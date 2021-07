Les conducteurs de Mercedes-EQ peuvent s'attendre à bénéficier d'innovations incluant ce qui suit :

Recharge facile à travers le Canada

Lors du lancement, les conducteurs de Mercedes-EQ auront accès à plus de 4 900 prises de recharge publiques à travers le Canada, représentant plus de la moitié des bornes de recharge publiques en réseau du pays. Grâce à un partenariat stratégique avec ChargePoint, les conducteurs auront accès à des endroits où recharger leur véhicule avec ChargePoint, FLO et d'autres fournisseurs de services de recharge au Canada. L'écosystème Mercedes me Charge peut également permettre aux conducteurs d'accéder à un réseau supplémentaire de plus de 2 400 bornes semi-publiques faisant partie du réseau de ChargePoint et se trouvant dans des environnements à accès contrôlé comme des lieux de travail, des centres commerciaux et des hôtels, ce qui constitue une première dans l'industrie. Les conducteurs de Mercedes-EQ pourront ainsi facilement accéder à des bornes de recharge pour les trajets quotidiens et les longs voyages. Grâce à cette combinaison d'accès public et semi-public réparti entre de multiples partenaires, les conducteurs de Mercedes-EQ profiteront d'un accès sans encombre au réseau Mercedes me Charge d'un bout à l'autre du Canada, ce qui rendra les voyages à travers le pays faciles et sans soucis. De plus, cela n'est que le début : d'autres partenaires de réseau se joindront au service après le lancement, ce qui fera en sorte que la couverture continuera de croître à mesure que Mercedes-EQ agrandit sa gamme électrique. Cette infrastructure de recharge servira aussi aux futurs conducteurs de VHER Mercedes-Benz.

D'ici la fin de 2021, les clients de Mercedes me Charge bénéficieront de la fonctionnalité « Brancher et recharger », autorisant un processus de recharge facile et pratique. Il suffit d'ouvrir la trappe, de brancher le véhicule et le courant commence immédiatement à circuler sans autre interaction avec le client. Cette fonctionnalité constituera une amélioration considérable de l'ensemble des fonctions de recharge de l'EQS, qui permettent aussi aux conducteurs de procéder à la recharge par l'intermédiaire du système MBUX (Mercedes-Benz User Experience ou Expérience utilisateur Mercedes-Benz) sur l'affichage multimédia du véhicule, au moyen de l'application Mercedes me ou en utilisant la carte Mercedes me Charge.

Technologie de recharge à la pointe de l'industrie : commodité et énergie propre

Fourni par ChargePoint, le service Mercedes me Charge simplifie le processus de recherche, d'utilisation et de paiement de séances de recharge à partir d'une application pour téléphones intelligents et depuis le véhicule au moyen de MBUX.

Paiement

Une fois que le conducteur d'une EQS crée son compte Mercedes me et active son service Mercedes me Charge, il a automatiquement accès à la recherche, à l'utilisation et au paiement de toutes les possibilités de recharge offertes sans avoir à créer un compte auprès de chaque réseau, à s'abonner à des services supplémentaires ou à garder diverses cartes de recharge à portée de main. Les clients de Mercedes me Charge bénéficient aussi de la fonction de paiement intégrée qui autorise un paiement automatique. Le client ne choisit le mode de paiement préféré qu'une seule fois. Les clients pourront utiliser leur application Mercedes me ou leur système de navigation embarqué, ou encore présenter leur carte Mercedes me Charge pour s'authentifier et payer à toute borne de recharge disponible. Chaque séance de recharge est alors automatiquement débitée, y compris aux États-Unis. Les transactions de recharge individuelles sont clairement énumérées dans une facture mensuelle.

Navigation

La navigation avec intelligence électrique planifie l'itinéraire le plus rapide et le plus pratique pour les conducteurs, y compris les arrêts pour la recharge, et réagit de manière dynamique aux embouteillages, aux changements de style de conduite et même au degré d'occupation d'une borne de recharge particulière en temps réel ou avant le trajet. Une nouvelle caractéristique de l'EQS est un indice visuel dans le système d'infodivertissement MBUX qui indique si la capacité disponible de la batterie est suffisante pour revenir au point de départ sans recharge. Les clients peuvent utiliser l'application Mercedes me, comprenant maintenant des fonctions spécifiques aux VE en liaison avec Mercedes me Charge, comme une option de filtrage qui permet d'affiner les résultats de la recherche en fonction de la disponibilité, du mode d'accès et du niveau de charge/de la vitesse de charge fournis. Les coûts de charge estimés par séance de recharge le long des itinéraires prévus peuvent également être calculés et communiqués au conducteur.

Énergie propre

L'énergie verte, plus précisément l'électricité provenant de ressources renouvelables, est un facteur important dans le cycle de vie d'une voiture électrique en vue d'éviter des émissions de CO 2 . L'empreinte CO 2 d'un véhicule électrique à batterie est en grande partie constituée de l'énergie fournie au véhicule pendant son utilisation par le client et dépend de la manière dont cette énergie est produite. Il est difficile de savoir si une borne de recharge publique fournit de l'électricité verte ou de l'électricité provenant de ressources non renouvelables. C'est pourquoi Mercedes-Benz utilise une fonction exclusive de recharge verte qui garantit qu'une quantité équivalente d'électricité provenant de ressources renouvelables est injectée dans le réseau pour recharger les véhicules électriques. Cela accroît la demande d'énergie renouvelable, ce qui favorise la poursuite du développement de sources d'énergie verte. Mercedes-Benz offre donc la recharge verte aux bornes de recharge publiques du réseau Mercedes me Charge. Cette initiative de recharge verte fera partie intégrante de Mercedes me Charge au Canada.

