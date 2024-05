SUDBURY, ON, le 3 mai 2024 /CNW/ -Sur la lancée de ses succès précédents, l'édition 2024 du congrès « VEB en profondeur : des mines à la mobilité » continue de soumettre l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement des batteries de véhicules électriques à un examen approfondi et de discuter des possibilités et des défis du développement de ce secteur économique en Ontario et ailleurs au Canada.

Le programme de cette troisième édition du congrès comprend un souper d'ouverture le 29 mai et une pleine journée de congrès le 30 mai 2024. Le congrès aura lieu au Cambrian College of Applied Arts and Technology, un haut lieu parmi les collèges canadiens qui mènent des recherches dans le domaine des véhicules électriques à batterie.

« À titre de leader mondial de l'adoption de la technologie des VEB à batteries, notre ville et nos entreprises locales ouvrent la voie pour le développement et la mise en place de nouvelles technologies pour l'industrie minière de l'ère numérique », a dit le maire du Grand Sudbury, Paul Lefebvre. « Nous avons les terrains, les talents et les ressources qu'il faut pour bien soutenir cette industrie et nous cherchons activement à établir des partenariats qui feront avancer le secteur de l'automobile. Nous avons hâte de poursuivre cette conversation sur les minéraux critiques et leur rôle dans la technologie des VEB avec les congressistes de partout en Ontario et d'ailleurs. »

Alors que les constructeurs d'automobiles se préparent à atteindre la cible des véhicules 100 % sans émissions d'ici 2035 à laquelle le Canada s'est engagé, ce congrès rassemble des chefs de file de partout au Canada qui se pencheront sur l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement des VEB et forgeront des liens entre des leaders dans les secteurs des mines, de l'automobile, de la technologie des batteries, du transport et de l'énergie verte.

« Le Grand Sudbury contribue déjà beaucoup au progrès de la chaîne d'approvisionnement des véhicules électriques à batterie et nous sommes bien placés pour poursuivre la croissance et la prospérité », dit l'administrateur en chef de la Ville du Grand Sudbury, Ed Archer. « Notre ville est fière d'être l'hôte d'un événement qui rassemble encore une fois les leaders de l'industrie pour des discussions et des collaborations importantes non seulement pour la croissance économique, mais pour aider l'ensemble du secteur à accélérer le progrès de la technologie des VEB dont le monde a grandement besoin. »

Un grand nombre de conférenciers et de conférencières prendront la parole au congrès, notamment :

L'honorable George Pirie , ministre des Mines

, ministre des Mines Vito Paladino , Volkswagen Group Canada

, Volkswagen Group Canada Simon Thibault , General Motors

, General Motors Alla Kolesnikova , Adamas Intelligence

, Adamas Intelligence Trent Mell , Electra Battery Materials

, Electra Battery Materials Kristan Straub , Wyloo Ring of Fire

, Wyloo Ring of Fire Flavio Volpe , Automotive Parts Manufacturers' Association

Des représentants et représentantes de ces organismes prononceront aussi des conférences :

Accelerate ZEV

Cambrian College

Canada Nickel Company

Frontier Lithium

Gouvernement du Canada

Association minière du Canada

Réseau ontarien d'innovation pour les véhicules

SPC Nickel Corporation

Les noms d'autres conférenciers et conférencières seront annoncés à l'approche de la date du congrès.

Il y aura aussi au congrès une exposition de véhicules électriques à batterie destinés aux consommateurs dont les congressistes et le grand public pourront faire l'essai.

Le congrès « VEB en profondeur : des mines à la mobilité » est une collaboration de Cambrian College, EV Society, Frontier Lithium et de la Ville du Grand Sudbury. De plus, nous sommes heureux de présenter ce congrès unique en son genre en collaboration avec Accelerate-ZEV, Electric Autonomy Canada et le Réseau ontarien d'innovation pour les véhicules, qui ajoutent beaucoup de valeur et d'expertise au congrès.

Pour en savoir plus sur le congrès et s'y inscrire, consultez le site web investsudbury.ca/fr/bevindepth2024/

SOURCE City of Greater Sudbury

Renseignements: [email protected]