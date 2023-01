La berline EQE 350 4MATIC 2023 et la berline EQE 500 4MATIC 2023 sont toutes deux équipées d'une chaîne cinématique électrique (eATS) sur les essieux avant et arrière. Les moteurs électriques sont des moteurs synchrones à excitation permanente (PSM). Avec le PSM, le rotor du moteur à courant alternatif est équipé d'aimants permanents et n'a donc pas besoin d'être alimenté en électricité. Les avantages de cette conception incluent une densité de puissance élevée, un haut rendement et une grande constance de la puissance. Le moteur à l'essieu arrière est particulièrement puissant grâce à son design à six phases : il possède deux enroulements à trois phases chacun.



Comparée à la berline EQS de luxe, la berline EQE a un empattement légèrement plus court, des porte-à-faux plus courts et des flancs plus en retrait, portant le concept de la berline d'affaires dans le futur. Les surfaces généreusement modelées, les joints minimisés et les transitions fluides expriment une pureté sensuelle. La partie avant et les porte-à-faux sont courts, et l'arrière ajoute une touche dynamique à l'allure de la voiture au moyen d'un saisissant aileron. Positionnées au ras du bord de la carrosserie, les roues allant de 19 pouces à 21 pouces, de pair avec un épaulement musclé prononcé, confèrent à l'EQE un caractère athlétique.



La berline Mercedes-AMG EQE 4MATIC+ 2023 offre un concept de propulsion axé sur la performance, avec deux moteurs électriques. La puissante chaîne cinématique électrique (eATS), qui comprend un moteur sur chacun des essieux, offre également une traction intégrale entièrement variable qui transmet la force motrice de manière optimale à la route dans toutes les conditions de conduite. La puissance atteint 460 kW (617 ch) et le couple va jusqu'à 701 lb-pi. En mode Démarrage de course, la puissance et le couple sont portés à 677 ch et à 738 lb-pi pendant une durée limitée.

La berline EQE sera proposée en tant que modèle de base avec deux lignes de finition en option. La berline Mercedes-AMG EQE sera également offerte en tant que modèle de base avec une ligne de finition en option. La berline Mercedes-AMG EQE 4MATIC+ sera équipée de série de l'Ensemble Dynamique AMG Plus. L'une des nombreuses caractéristiques comprises dans ce dernier est l'Expérience sonore AMG, faisant bénéficier le conducteur et les passagers d'un paysage sonore riche en émotions.

Faits saillants sur les produits :

Berline EQE 350 4MATIC : 85 600 $4 Berline EQE 500 4MATIC : 95 000 $5 Berline Mercedes-AMG EQE 4MATIC+ : 121 500 $6 Sellerie MB-Tex de série

288 ch et couple de 564 lb-pi

Groupe d'instruments à DEL de 12,3 pouces + écran multimédia à DELO de 12,8 pouces

Deux niveaux de finition : Finition exclusive et Finition suprême

Filtre HEPA offert en tant qu'option haut de gamme Sellerie en cuir de série

402 ch et couple de 633 lb-pi

Groupe d'instruments à DEL de 12,3 pouces + écran multimédia à DELO de 12,8 pouces



Deux niveaux de finition : Finition exclusive et Finition suprême

Filtre HEPA et hyperécran offerts en tant qu'options haut de gamme Sièges Mercedes-AMG à éléments graphiques distinctifs et à garniture spéciale en similicuir ARTICO avec microfibre MICROCUT et surpiqûres décoratives rouges

Maximum de 677 ch et couple maximal de 738 lb-pi avec l'Ensemble Dynamique AMG PLUS

Groupe d'instruments à DEL de 12,3 pouces + écran multimédia à DELO de 12,8 pouces

Filtre HEPA et hyperécran offerts en tant qu'options haut de gamme

Au sujet de Mercedes-Benz Canada

Mercedes-Benz Canada Inc. est responsable de la distribution, du marketing et du service après-vente des véhicules de tourisme Mercedes-Benz, Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach et Mercedes-EQ, ainsi que des fourgons Mercedes-Benz. Ayant son siège social à Mississauga, en Ontario, Mercedes-Benz Canada emploie environ 250 personnes à travers le Canada. En 2022, Mercedes-Benz Canada a vendu 34 316 véhicules par l'intermédiaire d'un réseau national de 59 concessions agréées.

_____________________________ 1 N'inclut ni les frais du concessionnaire (frais de transport et de préparation, frais d'administration, frais de gestion environnementale des pneus, des filtres et des batteries, taxe sur le climatiseur ou frais provinciaux applicables), ni les frais d'immatriculation, d'enregistrement et d'assurance du véhicule, ni les taxes. 2 N'inclut ni les frais du concessionnaire (frais de transport et de préparation, frais d'administration, frais de gestion environnementale des pneus, des filtres et des batteries, taxe sur le climatiseur ou frais provinciaux applicables), ni les frais d'immatriculation, d'enregistrement et d'assurance du véhicule, ni les taxes. 3 N'inclut ni les frais du concessionnaire (frais de transport et de préparation, frais d'administration, frais de gestion environnementale des pneus, des filtres et des batteries, taxe sur le climatiseur ou frais provinciaux applicables), ni les frais d'immatriculation, d'enregistrement et d'assurance du véhicule, ni les taxes. 4 N'inclut ni les frais du concessionnaire (frais de transport et de préparation, frais d'administration, frais de gestion environnementale des pneus, des filtres et des batteries, taxe sur le climatiseur ou frais provinciaux applicables), ni les frais d'immatriculation, d'enregistrement et d'assurance du véhicule, ni les taxes. 5 N'inclut ni les frais du concessionnaire (frais de transport et de préparation, frais d'administration, frais de gestion environnementale des pneus, des filtres et des batteries, taxe sur le climatiseur ou frais provinciaux applicables), ni les frais d'immatriculation, d'enregistrement et d'assurance du véhicule, ni les taxes. 6 N'inclut ni les frais du concessionnaire (frais de transport et de préparation, frais d'administration, frais de gestion environnementale des pneus, des filtres et des batteries, taxe sur le climatiseur ou frais provinciaux applicables), ni les frais d'immatriculation, d'enregistrement et d'assurance du véhicule, ni les taxes.

