L'étude montre qu'un manque d'éducation et de sensibilisation a une incidence négative sur la santé des femmes à long terme

MONTRÉAL, le 7 oct. 2025 /CNW/ - Une recherche publiée aujourd'hui par la Fondation Pharmaprix pour la santé des femmesMC, la branche caritative de PharmaprixMD, met en évidence les disparités importantes en matière de sensibilisation au sujet de la ménopause et de la périménopause partout au pays. Le manque d'éducation et de sensibilisation concernant ces étapes cruciales de la vie laisse de nombreuses femmes dans un état d'incertitude, sans préparation et sans soutien. Voici les principales conclusions :

1 femme sur 5 ne connaît pas le terme périménopause.

ne connaît pas le terme 37 % des femmes n'ont jamais reçu d'informations sur la périménopause ou la ménopause provenant de sources externes.

des femmes n'ont jamais reçu d'informations sur la périménopause ou la ménopause provenant de sources externes. 76 % d'entre elles se sentent mal préparées à reconnaître les signes précoces de la périménopause et 85 % ne savent pas comment ces troubles peuvent affecter leur santé à long terme.

à reconnaître les signes précoces de la périménopause et ne savent pas comment ces troubles peuvent affecter leur santé à long terme. 79 % des femmes croient qu'elles ne possèdent pas les renseignements nécessaires pour les aider pendant la ménopause.

« Nos recherches révèlent un manque important d'éducation et de sensibilisation concernant la périménopause et la ménopause, laissant des femmes sans soutien et souvent mal informées des divers symptômes associés aux changements qui surviennent à ces étapes de leur vie », a déclaré Paulette Minard, directrice, Investissement communautaire à la Fondation Pharmaprix pour la santé des femmesMC. « La Fondation Pharmaprix pour la santé des femmes s'engage à subvenir à ces besoins essentiels et à favoriser le changement afin de permettre aux femmes de mieux comprendre leur propre corps. »

La Fondation Pharmaprix pour la santé des femmes se consacre à aider les Canadiennes à vivre en meilleure santé en rendant les soins plus équitables et accessibles. Pour ce faire, la Fondation s'est engagée à investir 50 millions de dollars d'ici 2026 pour remédier aux inégalités importantes en matière de santé des femmes, notamment le manque de représentation dans la recherche en santé. Au moyen d'un partenariat de longue date avec l'Association canadienne pour l'équité en santé des femmes, la Fondation soutient activement la recherche visant à établir une norme nationale pour les soins de la ménopause au pays. Cette initiative comprend le travail essentiel effectué par le BC Women's Health Foundation Menopause Centre, où une équipe se concentre sur le développement et l'évaluation d'une formation pour les professionnels de soins de première ligne afin d'améliorer considérablement l'offre de soins de la ménopause.

« La ménopause est l'un des exemples les plus clairs que les femmes sont fondamentalement différentes des hommes. Notre parcours hormonal, depuis les menstruations jusqu'à la vieillesse, façonne la manière dont nous vivons chaque problème de santé », a déclaré Amy Flood, directrice générale, Association canadienne pour l'équité en santé des femmes. « Ces résultats montrent qu'un trop grand nombre de femmes ne se sentent pas encore préparées à la ménopause et qu'elles n'ont pas l'information dont elles ont besoin pour la naviguer en toute confiance. C'est pourquoi notre partenariat avec la Fondation Pharmaprix pour la santé des femmes est si important. Ensemble, nous améliorons la qualité des soins liés à la ménopause au pays en faisant progresser la recherche inclusive en matière de genre, en améliorant le soutien et en veillant à ce que les femmes disposent des informations et des conseils de confiance qu'elles méritent. »

Pour en savoir plus sur les initiatives de la Fondation et sur la façon de s'impliquer, visitez le site fondationpharmaprix.ca .

À propos de la Fondation Pharmaprix pour la santé des femmesMC

La Fondation Pharmaprix pour la santé des femmesMC, la branche caritative de PharmaprixMD, s'engage à aider les femmes canadiennes à mener des vies plus saines, en rendant les soins plus équitables et accessibles. La Fondation investira 50 millions $ d'ici 2026 pour lutter contre certaines des inégalités en matière de santé les plus urgentes qui touchent les femmes, notamment le manque de représentation dans la recherche en santé, les obstacles à l'accès aux soins de santé mentale et les conséquences urgentes subies de façon disproportionnée par les femmes à cause de la pauvreté et de la violence conjugale. Pour en savoir plus, visitez le site fondationpharmaprix.ca.

À propos de Pharmaprix inc.

PharmaprixMD inc. est l'un des noms les plus reconnus de l'industrie du commerce de détail canadien. La société octroie des licences de pharmacies de détail offrant une gamme complète de services, exploitées sous la dénomination PharmaprixMD au Québec (Shoppers Drug MartMD dans le reste du Canada). Avec plus de 1 350 établissements situés à des emplacements de choix dans chaque province et deux territoires, Shoppers Drug MartMD et PharmaprixMD comptent parmi les points de vente au détail les plus pratiques au Canada. PharmaprixMD est une division exploitante indépendante de Les Compagnies Loblaw Limitée.

Avis de non-responsabilité : * Il s'agit des résultats d'une étude menée par le Angus Reid Forum du 14 mars au 10 avril 2025, auprès d'un échantillon représentatif de 1 799 femmes canadiennes âgées de 23 à 50 ans. Le sondage a été effectué en anglais et en français. Aux fins de comparaison uniquement, un échantillon de probabilité de cette taille comprendrait une marge d'erreur de +/- 2,3 points de pourcentage, 19 fois sur 20.

