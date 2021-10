Mercedes-Benz Canada annonce une solution de réalité mixte révolutionnant l'industrie, optimisée par Microsoft

Celle-ci est principalement utilisée afin de permettre aux techniciens d'entretien des concessions de porter le casque HoloLens 2 - un appareil holographique autonome et mobile - pour travailler les mains libres. Qu'il s'agisse de simplement inspecter un véhicule pour prendre des décisions concernant des réparations de la carrosserie ou de résoudre des situations plus complexes qui nécessitent un plan de diagnostic collaboratif, le technicien peut partager des vues et des sons du véhicule en temps réel tout en parlant avec des spécialistes techniques de Mercedes-Benz situés à travers le Canada et dans le monde entier. Une précision technique sophistiquée est essentielle dans la mesure où les véhicules Mercedes-Benz comportent maintenant plus de 100 millions de lignes de code de logiciels - nettement plus que la navette spatiale américaine Space Shuttle, un avion de chasse F-35 et un stimulateur cardiaque combinés.

Grâce à Microsoft Dynamics 365 Remote Assist, les spécialistes techniques à distance collaborent avec les techniciens sur place dans un environnement de réalité mixte immersif et peuvent partager des hologrammes et des images 3D complexes, voir où des changements doivent être faits, annoter l'information visuelle, ajouter des documents et insérer des instructions pour mettre en évidence les zones sur lesquelles il faut se concentrer. Ces renseignements et cet encadrement technologique précieux aident à résoudre des problèmes de maintenance complexes en un temps record, et les spécialistes à distance n'ont pas à voyager pour faire bénéficier les autres de leurs compétences spécialisées, ni même à quitter leur bureau.

Le Soutien virtuel à distance de Mercedes-Benz présente de nombreux avantages :

Il rehausse l'expérience globale des conducteurs de Mercedes-Benz en fournissant l'entretien le plus rapide et le plus précis, remettant vite leurs véhicules Mercedes-Benz sur la route afin qu'ils puissent en profiter

Il réduit le temps nécessaire pour résoudre des problèmes d'entretien, accroissant ainsi la productivité des techniciens dans les concessions et autorisant un flux plus efficace des opérations au niveau des postes de travail

Il réduit le coût et l'empreinte écologique des spécialistes techniques qui se rendent physiquement dans des concessions à travers le pays, sans éliminer la collaboration importante entre les experts techniques sur place et à distance

Mercedes-Benz Canada est en train d'expérimenter des cas d'utilisation supplémentaires pour tirer parti du potentiel de la technologie, y compris le soutien de programmes de formation approfondie et le développement d'une maîtrise plus poussée de la complexité des véhicules par l'intermédiaire de contenu vidéo, d'images 3D et plus encore. L'offre d'instructions visuelles étape par étape aidera à accélérer l'apprentissage sur le terrain et permettra de fournir des initiatives de développement des compétences qui ciblent des lacunes précises, tout en aidant la marque à l'étoile à trois branches à recruter la prochaine génération de techniciens d'entretien hautement qualifiés.

Citations

« Cette technologie représente un changement de paradigme dans l'industrie automobile et dans la façon dont Mercedes-Benz Canada répond aux besoins de ses conducteurs. Notre collaboration avec Microsoft Canada et l'utilisation du Microsoft HoloLens 2 et de Microsoft Dynamics 365 Remote Assist profitent déjà aux conducteurs et aux concessionnaires en réduisant le temps et les coûts d'entretien, en libérant de la place au niveau des postes de travail et, avant tout, en permettant aux conducteurs de reprendre la route au volant de leur véhicule Mercedes-Benz. Ce qu'il y a de plus excitant, c'est que ce n'est que le début - nous testons continuellement de nouvelles applications pour encore améliorer les possibilités de formation et encore mieux maîtriser la complexité de nos remarquables nouveaux modèles. »

- Nikhil Ondhia, vice-président des services à la clientèle, Mercedes-Benz Canada

« J'ai pu constater par moi-même comment le Microsoft HoloLens 2 et Microsoft Dynamics 365 Remote Assist changent la donne. C'est comme avoir le bon expert juste à vos côtés dès que vous en avez besoin. Depuis que nous avons déployé cette technologie en juillet, nous rendons les voitures - diagnostiquées, réparées et prêtes à rouler - à leurs propriétaires en une fraction du temps habituel. Je suis aussi enthousiasmé par les séances de formation 3D approfondies auxquelles nous aurons accès. Tout cela nous aide à offrir la meilleure expérience client possible en fournissant le meilleur service possible en termes d'efficacité et de qualité. »

- Joseph Lagrasta, chef d'atelier, Mercedes-Benz Brampton

« Notre collaboration avec Mercedes-Benz Canada prouve comment une technologie transformatrice rend les travailleurs de première ligne plus autonomes. Avec le Microsoft HoloLens 2 et Microsoft Dynamics 365 Remote Assist, Mercedes-Benz Canada a bénéficié d'une mise en œuvre rapide, passant de la preuve de concept aux É.-U. au déploiement à grande échelle de la technologie à travers le Canada en moins d'un an. Cette solution a révolutionné l'industrie automobile, améliorant les services et les délais de réparation offerts par Mercedes-Benz Canada à ses clients. »

- Sherief Ibrahim, directeur général des applications professionnelles, Microsoft Canada

Au sujet de Mercedes-Benz Canada

Mercedes-Benz Canada est responsable des ventes, du marketing et du service après-vente des véhicules de tourisme Mercedes-Benz et Mercedes-AMG, ainsi que des fourgons Mercedes-Benz. Le siège social de la compagnie se trouve à Toronto, en Ontario. Mercedes-Benz Canada Inc. emploie environ 1 050 personnes dans 17 établissements à travers le Canada. Grâce à un réseau national de sept établissements de détail appartenant à Mercedes-Benz et de 52 concessions agréées, Mercedes-Benz Canada a vendu 35 396 véhicules en 2020. Cela fait de Mercedes-Benz le constructeur automobile de luxe no 1 au Canada pour la septième année consécutive.

D'autres informations fournies par Mercedes-Benz Canada sont disponibles à media.mercedes-benz.ca.

