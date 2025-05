Une nouvelle étude révèle d'importantes lacunes en matière d'éducation et de sensibilisation aux problèmes de santé menstruelle.

MONTRÉAL, le 28 mai 2025 /CNW/ - La Fondation Pharmaprix pour la santé des femmesMC, la branche caritative de PharmaprixMD, met en lumière des inégalités inquiétantes auxquelles les femmes sont confrontées en raison d'un manque d'éducation et de sensibilisation à la santé menstruelle au pays. Ces problèmes ont une incidence directe sur la capacité des femmes à identifier et à comprendre leurs propres symptômes et à revendiquer un traitement approprié. Alors que le Québec reconnaît la Journée de la Santé menstruelle, la Fondation Pharmaprix pour la santé des femmesMC prône un meilleur soutien et une attention accrue sur la santé menstruelle pour aider à combler les lacunes sur la question dans la santé des femmes.

Bien plus complexe qu'un simple cycle menstruel, la santé menstruelle est fondamentale pour le bien-être général des femmes et englobe l'ensemble des enjeux liés à la santé reproductive, incluant notamment la régulation hormonale et les maladies chroniques comme le syndrome des ovaires polykystiques (SOPK), l'endométriose et l'infertilité. En raison d'un manque de compréhension, de nombreuses femmes ne reconnaissent pas la gravité de leurs propres symptômes et finissent par subir des retards de diagnostic et de traitement, ce qui souligne le besoin urgent d'accroître la recherche et l'éducation afin d'améliorer les résultats pour les femmes souffrant de troubles menstruels.

Afin de mieux comprendre cette réalité au pays, la Fondation Pharmaprix pour la santé des femmesMC* a effectué un sondage à l'échelle nationale, révélant ce qui suit :

Plus d'une femme sur quatre souffre de règles irrégulières ou absentes, ainsi que de saignements menstruels abondants ou prolongés.

souffre de règles irrégulières ou absentes, ainsi que de saignements menstruels abondants ou prolongés. Trois femmes sur cinq souffrant de problèmes de santé menstruelle, comme l'infertilité ou le SOPK, décrivent leur parcours diagnostique comme difficile.

souffrant de problèmes de santé menstruelle, comme l'infertilité ou le SOPK, décrivent leur parcours diagnostique comme difficile. 85 % des femmes ont trouvé difficile d'obtenir un diagnostic d'endométriose.

des femmes ont trouvé difficile d'obtenir un diagnostic d'endométriose. De nombreuses femmes au Québec font face à des retards de diagnostic et de traitement. 78 % des femmes de la province estiment qu'il est difficile d'obtenir un diagnostic d'endométriose. 50 % des femmes au Québec connaissent peu ou pas du tout le syndrome des ovaires polykystiques (SOPK).



« Faire de la santé des femmes une plus grande priorité signifie reconnaître la santé menstruelle, une partie souvent négligée de la conversation, comme absolument essentielle au bien-être des femmes », a déclaré Paulette Minard, directrice, Investissement communautaire à la Fondation Pharmaprix pour la santé des femmesMC. « Les résultats de notre sondage reflètent plus que des chiffres, ils révèlent des expériences réelles de douleur, de retard, de rejet auxquelles les femmes d'ici sont confrontées chaque jour. La Fondation Pharmaprix pour la santé des femmesMC s'engage à remettre en question le statu quo en matière de santé des femmes, à combler les lacunes en matière de soins, à amplifier la voix des femmes et à veiller à ce qu'elles possèdent les connaissances et les outils appropriés pour se défendre et défendre leurs intérêts. »

Depuis 2022, la Fondation Pharmaprix pour la santé des femmesMC a fait don de près de 2,6 millions $ en fonds et en fournitures pour élargir l'accès aux soins et aux produits menstruels grâce à des partenaires comme Moon Time Connections et d'autres partout au pays. Pendant cette même période, Pharmaprix et la Fondation Pharmaprix pour la santé des femmes se sont engagés à donner plus de 69 millions de produits menstruels aux écoles et aux organismes communautaires en Ontario, au Manitoba et à Terre-Neuve et en Saskatchewan, pour que les femmes puissent accéder aux soins nécessaires tout en continuant d'aller en classe et à d'autres activités.

Pour en savoir plus sur les initiatives de la Fondation et sur la façon de participer, visitez le site fondationpharmaprix.ca.

À propos de la Fondation Pharmaprix pour la santé des femmesMC

La Fondation Pharmaprix pour la santé des femmesMC, la branche caritative de PharmaprixMD, s'engage à aider les femmes canadiennes à mener des vies plus saines, en rendant les soins plus équitables et accessibles. La Fondation investira 50 millions $ d'ici 2026 pour lutter contre certaines des inégalités en matière de santé les plus urgentes qui touchent les femmes, notamment le manque de représentation dans la recherche en santé, les obstacles à l'accès aux soins de santé mentale et les conséquences urgentes subies de façon disproportionnée par les femmes à cause de la pauvreté et de la violence conjugale. Pour en savoir plus, visitez le site fondationpharmaprix.ca.

À propos de Pharmaprix inc.

PharmaprixMD inc. est l'un des noms les plus reconnus de l'industrie du commerce de détail canadien. La société octroie des licences de pharmacies de détail offrant une gamme complète de services, exploitées sous la dénomination PharmaprixMD au Québec (Shoppers Drug MartMD dans le reste du Canada). Avec plus de 1 350 établissements situés à des emplacements de choix dans chaque province et deux territoires, Shoppers Drug MartMD et PharmaprixMD comptent parmi les points de vente au détail les plus pratiques au Canada. PharmaprixMD est une division exploitante indépendante de Les Compagnies Loblaw Limitée.

Avis de non-responsabilité : * Il s'agit des résultats d'une étude menée par Veritas Communications du 14 mars au 10 avril 2025, auprès d'un échantillon représentatif de 1 799 femmes canadiennes âgées de 23 à 50 ans, membres du Forum Angus Reid. Le sondage a été effectué en anglais et en français. Aux fins de comparaison uniquement, un échantillon de probabilité de cette taille comprendrait une marge d'erreur de +/- 2,3 points de pourcentage, 19 fois sur 20.

