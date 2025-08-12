De nouvelles recherches menées par la Fondation Pharmaprix pour la santé des femmes révèlent un manque d'éducation et de sensibilisation, limitant la capacité des femmes à répondre à leurs propres besoins en matière de santé

MONTRÉAL, le 12 août 2025 /CNW/ - Une étude publiée aujourd'hui par la Fondation Pharmaprix pour la santé des femmesMC, la branche caritative de PharmaprixMD, souligne le manque de sensibilisation à l'égard des soins de santé des femmes. Cette recherche a révélé que de nombreuses femmes ont du mal à reconnaître la gravité de leurs problèmes de santé, qu'ils soient liés à la santé menstruelle ou au bien-être mental. Près de 3 femmes sur 4 admettent qu'elles minimisent leurs problèmes de santé en banalisant des symptômes, croyant qu'ils n'étaient pas suffisamment graves pour demander de l'aide professionnelle.

Autres principales conclusions :

81 % des femmes connaissent une personne dont le problème de santé aurait pu être diagnostiqué et traité plus tôt si elle avait été en mesure de mieux comprendre ses symptômes.

des femmes connaissent une personne dont le problème de santé aurait pu être diagnostiqué et traité plus tôt si elle avait été en mesure de mieux comprendre ses symptômes. Malgré la reconnaissance des symptômes courants comme les bouffées de chaleur et les règles irrégulières, 31 % des femmes ont du mal à distinguer les signes normaux de ceux qui sont plus graves.

des femmes ont du mal à distinguer les signes normaux de ceux qui sont plus graves. Les femmes âgées de 23 à 43 ans sont moins susceptibles de prendre les symptômes au sérieux, tandis que 80 % des femmes âgées de 44 à 50 ans sont plus susceptibles de consulter un professionnel de la santé.

sont moins susceptibles de prendre les symptômes au sérieux, tandis que 80 % des femmes âgées de sont plus susceptibles de consulter un professionnel de la santé. 73 % des femmes minimisent les problèmes de santé qui les préoccupent, croyant que leurs symptômes ne sont pas assez graves pour demander de l'aide professionnelle.

« Nos recherches font état d'une réalité inquiétante : le manque de sensibilisation et d'éducation des femmes à l'égard de leur propre santé entraîne trop souvent des retards de diagnostic », a déclaré Paulette Minard, directrice, Investissement communautaire, Fondation Pharmaprix pour la santé des femmesMC. « Il s'agit d'un problème bien réel auquel la Fondation Pharmaprix pour la santé des femmes se consacre en supprimant les obstacles pour ainsi permettre aux femmes de défendre en toute confiance leurs propres droits en matière de santé. »

La Fondation Pharmaprix pour la santé des femmes s'est engagée à investir 50 millions de dollars d'ici 2026, avec pour mission de réduire les inégalités en matière de santé pour les femmes partout au pays. Cet investissement vise à améliorer l'accès, la sensibilisation et la recherche dans le domaine de la santé féminine. Dans le cadre de ses actions de soutien à la recherche et à l'innovation essentielles, la Fondation entretient un partenariat de longue date avec l'Association canadienne pour l'équité en santé des femmes, une organisation à laquelle elle vient d'ailleurs de s'engager à verser un million de dollars supplémentaires au cours des deux prochaines années.

« La Fondation Pharmaprix pour la santé des femmes a été un catalyseur pour faire de la santé des femmes une priorité nationale. Cet investissement renouvelé ne se limite pas à financer la recherche, il alimente le changement dans notre façon de reconnaître les symptômes et expériences des femmes, d'y répondre et d'y accorder la priorité. Ensemble, nous travaillons à combler les lacunes en matière de sensibilisation et à bâtir un avenir où les besoins des femmes ne sont pas ignorés - nous ne pourrions pas y arriver sans des partenariats comme celui-ci », affirme Amy Flood, directrice générale, Association canadienne pour l'équité en santé des femmes. « C'est bien plus que de la générosité, c'est du leadership ».

Pour en savoir plus sur les initiatives de la Fondation et sur la façon de s'impliquer, visitez le site fondationpharmaprix.ca .

À propos de la Fondation Pharmaprix pour la santé des femmesMC

La Fondation Pharmaprix pour la santé des femmesMC, la branche caritative de PharmaprixMD, s'engage à aider les femmes canadiennes à mener des vies plus saines, en rendant les soins plus équitables et accessibles. La Fondation investira 50 M$ d'ici 2026 pour remédier à certaines des inégalités de santé les plus pressantes auxquelles font face les femmes, y compris le manque de représentation dans la recherche en santé, les obstacles à l'accès aux soins de santé mentale et les conséquences urgentes que les femmes rencontrent de façon disproportionnée en raison de la pauvreté et de la violence familiale. Pour en savoir plus, visitez le site fondationpharmaprix.ca.

À propos de Shoppers Drug Mart inc.

Shoppers Drug MartMD inc. est l'un des noms les plus reconnus de l'industrie du commerce de détail canadien. La société octroie des licences de pharmacies de détail offrant une gamme complète de services, exploitées sous la dénomination Shoppers Drug MartMD (PharmaprixMD au Québec). Avec plus de 1 350 établissements situés à des emplacements de choix dans chaque province et deux territoires, Shoppers Drug MartMD et PharmaprixMD comptent parmi les points de vente au détail les plus pratiques au Canada. Shoppers Drug MartMD est une division exploitante indépendante de Les Compagnies Loblaw Limitée.

Note : * Ces résultats proviennent d'une étude menée par Veritas Communications du 14 mars au 10 avril 2025, parmi un échantillon représentatif de 1 799 femmes canadiennes âgées de 23 à 50 ans qui sont membres d'Angus Reid Forum. Le sondage a été effectué en anglais et en français. Aux fins de comparaison uniquement, un échantillon de probabilité de cette taille comprendrait une marge d'erreur de +/- 2,3 points de pourcentage, 19 fois sur 20.

