CLA 250+ électrique 2027 (à propulsion)

Prix de vente tout compris : 55 987 $ 1 (PDSF : 49 900 $)

Prix de vente tout compris : 55 987 $ CLA 350 4MATIC électrique 2027

Prix de vente tout compris : 61 987 $1 (PDSF : 55 900 $)

Admissibilité aux incitatifs fédéraux et provinciaux pour véhicules électriques

Certaines configurations de finition haut de gamme de la CLA 250+ électrique (à propulsion) sont admissibles à l'incitatif fédéral de 5 000 $ du PAVE, sous réserve des conditions du programme de Transports Canada et de la configuration finale du véhicule. En outre, des incitatifs provinciaux cumulables pour véhicules électriques peuvent également être disponibles, sous réserve des règles des programmes, de la réglementation en vigueur et de la configuration finale du véhicule. Les clients sont encouragés à consulter leur concessionnaire Mercedes‑Benz agréé afin d'obtenir des détails concernant les configurations admissibles et l'admissibilité aux incitatifs.

Recharge ultrarapide

Une vitesse de recharge maximale de 320 kW en CC permet de gagner environ 300 à 350 km d'autonomie en 15 à 20 minutes dans des conditions optimales2. La recharge est pratique et accessible auprès de plusieurs fournisseurs de recharge en Amérique du Nord, dont ChargePoint, FLO et les Superchargeurs Tesla, et ce, par l'intermédiaire de MB.CHARGE Public3.

Autonomie impressionnante et performance maîtrisée

La gamme de modèles CLA électriques 2027 offre un équilibre exceptionnel entre efficacité et performance, donnant aux conducteurs la liberté d'aller plus loin avec confiance.

CLA 250+ électrique (à propulsion)

Conçue pour offrir une efficacité maximale, la CLA 250+ électrique (à propulsion) affiche une autonomie estimée allant jusqu'à 602 kilomètres 4 , ce qui en fait le véhicule idéal aussi bien pour les trajets quotidiens que pour les longues escapades routières. Accélérant de 0 à 100 km/h en 6,6 secondes, elle combine performance réactive et autonomie de conduite exceptionnelle.

Conçue pour offrir une efficacité maximale, la CLA 250+ électrique (à propulsion) affiche une autonomie estimée allant jusqu'à 602 kilomètres , ce qui en fait le véhicule idéal aussi bien pour les trajets quotidiens que pour les longues escapades routières. Accélérant de 0 à 100 km/h en 6,6 secondes, elle combine performance réactive et autonomie de conduite exceptionnelle. CLA 350 4MATIC électrique

Pour ceux en quête de performances supérieures, la CLA 350 4MATIC électrique a une autonomie estimée pouvant atteindre 502 kilomètres4, associée à une traction intégrale lui conférant des aptitudes dynamiques. S'enorgueillissant d'une accélération de 0 à 100 km/h en seulement 4,9 secondes, elle offre une traction confiante et des performances exaltantes en toute saison.

Ensembles de finition en un coup d'œil

Finition haut de gamme (incluse) Finition exclusive : 3 100 $ Finition suprême : 4 900 $ Les caractéristiques saillantes comprennent : MB.OS (MBUX de 4 e génération)

Toit panoramique fixe

MAGIC VISION CONTROL

Sièges avant à réglage électrique et à fonction mémoire

Option numérique : navigation MBUX

Radio satellite SIRIUS

Phares à DEL avec assistant de feux de route adaptatif

Avertisseur d'angle mort

Option numérique : assistant de régulation de distance DISTRONIC

Volant chauffant Les caractéristiques saillantes comprennent : Clé numérique du véhicule

Éclairage d'ambiance

Recharge sans fil pour deux téléphones

KEYLESS-GO

Climatisation automatique à deux zones THERMOTRONIC

MB.DRIVE PARKING ASSIST Les caractéristiques saillantes comprennent : Affichage à tête haute

Phares actifs à DEL multifaisceaux

MB.DRIVE PARKING ASSIST 360

Superécran MBUX incluant un écran de 14 po pour le passager

Coffre à fermeture électrique avec accès mains libres

Seuils de portières éclairés

Disponibilité

Il est maintenant possible de faire l'essai routier de la Mercedes-Benz CLA électrique 2027 chez les concessionnaires Mercedes-Benz agréés au Canada et de la configurer à www.mercedes-benz.ca/fr/vehicles/build/cla/sedan. Les livraisons aux clients sont prévues dès cet été.

Année anniversaire Mercedes-Benz « 140 ans d'innovation »

Depuis que Carl Benz a déposé le brevet de la première automobile il y a 140 ans et que Gottlieb Daimler a construit sa calèche à moteur peu après, Mercedes-Benz s'est engagée à innover en permanence et à créer les voitures les plus désirables au monde pour ses clients. Cette ambition a été le moteur de toutes les innovations, de la première automobile au monde en 1886 aux véhicules électriques intelligents et sécuritaires d'aujourd'hui, comme le tout nouveau GLC et la toute nouvelle CLA primée. Avec la nouvelle Classe S, la compagnie poursuit le plus grand programme de lancement de produits de son histoire. Avec sa passion pour la performance et son esprit pionnier, son excellence et son engagement indéfectible envers le service à la clientèle, la marque façonne depuis toujours l'avenir de la mobilité. Le résultat va bien au-delà d'une simple prouesse technique - il crée ce sentiment unique qui caractérise tout ce que fait Mercedes-Benz : « Bienvenue chez vous. »

Mercedes-Benz célèbre 140 ans d'innovation en conduisant trois nouvelles berlines de Classe S vers 140 destinations à travers le monde au cours d'un voyage transcontinental. Chaque lieu met en avant la technologie de la marque, son héritage, son esprit pionnier et sa présence mondiale. Tout au long du parcours, les clients et les passionnés pourront se joindre aux célébrations, dans le cadre d'une aventure épique qui se déroulera jusqu'en octobre 2026.

