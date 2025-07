Soutenez les banques alimentaires et les refuges pour femmes locaux grâce à la campagne Cycle solidaire

TORONTO, le 25 juill. 2025 /CNW/ - La Fondation Shoppers/Pharmaprix pour la santé des femmesMC invite les Canadiens à se joindre à elle dans sa lutte pour l'équité menstruelle en faisant don de serviettes hygiéniques, de tampons, de sous-vêtements menstruels, et de coupes menstruelles à leur magasin Shoppers Drug MartMD/PharmaprixMD local dans le cadre de sa nouvelle campagne de dons Cycle solidaire.

« Nous savons que 17 % des Canadiennes ont vécu une situation de précarité menstruelle1 - n'étant pas en mesure d'accéder aux produits menstruels dont elles ont besoin ou n'ayant pas les moyens de les acheter. Et ce nombre passe à 1 sur 4 parmi les personnes vivant dans des ménages à faible revenu », déclare Paulette Miniard, directrice de l'investissement communautaire et de la Fondation Shoppers/Pharmaprix pour la santé des femmesMC. « En collaboration avec Shoppers Drug Mart/Pharmaprix, la Fondation prend des mesures pour changer cette réalité, ce qui aide à rendre les produits menstruels plus accessibles aux personnes qui en ont besoin. »

Depuis 2022, la Fondation Shoppers/Pharmaprix pour la santé des femmesMC s'est engagée à faire don de plus de 69 millions de produits menstruels collectivement à des écoles et des organismes communautaires en Ontario, au Manitoba et à Terre-Neuve et en Saskatchewan, pour que les personnes menstruées puissent accéder aux soins nécessaires tout en continuant d'aller en classe et à d'autres activités. Au cours de cette même période, la Fondation a fait don de plus de 2,6 millions $ en fonds et en fournitures pour accroître l'accès aux produits menstruels et aux soins grâce à des partenaires comme Moon Time Connections, le seul organisme national d'équité au Canada dirigé par des Autochtones.

« Moon Time Connections est extrêmement reconnaissant envers la Fondation Shoppers/Pharmaprix pour la santé des femmesMC d'avoir établi un partenariat avec nous pour que nous puissions continuer d'apporter aux personnes autochtones menstruées établies dans les régions du Nord et éloignées un soutien dont elles ont grand besoin », explique Nicole White, fondatrice de Moon Time Connections (MTC). « Le financement fournit à MTC par la Fondation nous permet de continuer d'offrir notre programme de formation des animateurs Moon Time, qui propose une éducation menstruelle adaptée aux Autochtones et offre aux communautés des ressources vitales et culturellement pertinentes tout en nous aidant également à distribuer des produits. »



1 Femmes et Égalité des genres Canada, 2023. Attitudes et sensibilisation à l'égard de l'équité menstruelle et de la précarité menstruelle au Canada. https://epe.lac-bac.gc.ca/100/200/301/pwgsc-tpsgc/por-ef/women_gender_equality_Canada/2023/112-22-f/rapport.html

Les bacs de dons pour ce programme en magasin seront visibles près de la zone des caisses dans les magasins à l'échelle nationale, et tous les produits donnés seront remis à l'un des 300 refuges pour femmes ou banques alimentaires communautaires. Les dons seront acceptés du 26 juillet au 8 août.

Visitez votre magasin Shoppers Drug MartMD ou PharmaprixMD local pour faire un don et en savoir plus sur Cycle solidaire.

À propos de la Fondation Shoppers/Pharmaprix pour la santé des femmesMC

La Fondation Shoppers/Pharmaprix pour la santé des femmesMC, la branche caritative de Shoppers Drug MartMD/PharmaprixMD, s'engage à aider les femmes d'ici à mener des vies plus saines, en rendant les soins plus équitables et accessibles. La Fondation investira 50 M$ d'ici 2026 pour remédier à certaines des inégalités de santé les plus pressantes auxquelles font face les femmes, y compris le manque de représentation dans la recherche en santé, les obstacles à l'accès aux soins de santé mentale et les conséquences urgentes que les femmes rencontrent de façon disproportionnée en raison de la pauvreté et de la violence familiale. Pour en savoir plus, consultez le site fondationpharmaprix.ca.

À propos de Shoppers Drug Mart inc.

Shoppers Drug Mart inc. est l'un des noms les plus reconnus de l'industrie du commerce de détail canadien. La société octroie des licences de pharmacies de détail offrant une gamme complète de services, exploitées sous la dénomination Shoppers Drug MartMD (PharmaprixMD au Québec). Les plus de 1 350 établissements Shoppers Drug MartMD et PharmaprixMD sont situés à des emplacements de choix dans chaque province et deux territoires, de sorte qu'ils comptent parmi les points de vente au détail les plus pratiques au Canada. Shoppers Drug MartMD est une division exploitante indépendante de Les Compagnies Loblaw Limitée.

