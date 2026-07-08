Mercedes-Benz Canada annonce les résultats de ventes du deuxième trimestre 2026

MISSISSAUGA, ON, le 8 juill. 2026 /CNW/ - Mercedes-Benz Canada et son réseau national de concessionnaires ont annoncé aujourd'hui les résultats de ventes du deuxième trimestre 2026. Au deuxième trimestre de 2026, l'entreprise a vendu au détail 8 823 voitures particulières et camionnettes. Ce nombre inclut 7 435 voitures particulières et camions légers de luxe, ainsi que 1 388 fourgons.

Mercedes-Benz Canada

Le total de 7 435 véhicules de tourisme représente une diminution de 12,9 % par rapport au deuxième trimestre 2025. Cela inclut 5 786 SUV (78 % des ventes de véhicules de tourisme) et 1 649 voitures particulières (22 % des ventes de véhicules de tourisme).

Le GLC (SUV & Coupé) et le GLE (SUV & Coupé) ont été les leaders en termes de volume global avec respectivement 2 564 et 1 466 unités vendues au détail au deuxième trimestre. Le GLS a été le leader de la croissance des SUV pour le trimestre (+51,0 % par rapport au T2 2025). Du côté des voitures particulières, la Classe E a été la championne de la croissance des volumes avec 349 unités vendues (+37,9 % par rapport au deuxième trimestre 2025).

Mercedes-Benz Vans Canada a commercialisé 1 388 unités au deuxième trimestre (-10,9 % par rapport au deuxième trimestre 2025), dont 155 fourgons électriques eSprinter (+18,3 % par rapport au deuxième trimestre 2025).

Les véhicules électrifiés représentaient 15,7 % du volume total des voitures particulières de Mercedes-Benz avec 1 171 unités vendues au deuxième trimestre (+3,9 % par rapport au deuxième trimestre 2025). Cela comprend 237 véhicules entièrement électriques vendus au détail (3,1 % du volume des ventes au détail) et 934 véhicules hybrides rechargeables vendus au détail (12,6 % du volume des ventes au détail).

Au deuxième trimestre 2026, la division des véhicules d'occasion de Mercedes-Benz Canada a livré un total de 3 011 unités d'occasion (-9,4 % par rapport au deuxième trimestre 2025).

« Nous avons constaté un deuxième trimestre globalement plus modéré par rapport à 2025, mais la demande pour nos produits principaux reste solide. » « Les GLC et GLE restent nos leaders en termes de volume, et il est encourageant de constater une forte croissance de modèles tels que les GLS et la Classe E », déclare Susann Mayhead, Présidente et Directrice Générale de Mercedes-Benz Canada. « En même temps, nous progressons régulièrement avec les véhicules électrifiés, qui représentent une part significative de notre volume total. » Nous savons qu'il reste encore du travail à faire, mais nous nous concentrons sur le maintien de notre compétitivité, le soutien à notre réseau national de concessionnaires et la continuité dans la livraison du niveau d'innovation, de qualité et d'expérience que nos clients attendent.

VENTES T2 Totaux Année à Ce Jour (T1 & T2) 2026 2025 % 2026 2025 % Véhicules de tourisme Mercedes-Benz 7,435 8,536 -12.9 % 13,140 15,349 -14.4 % Mercedes-Benz Vans 1,388 1,558 -10.9 % 2,567 3,352 -23.4 % TOTAL 8,823 10,094 -12.6 % 15,707 18,701 -16.0 %

Année anniversaire de Mercedes-Benz « 140 ans d'innovation »

Depuis que Carl Benz a déposé le brevet pour la première automobile il y a 140 ans et que Gottlieb Daimler a construit sa calèche motorisée peu de temps après, Mercedes-Benz s'est consacrée à innover constamment et à créer les voitures les plus désirables au monde pour ses clients. Cette ambition a été le moteur de chaque innovation - depuis la première automobile au monde en 1886 jusqu'aux véhicules électriques intelligents et sûrs d'aujourd'hui, tels que le tout nouveau GLC et le tout nouveau CLA primé. Avec la nouvelle Classe S, l'entreprise poursuit le plus grand programme de lancement de produits de son histoire. Animée par sa passion pour la performance et son pouvoir pionnier, son excellence et son engagement sans faille envers le service client, la marque a constamment façonné l'avenir de la mobilité. Le résultat dépasse largement la réussite technique - il génère le sentiment indéniable qui guide tout ce que fait Mercedes-Benz : Bienvenue chez vous.

Mercedes-Benz célèbre 140 ans d'innovation en conduisant trois nouvelles berlines Classe S lors d'un voyage transcontinental vers 140 destinations à travers le monde. Chaque lieu met en avant la technologie, l'héritage, l'esprit pionnier et la présence mondiale de la marque. En chemin, les clients, les fans et les collègues pourront se joindre aux célébrations - lors d'une aventure épique qui se poursuivra jusqu'en octobre 2026.

À propos de Mercedes-Benz Canada

Mercedes-Benz Canada Inc. est responsable de la distribution, du marketing et du service client de Mercedes-Benz, Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, ainsi que des véhicules tout électriques de Mercedes-Benz, sans oublier les Mercedes-Benz Vans. Avec son siège social à Mississauga, en Ontario, Mercedes-Benz Canada emploie environ 250 personnes à travers le Canada. Grâce à un réseau national de 57 concessionnaires agréés, Mercedes-Benz Canada a vendu 37 382 véhicules en 2025.

Des informations supplémentaires de Mercedes-Benz Canada sont disponibles sur media.mercedes-benz.ca.

SOURCE Mercedes-Benz Canada Inc.

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