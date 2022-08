Dans son nouveau rôle en tant que président et directeur général de Mercedes-Benz Canada, Andreas Tetzloff (âgé de 50 ans) assumera la responsabilité globale des voitures de tourisme Mercedes-Benz, des modèles Mercedes-AMG et des fourgons Mercedes-Benz. Il dirigera les 250 employés de Mercedes-Benz Canada et un réseau national de 59 concessions agréées.

Andreas Tetzloff a rejoint Mercedes-Benz AG en 1992. Il a occupé plusieurs postes dans le réseau de détail appartenant à l'entreprise, dont celui de directeur commercial responsable des RH et des finances à Francfort, avant de devenir directeur des ventes à Berlin en 2008. Après avoir été directeur général de Porsche à Hambourg de 2011 à 2014, il a acquis une vaste expérience entrepreneuriale en tant que directeur général d'un des plus grands groupes de concessionnaires en Allemagne de 2015 à 2019, avant de retourner travailler dans le réseau de détail appartenant à Mercedes-Benz à titre de directeur des ventes de la région Rhin-Main (le plus grand territoire de ventes en Allemagne). Dans le cadre de cette fonction, Andreas Tetzloff était aussi responsable des ventes de voitures de tourisme neuves réalisées par les établissements de détail allemands appartenant à l'entreprise, ainsi que du développement commercial. Depuis mars 2022, Andreas Tetzloff est à la tête de Mercedes-Benz Russie.

Au sujet de Mercedes-Benz Canada

Mercedes-Benz Canada est responsable des ventes, du marketing et du service après-vente des véhicules de tourisme Mercedes-Benz et Mercedes-AMG, ainsi que des fourgons Mercedes-Benz. Ayant son siège social à Mississauga, en Ontario, Mercedes-Benz Canada Inc. emploie environ 250 personnes à travers le Canada. En 2021, Mercedes-Benz Canada a vendu 36 240 véhicules par l'intermédiaire d'un réseau national de 59 concessions agréées. Cela fait de Mercedes-Benz le constructeur automobile de luxe no 1 au Canada pour la huitième année consécutive.

