériences où chaque détail compte, et 188 ans que Holt Renfrew crée des moments de découverte et d'expression de soi. Ensemble, les deux marques donnent vie à cette philosophie commune dans le Studio Mercedes-Benz Toronto.

« Chez Holts, nous offrons à nos clients une sélection triée sur le volet des meilleures marques et expériences au monde dans nos magasins », a dit Jerry Wu, vice-président principal du marketing chez Holt Renfrew. « Nous sommes très fiers d'être le plus important détaillant de mode et de style de vie au Canada. En nous associant à Mercedes-Benz, nous sommes ravis d'accueillir une expérience mondiale unique dans notre magasin phare de la rue Bloor. » Il a ensuite ajouté : « Le Studio Mercedes-Benz Toronto va se transformer au fil de son existence rue Bloor, mettant en vedette l'innovation ainsi que divers partenariats. Nous avons hâte d'accueillir les clients qui nous rendront visite tout au long de cette aventure. »

Pour plus d'informations sur le Studio Mercedes-Benz Toronto, veuillez visiter www.mercedes-benz.ca/fr/studio-toronto

Année anniversaire Mercedes-Benz « 140 ans d'innovation »

Depuis que Carl Benz a déposé le brevet de la première automobile il y a 140 ans et que Gottlieb Daimler a construit sa calèche à moteur peu après, Mercedes-Benz s'est engagée à innover en permanence et à créer les voitures les plus désirables au monde pour ses clients. Cette ambition a été le moteur de toutes les innovations, de la première automobile au monde en 1886 aux véhicules électriques intelligents et sécuritaires d'aujourd'hui, comme le tout nouveau GLC et la toute nouvelle CLA primée. Avec la nouvelle Classe S, la compagnie poursuit le plus grand programme de lancement de produits de son histoire. Avec sa passion pour la performance et son esprit pionnier, son excellence et son engagement indéfectible envers le service à la clientèle, la marque façonne depuis toujours l'avenir de la mobilité. Le résultat va bien au-delà d'une simple prouesse technique - il crée ce sentiment unique qui caractérise tout ce que fait Mercedes-Benz : « Bienvenue chez vous. »

Mercedes-Benz célèbre 140 ans d'innovation en conduisant trois nouvelles berlines de Classe S vers 140 destinations à travers le monde au cours d'un voyage transcontinental. Chaque lieu met en avant la technologie de la marque, son héritage, son esprit pionnier et sa présence mondiale. Tout au long du parcours, les clients et les passionnés pourront se joindre aux célébrations, dans le cadre d'une aventure épique qui se déroulera jusqu'en octobre 2026.

Au sujet de Mercedes-Benz Canada

Mercedes-Benz Canada Inc. est responsable de la distribution, du marketing et du service après-vente des Mercedes-Benz, des Mercedes-AMG, des Mercedes-Maybach et des véhicules tout électriques de Mercedes-Benz, ainsi que des fourgons Mercedes-Benz. Ayant son siège social à Mississauga, en Ontario, Mercedes-Benz Canada emploie environ 250 personnes à travers le Canada. Par l'intermédiaire d'un réseau national de 57 concessionnaires agréés, Mercedes-Benz Canada a vendu 37 382 véhicules en 2025.

D'autres informations fournies par Mercedes-Benz Canada se trouvent sur le site media.mercedes-benz.ca

À propos de Holt Renfrew

L'entreprise Holt Renfrew est considérée comme le plus important détaillant de mode et de style de vie au Canada. Fondée à Québec en 1837, Holt Renfrew est réputée pour ses expériences de vente au détail inégalées et constitue la vitrine canadienne des meilleures marques de mode et de beauté au monde. Reconnue comme un chef de file en matière d'expériences et de services personnalisés, l'entreprise a pour mission de favoriser l'expression de soi et de susciter des changements positifs, tout en s'engageant pleinement en faveur de la durabilité, de la diversité et de l'inclusion. Elle compte six magasins au Canada, dont trois dans la région du Grand Toronto, ainsi que des boutiques à Montréal, Calgary et Vancouver; les clients peuvent également découvrir les produits Holt Renfrew en ligne à holtrenfrew.com. Holt Renfrew a été acquise par la famille Weston en 1986 et demeure une entreprise privée canadienne. Rendez-nous visite à www.holtrenfrew.com.

SOURCE Mercedes-Benz Canada Inc.

Contactez Mercedes-Benz : Ryan Lee, [email protected]; Michael Margiotta, [email protected]