Au sujet de Mercedes-Benz Canada

Mercedes-Benz Canada Inc. est responsable de la distribution, du marketing et du service après-vente des Mercedes-Benz, des Mercedes-AMG, des Mercedes-Maybach et des véhicules tout électriques de Mercedes-Benz, ainsi que des fourgons Mercedes-Benz. Ayant son siège social à Mississauga, en Ontario, Mercedes-Benz Canada emploie environ 250 personnes à travers le Canada. Par l'intermédiaire d'un réseau national de 57 concessionnaires agréés, Mercedes-Benz Canada a vendu 37 382 véhicules en 2025.

D'autres informations fournies par Mercedes-Benz Canada se trouvent sur le site media.mercedes-benz.ca.

________________________________ 1 Le prix de vente représente le prix d'achat au comptant du véhicule et comprend les frais de transport et de préparation (jusqu'à 5 250 $), le supplément pour le climatiseur (100 $), les frais pour les pneus (jusqu'à 35 $), les frais d'administration du concessionnaire (jusqu'à 695 $), les frais du COCVA/de l'AMVIC/de la VSA (jusqu'à 22 $) et tous autres frais, prélèvements ou droits applicables (lesquels peuvent tous varier selon la région et/ou le concessionnaire). Les frais d'immatriculation, d'enregistrement et d'assurance, ainsi que le droit spécifique sur les pneus neufs (au Québec) et les taxes de vente applicables sont en sus. Le prix de vente ne comprend aucun produit, service ou complément optionnel non mentionné qui pourrait vous être offert par le concessionnaire Mercedes-Benz de votre choix; il ne comprend pas non plus les frais d'enregistrement de droits de rétention ni les frais d'agents tiers pouvant aller jusqu'à 130 $ en cas de location ou de financement (frais pouvant varier selon la région, la location/le financement et la durée du contrat). Le prix d'achat réel du véhicule est susceptible de changer et peut varier selon l'emplacement du concessionnaire et/ou du client, les niveaux de stock, les caractéristiques du véhicule et les remises et rabais disponibles. Le concessionnaire peut vendre à prix moindre. Veuillez contacter votre concessionnaire Mercedes-Benz local pour obtenir des informations complètes et précises sur les prix et la disponibilité des véhicules. 2 L'autonomie est fournie uniquement à titre d'information et les temps de recharge estimés approximatifs sont basés sur le modèle/la ligne de finition, l'état de charge de la batterie et le type de chargeur. Vos résultats réels varieront en fonction de plusieurs facteurs, dont les caractéristiques et les spécifications du modèle (y compris les styles de jantes/pneus et la pression des pneus, les fonctionnalités et systèmes du véhicule, etc.), les réglages de la capacité de recharge, la température ambiante, la température, l'âge et l'état de la batterie, la charge transportée, les conditions météorologiques, ainsi que l'utilisation et l'entretien du véhicule. Cela ne garantit ni la disponibilité, ni la fonctionnalité, ni la précision des bornes de recharge, et ne tient pas compte des limitations ni des dysfonctionnements potentiels des bornes de recharge. Consultez votre manuel du propriétaire pour des directives et des détails concernant les réglages de recharge. 3 Le service MB.CHARGE est fourni en coopération avec le fournisseur de service tiers ChargePoint. Pour bénéficier du service, il faut disposer d'un identifiant Mercedes me ID et d'un compte ChargePoint actifs, accepter les conditions d'utilisation et la politique de confidentialité de chaque compagnie, et consentir à la liaison des comptes. Ce contrat peut être conclu à l'aide d'un appareil mobile dans l'application Mercedes-Benz ou au sein du portail des options numériques Mercedes me. L'appareil mobile doit disposer de la couverture réseau d'un opérateur mobile. 4 Autonomie estimée déterminée en utilisant les lignes directrices approuvées de Ressources naturelles Canada (RNCAN), avec une batterie chargée à 100 %. L'autonomie réelle peut varier (parfois considérablement) en fonction des caractéristiques et des spécifications du modèle (y compris les styles de jantes/pneus et la pression des pneus, et les fonctionnalités/systèmes du véhicule), du type de carrosserie, des réglages de la capacité de recharge, de la température ambiante, du terrain, de la température, de l'âge et de l'état de la batterie, de l'équipement en option, de la charge transportée, du mode/des habitudes de conduite, des conditions météorologiques, ainsi que de l'utilisation et de l'entretien du véhicule. Donnée fournie uniquement à des fins d'information et de comparaison. Consultez le Guide de consommation de carburant ÉnerGuide du gouvernement du Canada ou visitez vehicules.rncan.gc.ca pour plus d'informations.

SOURCE Mercedes-Benz Canada Inc.

Contactez Mercedes-Benz : Ryan Lee, [email protected]