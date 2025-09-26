Mercedes-Benz Canada annonce un partenariat avec Nobu Toronto

Deux icônes du luxe s'associent pour célébrer leur engagement commun envers des expériences inoubliables, un savoir-faire exceptionnel et des produits indéniablement authentiques. Plus d'informations sur le partenariat se trouvent à https://www.mercedes-benz.ca/fr/partnerships

MISSISSAUGA, ON, le 26 sept. 2025 /CNW/ - Mercedes-Benz Canada est fière d'annoncer un nouveau partenariat avec Nobu Toronto. Le partenariat célèbre les parallèles entre le style de Nobu réputé à l'échelle mondiale, qui allie l'innovation à une riche tradition historique, et la tradition d'excellence automobile de Mercedes-Benz, qui combine des innovations de pointe avec une ingénierie experte et un héritage exceptionnel.

Mercedes-Benz Canada est fière d’annoncer un nouveau partenariat avec Nobu Toronto. Le partenariat célèbre les parallèles entre le style de Nobu réputé à l’échelle mondiale, qui allie l’innovation à une riche tradition historique, et la tradition d’excellence automobile de Mercedes-Benz, qui combine des innovations de pointe avec une ingénierie experte et un héritage exceptionnel. Plus d’informations sur le partenariat se trouvent à https://www.mercedes-benz.ca/fr/partnerships. (Groupe CNW/Mercedes-Benz Canada Inc.)

« Nobu Hospitality aborde l'expérience client de la même façon que Mercedes-Benz aborde l'expérience de conduite, et ce partenariat est fondé sur notre vision commune de ce que peut être le luxe. Qu'il s'agisse d'une expérience gastronomique mémorable chez Nobu Toronto ou de la sensation que l'on éprouve en prenant place à bord d'une Mercedes-Benz, ce qui compte, c'est de s'assurer que tous les détails se conjuguent harmonieusement pour créer un sens du luxe. »

Andreas Tetzloff, directeur général de Mercedes-Benz Canada

Situé dans le quartier des spectacles de Toronto, l'établissement Nobu Hotel, Restaurant & Residences a ouvert ses portes au printemps 2025 et il s'agit du premier projet de Nobu Hospitality combinant un hôtel et des résidences. En tant que partenaire automobile officiel de la nouvelle propriété de luxe, Mercedes-Benz fournit une voiture que l'établissement met exclusivement à la disposition des invités et des résidents. En contrepartie, Nobu Toronto offrira des expériences et un accès exclusifs aux clients de Mercedes-Benz, comme des réservations prioritaires pour le souper au restaurant.

La passion du chef Nobu Matsuhisa pour les véhicules Mercedes-Benz est évidente quand il parle du nouveau partenariat : « Nobu Toronto et Mercedes-Benz. Nous avons la même philosophie. Qualité, excellence et souci du moindre détail. Chaque visite à Nobu Toronto offre plus qu'un repas et chaque Mercedes-Benz offre plus qu'un trajet. »

Au sujet de Mercedes-Benz Canada

Mercedes-Benz Canada Inc. est responsable de la distribution, du marketing et du service après-vente des Mercedes-Benz, des Mercedes-AMG, des Mercedes-Maybach et des véhicules tout électriques de Mercedes-Benz, ainsi que des fourgons Mercedes-Benz. Ayant son siège social à Mississauga, en Ontario, Mercedes-Benz Canada emploie environ 250 personnes à travers le Canada. Par l'intermédiaire d'un réseau national de 57 concessionnaires agréés, Mercedes-Benz Canada a vendu 34 484 véhicules en 2024.

Au sujet de Nobu Toronto

Soupez chez nous. Séjournez chez nous. Nobu annonce ses débuts au Canada avec le premier établissement Nobu Hotel, Restaurant & Residences au monde de la marque, se dressant sur 45 étages en plein cœur du vibrant quartier des spectacles de Toronto. Groupe fondé par le chef Nobu Matsuhisa de renommée mondiale, le lauréat de l'Academy Award Robert De Niro et le producteur hollywoodien Meir Teper, Nobu Hospitality allie luxe moderne et tradition japonaise minimaliste avec l'énergie d'un hôtel axé sur le style de vie. Acceptant des réservations depuis le 1er juin 2025, l'hôtel Nobu de Toronto est situé au-dessus de l'usine de verre Pilkington historique, avec deux superbes tours résidentielles abritant 660 unités, l'hôtel se trouvant au sommet de la tour ouest sur les étages 41 à 45 et offrant des vues panoramiques spectaculaires sur le lac Ontario et les toits de la ville.

D'autres informations fournies par Mercedes-Benz Canada se trouvent sur le site media.mercedes-benz.ca

SOURCE Mercedes-Benz Canada Inc.

Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter : Nathalie Gravel, [email protected]; Alex Marconi, [email protected]