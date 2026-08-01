Mercedes-Benz frappe fort en servant une expérience de tournoi haut de gamme lors de l'Omnium Banque Nationale à Toronto et à Montréal

Mercedes-Benz est maintenant le partenaire officiel de l'Omnium Banque Nationale, ce qui marque le lancement de son partenariat mondial avec la WTA au Canada.

Le partenariat comprend un transport haut de gamme pour les athlètes à bord de VUS de luxe ainsi que l'exposition de nouveaux modèles de véhicules électriques.

Les activités visant à susciter l'intérêt des partisans incluent le « Défi du coup impossible », qui offre une chance de gagner une Mercedes-Benz CLA tout électrique.

TORONTO et MONTRÉAL, le 1er août 2026 /CNW/ -- Mercedes-Benz est fière d'annoncer sa commandite de l'Omnium Banque Nationale présenté par Rogers, donnant vie au partenariat mondial nouvellement annoncé de la marque avec la Women's Tennis Association (WTA) à l'un des événements sportifs les plus prestigieux au Canada. La compétition se déroulera du 1er au 13 août, le tournoi féminin ayant lieu à Toronto et le tournoi masculin prenant place à Montréal.

Mercedes-Benz est devenue le Partenaire principal et le Partenaire automobile exclusif de la WTA

Dans le cadre d'un partenariat mondial à long terme, Mercedes-Benz est devenue le Partenaire principal et le Partenaire automobile exclusif de la WTA, renforçant un engagement commun envers l'excellence, l'innovation et la croissance continue du tennis féminin dans le monde entier. L'Omnium Banque Nationale offre le cadre idéal pour faire vivre aux partisans canadiens l'énergie, les performances et l'inspiration du circuit de la WTA, tout en célébrant l'influence grandissante de ce sport sur la culture, la mode et les expériences de style de vie de luxe.

Tout au long du tournoi, Mercedes-Benz va faire profiter les invités d'une expérience haut de gamme sur et en dehors du court. En tant que Partenaire automobile officiel, la marque de luxe fournira un service de transport pour les personnalités importantes et les athlètes grâce à un parc de VUS GLC, GLE et GLS, chaque véhicule étant prêt à offrir l'expérience « Bienvenue chez vous » propre à Mercedes-Benz. Procurant un moment de confort, de calme et de détente au milieu des exigences de la vie de tournoi, chaque trajet permettra aux athlètes de recharger leurs batteries et de se recentrer avant de réapparaître sur la scène internationale.

Les spectateurs auront également la possibilité d'explorer certaines des dernières innovations de la marque, dont la toute nouvelle CLA électrique, le G 580 électrique et le GLE hybride rechargeable, qui seront exposés lors de l'événement. Ces véhicules mettent en avant le rôle de chef de file que Mercedes-Benz continue à jouer en matière de luxe, de performance et d'électrification.

Des zones d'accueil VIP Mercedes-Benz et des activités interactives destinées aux partisans ont été conçues dans le but de créer des moments mémorables tout au long de l'événement. Parmi les principales attractions figure le Défi du coup impossible de Mercedes-Benz du 1er au 9 août, proposant aux passionnés de tennis de tester leurs compétences pour courir la chance de gagner une place sur le court central durant la Soirée Mercedes-Benz. Un finaliste sera sélectionné pour tenter le Coup impossible afin d'avoir une chance de remporter le grand prix : une Mercedes-Benz CLA tout électrique.

« L'Omnium Banque Nationale nous offre le cadre idéal pour présenter notre partenariat mondial avec la WTA aux partisans canadiens, tout en créant des expériences inoubliables pour les joueurs, les invités et les passionnés de tennis », a dit Alex Matthews, vice-président du numérique, des RP et du marketing chez Mercedes‑Benz Canada. « Avec des prestations allant du transport haut de gamme des athlètes à des activités pour les partisans, en passant par la Soirée Mercedes-Benz lors des demi-finales, nous sommes fiers de célébrer les performances, la confiance et l'excellence qui définissent à la fois Mercedes-Benz et le tennis féminin. »

La commandite vient également renforcer les efforts plus larges de Mercedes-Benz Canada visant à relier les mondes de la performance, de la culture et du luxe. Le tennis joue déjà un rôle central dans la programmation expérientielle actuelle de la marque, comprenant le thème inspiré du tennis que propose le Studio Mercedes-Benz Toronto, qui fait ressortir le lien naturel entre sport, mode et luxe axé sur la performance.

Tandis que les meilleurs joueurs au monde prennent place sur les courts à Toronto et à Montréal, Mercedes-Benz Canada se réjouit de rehausser l'expérience des partisans et de célébrer un nouveau chapitre dans son engagement envers le tennis féminin.

Année anniversaire Mercedes-Benz « 140 ans d'innovation »

Depuis que Carl Benz a déposé le brevet de la première automobile il y a 140 ans et que Gottlieb Daimler a construit sa calèche à moteur peu après, Mercedes-Benz s'est engagée à innover en permanence et à créer les voitures les plus désirables au monde pour ses clients. Cette ambition a été le moteur de toutes les innovations, de la première automobile au monde en 1886 aux véhicules électriques intelligents et sécuritaires d'aujourd'hui, comme le tout nouveau GLC et la toute nouvelle CLA primée. Avec la nouvelle Classe S, la compagnie poursuit le plus grand programme de lancement de produits de son histoire. Avec sa passion pour la performance et son esprit pionnier, son excellence et son engagement indéfectible envers le service à la clientèle, la marque façonne depuis toujours l'avenir de la mobilité. Le résultat va bien au-delà d'une simple prouesse technique - il crée ce sentiment unique qui caractérise tout ce que fait Mercedes-Benz : « Bienvenue chez vous. »

Mercedes-Benz célèbre 140 ans d'innovation en conduisant trois nouvelles berlines de Classe S vers 140 destinations à travers le monde au cours d'un voyage transcontinental. Chaque lieu met en avant la technologie de la marque, son héritage, son esprit pionnier et sa présence mondiale. Tout au long du parcours, les clients et les passionnés pourront se joindre aux célébrations, dans le cadre d'une aventure épique qui se déroulera jusqu'en octobre 2026.

Au sujet de Mercedes-Benz Canada

Mercedes-Benz Canada Inc. est responsable de la distribution, du marketing et du service après-vente des Mercedes-Benz, des Mercedes-AMG, des Mercedes-Maybach et des véhicules tout électriques de Mercedes-Benz, ainsi que des fourgons Mercedes-Benz. Ayant son siège social à Mississauga, en Ontario, Mercedes-Benz Canada emploie environ 250 personnes à travers le Canada. Par l'intermédiaire d'un réseau national de 57 concessionnaires agréés, Mercedes-Benz Canada a vendu 37 382 véhicules en 2025.

D'autres informations fournies par Mercedes-Benz Canada se trouvent sur le site media.mercedes-benz.ca.

SOURCE Mercedes-Benz Canada Inc.

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