Des partenariats clés sont essentiels pour aider les coopératives de crédit à moderniser leurs activités et à stimuler leur croissance au moyen de solutions bancaires prêtes pour l'avenir

HALIFAX, NS, le 30 avril 2025 /CNW/ - League Data, dirigeant principal de l'information et partenaire technologique des coopératives de crédit de l'Atlantique depuis plus de 50 ans, a effectué avec succès 33 conversions à la plateforme infonuagique de services bancaires de base native Mambu. Comme il ne reste que quatre conversions, League Data et ses partenaires sont sur le point d'achever ce qui représente habituellement une transformation pluriannuelle pour une coopérative de crédit. Fait remarquable, ils convertiront l'ensemble du système des coopératives de crédit de l'Atlantique en un peu plus d'un an.

À l'approche de l'obsolescence du système de services bancaires de base, prévue pour juin 2025, League Data a saisi l'occasion de faire progresser la transformation numérique des coopératives de crédit de l'Atlantique. Cette récente réalisation est un jalon dans le cadre de l'achèvement de la première transformation des services bancaires de base à grande échelle au sein de l'industrie canadienne des services financiers.

Il s'agit de donner aux coopératives de crédit les moyens d'offrir des solutions positionnées pour demeurer concurrentielles à l'avenir » – Chad Griffin, chef de la direction de League Data Post this

« Nous sommes fiers de ce que ces conversions signifient pour les coopératives de crédit et leurs membres. Au-delà d'une simple mise à niveau technologique, il s'agit de donner aux coopératives de crédit les moyens d'offrir des solutions modernes et tournées vers l'avenir pour demeurer concurrentielles, réactives et résilientes dans un paysage financier en évolution », a déclaré Chad Griffin, chef de la direction de League Data.

Les partenaires stratégiques, dont des chefs de file de l'industrie comme AWS, Mambu, MuleSoft et Persistent, ont été essentiels pour fournir l'expertise et le soutien spécialisé nécessaires au parcours de modernisation des coopératives de crédit de l'Atlantique. En s'associant à Mambu, un chef de file mondial des services bancaires infonuagiques, les coopératives de crédit bénéficient d'une architecture composable axée sur les API qui augmente la flexibilité et l'évolutivité, en plus de permettre des cycles d'innovation plus rapides.

« Nous sommes fiers de travailler avec League Data, une organisation qui partage nos valeurs d'offrir des solutions bancaires numériques de premier ordre pour stimuler la croissance de la collectivité et la réussite des membres. Cette initiative est un excellent exemple de la façon dont on peut allier leadership avant-gardiste et technologie moderne afin d'apporter des changements importants à grande échelle », a déclaré Fernando Zandona, chef de la direction de Mambu.

Cette initiative de conversion s'inscrit dans le cadre du programme complet de services de League Data pour les coopératives de crédit, qui réunit des produits des secteurs des services bancaires de base, des services numériques et de la cybersécurité dans le cadre d'une approche unifiée de gestion du changement.

À la fin de l'initiative, League Data explorera des occasions de faire profiter des coopératives de crédit situées à l'extérieur de la région de l'Atlantique de son expérience de partenariat, de l'envergure de sa coopération et de son expertise en matière de technologie bancaire. Les coopératives de crédit pourront bâtir leur avenir en collaboration avec League Data et en apprendre davantage sur les capacités bancaires infonuagiques de nouvelle génération de Mambu lors de la conférence nationale de l'Association canadienne des coopératives financières (ACCF), qui aura lieu du 11 au 14 mai 2025 à Halifax, en Nouvelle-Écosse, et dont le thème sera « Waves of Change » (Vagues de changement).

À propos de League Data

À titre de dirigeant principal de l'information centralisé pour le réseau d'Atlantic Credit Union, League Data Ltd. assure un leadership technologique dans le domaine des solutions bancaires, aligné avec les initiatives régionales et nationales du système des coopératives de crédit qui soutiennent la croissance des membres et l'efficacité du système. League Data assure la prestation de plus de 50 solutions technologiques fluides et entièrement intégrées de fournisseurs clés pour offrir une expérience axée sur les membres tout en répondant aux besoins bancaires en évolution des coopératives de crédit et de leurs membres. www.leaguedata.ca

À propos de Mambu

Mambu est la seule véritable plateforme bancaire infonuagique SaaS au monde. Lancée en 2011, elle permet d'accélérer la conception et l'élaboration de presque tous les types d'offres financières pour les banques de toutes tailles, les prêteurs, les entreprises de technologie financière, les détaillants, les entreprises de télécommunications et plus encore. Notre approche composable unique permet d'assembler des composantes, des systèmes et des connecteurs indépendants selon n'importe quelle configuration pour répondre aux besoins opérationnels et aux demandes des utilisateurs finaux. Mambu soutient plus de 260 clients dans plus de 65 pays, dont Western Union, Commonwealth Bank of Australia, N26, BancoEstado, Raiffeisen Bank, ABN AMRO, Bank Islam et Orange Bank. www.mambu.com

SOURCE League Data Ltd.

Pour tout complément d'information : Darren Johnson, League Data Ltd., [email protected] ou 902 497-8702