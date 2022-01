Bilan de l'année 2021

Mercedes-Benz Canada et l'équipe de son réseau national de concessionnaires ont continué à travailler sans relâche tout au long de 2021 pour veiller à ce que chaque concession soit en mesure de protéger la santé des clients et des employés tout en continuant à offrir la meilleure expérience client possible. Malgré les circonstances difficiles et les contraintes d'approvisionnement mondiales persistantes, la demande des clients est restée forte.

En 2021, les VUS ont continué à représenter la majorité des ventes globales, avec un total de 22 572 unités vendues au détail, contre 8 671 voitures de tourisme. Cela signifie qu'en 2021, les VUS constituaient 72 % des ventes de Mercedes-Benz Canada, comparativement à 28 % pour les voitures de tourisme. Des ventes exceptionnelles ont été enregistrées pour l'ensemble de la remarquable gamme de VUS de la compagnie, notamment pour le VUS GLE raffiné, qui était le véhicule le plus vendu de l'année (+6,2 % comparativement à 2020), le solide et sportif VUS GLB, qui a manifestement continué à avoir du succès auprès des conducteurs canadiens (+56,3 % comparativement à 2020), et l'emblématique tout-terrain G, pour lequel la demande élevée a été soutenue par une offre accrue (+47,8 % comparativement à 2020). En ce qui concerne les voitures de tourisme, des volumes de ventes élevés ont été générés par la berline de Classe C, qui est demeurée la voiture de tourisme la plus vendue, ainsi que par des modèles incluant la berline de Classe A et le CLA. Mercedes-Benz Canada est aussi fière que certains de ses modèles les plus prestigieux aient enregistré une hausse des ventes, dont la toute nouvelle berline phare de Classe S (+29,1 % comparativement à 2020).

2021 a été une autre année record pour la division des véhicules d'occasion, qui a atteint de nouveaux jalons, dont le meilleur mois de ventes de tous les temps (mars 2021, pendant lequel la compagnie a vendu 1 800 véhicules d'occasion au détail) et six mois consécutifs marqués par une part des VOC dans les ventes de véhicules d'occasion de plus de 90 % (de mai à octobre 2021). Au total, Mercedes-Benz Canada a vendu 16 795 unités d'occasion en 2021, ce qui représente une augmentation de 9,8 % comparativement à 2020. En 2021, Mercedes-Benz Canada a aussi continué à connaître du succès avec le programme des véhicules d'occasion certifiés (VOC), enregistrant cinq mois records (mars, mai, août, septembre et octobre), dont le meilleur mois de l'histoire de Mercedes-Benz Canada pour les ventes de VOC (mars 2021, au cours duquel la compagnie a vendu 1 606 VOC). Par ailleurs, Mercedes-Benz Canada a vu la part des VOC dans les ventes de véhicules d'occasion atteindre 89,9 % pour l'année 2021, proportion annuelle la plus élevée à ce jour, en hausse de 3,5 points de pourcentage par rapport au record précédent de 2020.

En 2021, la division des fourgons Mercedes-Benz a de nouveau obtenu d'excellents résultats. Au total, l'équipe responsable des fourgons a livré 4 997 véhicules. Bien que ce volume soit légèrement inférieur à celui de 2020 (-3,3 %), il constitue une réalisation positive et reflète les difficultés d'approvisionnement à l'échelle mondiale plutôt qu'une baisse de la demande de la clientèle. La division des fourgons s'attend à une bonne année 2022 avec des ventes solides de fourgons Mercedes-Benz Sprinter et Mercedes-Benz Metris.

Faits saillants du 4e trimestre de 2021

Au cours du 4e trimestre de 2021, la compagnie a réalisé des ventes au détail de 6 809 VUS et voitures de tourisme (-14,3 % comparativement au T4 2020). Les modèles qui se sont distingués durant ce trimestre incluent le tout-terrain G du côté des VUS (+109,4 % par rapport au T4 2020), et d'excellentes performances ont été enregistrées dans l'ensemble du segment des voitures de tourisme, de la berline de Classe S (+56,3 % comparativement au T4 2020) au sportif CLA (+26,0 % par rapport au T4 2020).

Pendant le 4e trimestre de 2021, la division des véhicules d'occasion de Mercedes-Benz Canada a maintenu ses bons résultats en livrant 3 938 unités d'occasion, dont 3 513 VOC. Cela signifie que durant ce trimestre, la part des VOC dans les ventes de véhicules d'occasion de Mercedes-Benz Canada s'est montée à 89,2 % (augmentation de 2,5 points de pourcentage comparativement au T4 2020).

Quant à la division des fourgons Mercedes-Benz, elle a réalisé des ventes au détail de 1 209 unités au cours du 4e trimestre de 2021, comparativement à 1 727 unités durant le 4e trimestre de 2020 (-29,9 %).

Citation

« 2021 a été une autre année qui a mis nos équipes et notre réseau national de concessionnaires à l'épreuve, les poussant à offrir des solutions créatives pour nos clients dans un environnement sécuritaire, et je suis fière de ce que nous avons accompli ensemble. Nous avons connu une forte croissance au Canada avec nos marques spécialisées Mercedes-Maybach, Mercedes-AMG et Classe G, et cette forte demande va nous donner l'élan dont nous avons besoin alors que nous accélérons vers une nouvelle ère électrique. Les clients montrent beaucoup d'intérêt pour notre gamme de véhicules Mercedes-EQ à venir, de la berline EQS 580 4MATIC au VUS EQB adapté aux familles, et nous avons hâte de collaborer étroitement avec tous nos partenaires pour entamer ce nouveau chapitre électrique de notre riche histoire. »

- Eva Wiese, présidente et directrice générale de Mercedes-Benz Canada

VENTES T4 Totaux de fin d'année 2021 2020 % 2021 2020 % Véhicules

Mercedes-Benz 6 809 7 947 -14,3 31 243 30 229 3,4 Fourgons

Mercedes-Benz 1 209 1 727 -29,9 4 997 5 167 -3,3 TOTAL 8 018 9 674 -17,1 36 240 35 396 2,4

Au sujet de Mercedes-Benz Canada

Mercedes-Benz Canada est responsable des ventes, du marketing et du service après-vente des véhicules de tourisme Mercedes-Benz et Mercedes-AMG, ainsi que des fourgons Mercedes-Benz. Le siège social de la compagnie se trouve à Toronto, en Ontario. Mercedes-Benz Canada Inc. emploie environ 1 050 personnes dans 17 établissements à travers le Canada. Grâce à un réseau national de sept établissements de détail appartenant à Mercedes-Benz et de 52 concessions agréées, Mercedes-Benz Canada a vendu 36 240 véhicules en 2021. Cela fait de Mercedes-Benz le constructeur automobile de luxe no 1 au Canada pour la huitième année consécutive.

D'autres informations fournies par Mercedes-Benz Canada sont disponibles à media.mercedes-benz.ca.