Au Canada, l'EQS est livrée avec trois ans de services Mercedes me Charge et de recharge verte.

Recharge à domicile hors pair



Mercedes-Benz Canada s'est associée à FLO et à Qmerit pour fournir une expérience de recharge à domicile haut de gamme. Basée à Québec, FLO conçoit et fabrique des solutions de recharge pour VE à la pointe de l'industrie et est le chef de file en matière de recharge de VE au Canada. La borne FLO Maison X5 comprend des fonctions de recharge intelligente (mises à jour automatiques, temps de recharge programmables, etc.), un boîtier en aluminium NEMA 4X moulé sous pression et à finition carbone exclusive, ainsi qu'une garantie limitée de 4 ans pour les clients. Conçue et fabriquée au Canada, cette borne de recharge résidentielle haut de gamme est construite et certifiée pour résister à des températures allant jusqu'à -40 °C.

Qmerit offre des services d'installation d'équipement de recharge à domicile et est un partenaire de confiance expérimenté pour les constructeurs automobiles et les entreprises de recharge au Canada et aux États-Unis. L'expérience en ligne est facile pour le client, grâce à un processus rapide, étape par étape, au cours duquel il peut prendre quelques photos et obtenir un devis, sans même recevoir la visite d'un électricien. Les clients pourront également profiter d'options de location et de financement simples et flexibles par l'intermédiaire de Services financiers Mercedes-Benz Canada (SFMB Canada). En plus de louer ou de financer leur véhicule Mercedes-EQ par l'intermédiaire de SFMB Canada (sur approbation du crédit), les clients pourront choisir de financer leur borne de recharge résidentielle par le biais de SFMB Canada.

L'EQS : le summum du luxe électrique moderne



Avec une autonomie d'environ 700 kilomètres (WLTP)1 et une puissance pouvant atteindre 516 ch, le groupe motopropulseur ultra-sophistiqué de l'EQS dépasse toutes les attentes vis-à-vis d'une berline électrique avant-gardiste dans le segment phare de la Classe S. La nouvelle batterie mise au point pour l'EQS a une capacité énergétique utilisable de 107,8 kWh, ce qui établit de nouvelles normes en matière de performances, d'efficacité et de capacité de charge. En outre, des courants de charge élevés peuvent être maintenus pendant de longues périodes grâce à la gestion de la température et de la charge. L'EQS peut être rechargée avec jusqu'à 200 kW à des bornes de recharge rapide à CC et il est possible d'ajouter 300 kilomètres de plus (WLTP) à son autonomie en seulement 15 minutes. À domicile, l'EQS peut être rechargée en toute commodité au moyen d'un chargeur résidentiel connecté à un CA de 240 V.

Citations

« Mercedes-Benz Canada combine la gamme exceptionnelle de produits Mercedes-EQ à venir avec le meilleur écosystème électrique pour que les conducteurs de Mercedes-EQ puissent bénéficier d'une tranquillité d'esprit et d'une grande commodité lors de leurs trajets électriques. Grâce à des partenariats avec des experts reconnus dans le domaine de la recharge électrique, Mercedes me Charge offre aux conducteurs une vaste couverture de recharge d'un océan à l'autre, en plus d'une navigation fluide et d'options de recharge verte. À la maison comme sur les routes canadiennes, les conducteurs de Mercedes-EQ jouiront d'un luxe électrique moderne sur toute la ligne. »

- Eva Wiese, présidente et directrice générale de Mercedes-Benz Canada

« Le Canada est un marché important et très prometteur pour Mercedes-Benz en ce qui concerne la nouvelle sous-marque Mercedes-EQ. C'est pourquoi notre stratégie de recharge canadienne est si complète. Les conducteurs de Mercedes-EQ au Canada pourront profiter d'une infrastructure considérable et en expansion rapide de bornes de recharge publiques et semi-publiques qui leur permettra de facilement voyager à travers le Canada. Grâce aux nombreuses innovations de pointe de Mercedes me Charge, les clients pourront aussi bénéficier d'une expérience pratique et durable. »

- Nico Dettmer, responsable mondial du développement commercial pour la recharge et les partenariats chez Mercedes-Benz

Au sujet de Mercedes-Benz Canada

Mercedes-Benz Canada est responsable des ventes, du marketing et du service après-vente des véhicules de tourisme Mercedes-Benz et Mercedes-AMG, ainsi que des fourgons Mercedes-Benz. Le siège social de la compagnie se trouve à Toronto, en Ontario. Mercedes-Benz Canada Inc. emploie environ 1 050 personnes dans 17 établissements à travers le Canada. Grâce à un réseau national de sept établissements de détail appartenant à Mercedes-Benz et de 52 concessions agréées, Mercedes-Benz Canada a vendu 35 396 véhicules en 2020. Cela fait de Mercedes-Benz le constructeur automobile de luxe no 1 au Canada pour la septième année consécutive.

